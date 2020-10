Emma Plasschaert heeft podium weer binnen handbereik op EK zeilen

Emma Plasschaert is op het EK opgeklommen naar de vierde plek en mag weer dromen van een medaille. Met een 11e en een 4e plek op de twee regatta's van de dag maakte ze een grote sprong in het klassement, aangezien alleen het beste resultaat telt.

19 uur 57. Plasschaert rukt op naar de 4e plek. Emma Plasschaert is op het EK opgeklommen naar de vierde plek en mag weer dromen van een medaille. Met een 11e en een 4e plek op de twee regatta's van de dag maakte ze een grote sprong in het klassement, aangezien alleen het beste resultaat telt. Maar Plasschaert moet nog een kloofje goedmaken om op het podium te eindigen. De Deens Anne Marie Rindom staat stevig aan de leiding met 10 punten, dankzij 2 tweede plaatsen. De Nederlandse wereldkampioene Marit Bouwmeester (17 punten) en de Poolse Agata Barwinska (18 punten) kunnen wel nog worden bijgehaald. .

18 uur 25. Plasschaert nog net in de top 10. Emma Plasschaert is vrijdag van de vijfde naar de achtste plaats gezakt op de tweede dag van het EK zeilen Laser Radial in Gdansk (Polen). Plasschaert, vorig jaar derde op het EK in Porto, werd vierde en vijfde in de regatta's van de dag en telt voorlopig veertien punten. Titelhoudster Anne-Marie Rindom domineert het EK voorlopig. De Deense won, net als donderdag, de twee regatta's van de dag en leidt met een perfect rapport van drie punten. .