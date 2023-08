Vrijdag begint met tijdrit junioren mannen: met Duarte Marivoet en Sente Sentjens

"Het is moeilijk in te schatten waar ik vrijdag kan uitkomen in de tijdrit. Ik durf er geen resultaat op te plakken."

14 uur 35. Sente Sentjens: "Ik durf er geen resultaat op te plakken". Sente Sentjens reed zaterdag al de wegrit. De Limburger finishte er als veertiende. "We hebben zeker voldoende tijd tussenin voor de tijdrit", legde hij uit. "Bijna een week is zelfs lang. Maar ik klaag niet, ik kan zo goed herstellen." "Het is moeilijk in te schatten waar ik vrijdag kan uitkomen in de tijdrit. Ik durf er geen resultaat op te plakken." "Enkel op het BK heb ik een vergelijkbare tijdrit gereden, en dan nog met een beperkt verzet." Op dat BK begin mei won Marivoet Scholiers, Sentjens werd vijfde. .

14 uur 34. Duarte Marivoet Scholiers: "Al even geen lange tijdrit meer afgewerkt". Duarte Marivoet Scholiers werd vorig jaar in Wollongong als eerstejaarsjunior achtste. "Ik was toen de eerste renner van mijn jaar", keek hij maandag terug. "Dat geeft vertrouwen, maar iedereen is ten opzichte van toen verbeterd, ikzelf ook." "Het is dus geen graadmeter. Ik heb al even geen lange tijdrit afgewerkt. Vrijdag is de afstand 23 km. Dat is niet gigantisch lang, maar het is toch anders dan korte tijdritten van tien minuutjes. Die liggen me minder." "Ik wil vrijdag mijn ding kunnen doen, mijn rit rijden zoals ik ze in mijn hoofd heb, en dan zal ik tevreden zijn." .