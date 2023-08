Kijk zaterdag vanaf 15 u naar de wegrit bij de junioren mannen op het WK in Glasgow

clock 19:47

19 uur 47. De visie van assistent-bondscoach Serge Pauwels. Met Sente Sentjens en Steffen De Schuyteneer hebben we 2 snelle jongens in de selectie. Jarno Widar is meer een type-Evenepoel. Hij zal op termijn wellicht uitgroeien tot een klassementsman, maar hij heeft dit seizoen wel eendagskoersen als de Ronde van Vlaanderen, Kuurne-Brussel-Kuurne en het BK gewonnen." "Lars Vanden Heede en Victor Vaneeckhoutte zijn twee jongens met een grote motor, die eerder in het eerste deel van de koers hun ding moeten doen. Misschien kunnen ze meegaan in een vlucht? We moeten er vooral voor zorgen dat België niet achter de feiten aan fietst." .