Nils Eekhoff snelt naar winst in spannende proloog ZLM Tour

Nils Eekhoff (DSM) heeft de proloog in de ZLM Tour naar zijn hand gezet. De 25-jarige Nederlander was over een parcours van 6,6 kilometer een zucht sneller dan zijn Australische ploegmaat Alexander Edmondson en snelle man Olav Kooij (Jumbo-Visma). Het is Eekhoffs eerste profzege.