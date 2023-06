Belg Yentl Vandevelde laat Tour de Tietema-Unibet juichen in ZLM Tour met 1e profzege

Yentl Vandevelde heeft donderdag de 1e rit in lijn in de ZLM Tour gewonnen. De jonge Belg van Tour de Tietema-Unibet bleef in 's-Heerenhoek net uit de klauwen van het jagende peloton. Voor de 22-jarige Vandevelde is het zijn eerste profzege en ook voor zijn nog jonge team is het de 1e overwinning.