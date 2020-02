Emma Plasschaert heeft op competitiedag 4 van het WK laser radial in het Australische Sandringham opnieuw een uitstekende zaak gedaan. Met een 1e, 3e en 8e plaats in de 3 races van de dag, klimt onze landgenote naar een voorlopige 2e positie in het klassement. De achterstand op de de leidster, de Nederlandse Marit Bouwmeester, is wel nog aanzienlijk en bedraagt 10 punten. Het WK eindigt deze vrijdag.

Emma Plasschaert is de wereldkampioene van 2018. Vorig jaar maakte ze van het WK geen prioriteit en eindigde ze als 4e net naast het podium. Onze landgenote won in 2019 wel het olympische testevent in Tokio, een jaar voor de Spelen.

10 uur 05. 9e in haar groep, 17e in totaal. Plasschaert is ingedeeld in de blauwe kwalificatiegroep en werd daarin vandaag in de eerste race 9e. De Française Marie Barrue kwam als winnares over de streep, voor de Canadese Maud Jayet en de Nederlandse Marit Bouwmeester, de regerende olympische kampioene. De zege in de gele groep was voor de Deense titelverdedigster Anne-Marie Rindom. Die won vorig jaar in het Japanse Sakaiminato goud, voor Bouwmeester. In het klassement staat Plasschaert 17e.