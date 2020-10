Emma Plasschaert eindigt EK zeilen als 10e, William De Smet zakt weg op slotdag

15 uur 48. Geen medaille voor Plasschaert, Bouwmeester met remonte. Emma Plasschaert is op de slotdag niet meer van de 10e plaats weggeraakt. De dag begon nog hoopvol met een 11e plaats, maar met een afsluitende 33e plaats eindigde ze alsnog ver weg van de medailles. De Europese titel ging verrassend genoeg niet naar de Deense Anne-Marie Rindom, die vanaf dag 1 aan de leiding had gevaren. Maar op de laatste dag liep alles mis en zag ze olympisch kampioene Marit Bouwmeester, die een nagenoeg perfecte slotdag afwerkte, nog voorbijsnellen. .

15 uur 45. De Smet valt nog ver terug. William De Smet ging de laatste dag in op de 6e plaats, met een klein kansje op een medaille. Maar hij maakte de omgekeerde beweging met een 29e en 30e plaats in de laatste 2 races. Die deden hem uiteindelijk op de 14e plaats uitkomen. Wannes Van Laer sluit het EK af als 32e. .

18 uur 41. Plasschaert zakt van 3 naar 10. Emma Plasschaert mag een nieuwe medaille op het EK zeilen meer dan waarschijnlijk vergeten na een dramatische dag in Gdansk. Plasschaert begon de dag met een zwarte vlag, wat haar 55 strafpunten opleverde. Dat kon ze daarna niet meer goedmaken. Met een 16e en 31e plaats zakte ze nog verder weg, van de 3e naar de 10e plaats. De Europese titel lijkt de kant van de Deense Anne-Marie Rindom op te varen. Rindom leidt al vanaf dag 1 in Polen en heeft meer dan 20 punten voorsprong op de Nederlandse Bouwmeester. .

19 uur 05. De Smet wordt 6e. In de Laser Standard-categorie rukt William De Smet op naar de 6e plaats in de eerste regatta's van de Golden Fleet. De Smet werd 11e en 26e in de regatta's van de dag. Dat laatste resultaat valt als voorlopig slechtste resultaat weg. De Antwerpenaar telt 57 punten. Wannes Van Laer is voorlopig 34e. De Brit Michael Beckett leidt met 22 punten, voor zijn landgenoot Elliot Hansen (38,3). .