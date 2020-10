Emma Plasschaert ligt nog niet op kruissnelheid op het EK zeilen

19 uur 26. Laserklasse: De Smet in subtop. William Desmet heeft zich na de eerste dag in de brede subtop genesteld (13e), na een 9e en 12e plaats.Wannes Van Laer vaart in de middenmoot (50e), na een 27e en 22e plaats. .

20 uur 36. Plasschaert pakte al twee keer EK-brons: "Ik hoop op hetzelfde of beter". "Ik voel me goed en ik heb er vooral zin in, zoals elke topsporter die heel lang alleen maar heeft kunnen trainen", vertelt Emma Plasschaert daags voor het EK. Plasschaert is het speerpunt van de Belgische ploeg en de medaillehoop. "De voorbije twee keer pakte ik brons. Ik hoop natuurlijk op hetzelfde of beter. Maar eigenlijk is het resultaat deze week niet belangrijk. We willen vooral kijken waar we staan en wat we nog moeten bijschaven met het oog op de Spelen. Maar uiteraard zou een medaille heel mooi zijn om dit jaar toch goed af te sluiten." .