LIVESTREAM (14.15u): Wie kan zich in rijtje scharen met Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel op WK junioren?

"We mogen ambitieus zijn"

"We hebben een sterke ploeg, maar topfavoriet zijn we niet", zegt bondscoach Serge Pauwels. De 40-jarige ex-renner schuift in eerste instantie Paul Seixas naar voor. De Fransman klopte maandag in de tijdrit nog Schoofs (tweede) en Van Kerckhove (derde).



"Hij is echt een groot talent. Het is misschien een gewaagde uitspraak, maar als Frankrijk de komende tien jaar op een Tourwinnaar uit eigen land hoopt, gaat het van hem moeten komen."



"Wij hebben geen uitgesproken kopman, maar we mogen met de ploeg ambitieus zijn. De vijf jongens kunnen de finale rijden en ik verwacht dat ze dat gaan doen. We moeten zorgen dat we steeds mee zijn met de vluchten en ook actie durven ondernemen tijdens overgangsmomenten, niet alleen op de klimmen bijvoorbeeld."