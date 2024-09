Wat een weelde: zilver voor Jasper Schoofs en brons voor Matisse Van Kerckhove op het WK tijdrijden

Favorieten

Bij de junioren is het altijd wat koffiedik kijken, want veel tijdritreferenties zijn er niet. Michiel Mouris is na zijn Europese titel van enkele weken geleden natuurlijk een grote favoriet. Jasper Schoofs werd toen 2e op 7 seconden, dus hij kan vandaag misschien de Nederlander kloppen. Ook nummer 3 Paul Fietzke houden we in de gaten.



Maar er waren ook enkele afwezigen op dat EK. Frankrijk stuurt met Louis Chaleil en Paul Seixas twee medaillekandidaten. Chaleil eindigde dit jaar in al zijn tijdritten in de top 4, terwijl Seixas vooral zal moeten teren op zijn groot koerstalent.



De grootste favoriet is wellicht Albert Withen Philipsen. Het multitalent werd vorig jaar wereldkampioen op de weg en won dit jaar zijn enige tijdrit, in de Vredeskoers.