LIVESTREAM: Pakken Sente Sentjens en Duarte Marivoet een medaille op het WK tijdrijden voor junioren?

clock 12:08 O'Brien bevestigt. Ook aan het tweede tussenpunt is O'Brien snelle dan Schwarzbacher. De Ier is op weg naar de hot seat als hij standhoudt op de klim. . 12 uur 08. time point O'Brien bevestigt Ook aan het tweede tussenpunt is O'Brien snelle dan Schwarzbacher. De Ier is op weg naar de hot seat als hij standhoudt op de klim.

clock 12:06 Pedersen stelt teleur. Er werd heel veel verwacht van de tussentijd van Carl Emil Pedersen, maar hij verliest nu al 13 tellen op Uglehus. Een medaille wordt het vandaag dus niet voor de Deense alleskunner. . 12 uur 06. time point Pedersen stelt teleur Er werd heel veel verwacht van de tussentijd van Carl Emil Pedersen, maar hij verliest nu al 13 tellen op Uglehus. Een medaille wordt het vandaag dus niet voor de Deense alleskunner.

clock 12:02 Uglehus sneller dan O'Brien. Het blijft beste tussentijden regenen. Nu is de Noor Mikal Uglehus sneller dan O'Brien na 9km: 12'19". . 12 uur 02. time point Uglehus sneller dan O'Brien Het blijft beste tussentijden regenen. Nu is de Noor Mikal Uglehus sneller dan O'Brien na 9km: 12'19".

clock 12:01 12 uur 01. Sente Sentjens. Voor Sente Sentjens is het WK tijdrijden begonnen. De 14e van de wegrit mikt op een plaats in de top 10. . Sente Sentjens Voor Sente Sentjens is het WK tijdrijden begonnen. De 14e van de wegrit mikt op een plaats in de top 10.

clock 12:00 12 uur . Sentjens is begonnen aan zijn WK tijdrijden. Sentjens is begonnen aan zijn WK tijdrijden

clock 11:58 Snelle O'Brien. Na 9,7km is de Liam O'Brien sneller dan Schwarzbacher, de huidige leider. Trekt de Ier deze lijn door? . 11 uur 58. time point Snelle O'Brien Na 9,7km is de Liam O'Brien sneller dan Schwarzbacher, de huidige leider. Trekt de Ier deze lijn door?

clock 11:56 11 uur 56. Nieuwe toptijd. Lang heeft de Australiër Holmes niet van de hot seat mogen genieten, want de Slovaak Schwarzbacher duikt als eerste onder de 30 minuten: 29'54". . Nieuwe toptijd Lang heeft de Australiër Holmes niet van de hot seat mogen genieten, want de Slovaak Schwarzbacher duikt als eerste onder de 30 minuten: 29'54".

clock 11:55 11 uur 55. Carl Emil Pedersen. Het heeft eventjes geduurd, maar met de Deen Carl Emil Pedersen is een eerste favoriet van het startpodium gerold. . Carl Emil Pedersen Het heeft eventjes geduurd, maar met de Deen Carl Emil Pedersen is een eerste favoriet van het startpodium gerold.

clock 11:52 Beloki Jr. is goed vertrokken. Aan het eerste tussenpunt komt Markel Beloki in de buurt van de tijd van Scharzbacher. De zoon van Joseba geeft amper 3 tellen toe op de Slovaak. . 11 uur 52. time point Beloki Jr. is goed vertrokken Aan het eerste tussenpunt komt Markel Beloki in de buurt van de tijd van Scharzbacher. De zoon van Joseba geeft amper 3 tellen toe op de Slovaak.

clock 11:51 11 uur 51. Mees Vlot. De eerste van twee Nederlanders is eraan begonnen. Hopelijk gaat alles vlot voor Mees Vlot vandaag. . Mees Vlot De eerste van twee Nederlanders is eraan begonnen. Hopelijk gaat alles vlot voor Mees Vlot vandaag.

clock 11:48 11 uur 48. Sente Sentjens, de eerste Belg, begint over exact tien minuten aan zijn tijdrit. De zoon van ex-prof Roy wordt in 2025 prof bij Alpecin-Deceuninck. . Sente Sentjens, de eerste Belg, begint over exact tien minuten aan zijn tijdrit. De zoon van ex-prof Roy wordt in 2025 prof bij Alpecin-Deceuninck.

clock 11:47 11 uur 47.

clock 11:46 11 uur 46. Eerste eindtijd. De Australiër William Holmes is als eerste binnen. De Oceanische kampioen tijdrijden bij de junioren doet net langer dan een halfuur over de 22,8km: 30'15". . Eerste eindtijd De Australiër William Holmes is als eerste binnen. De Oceanische kampioen tijdrijden bij de junioren doet net langer dan een halfuur over de 22,8km: 30'15".

clock 11:45 11 uur 45. Er is vandaag meer wind dan de voorbije dagen, maar de omstandigheden zijn wel heel mooi. José De Cauwer. Er is vandaag meer wind dan de voorbije dagen, maar de omstandigheden zijn wel heel mooi. José De Cauwer

clock 11:43 Snelle Schwarzbacher. De tijd van Valjavec heeft niet lang standgehouden. De Slovaak Matthias Schwarzbacher is nog 13 seconden sneller. . 11 uur 43. time point Snelle Schwarzbacher De tijd van Valjavec heeft niet lang standgehouden. De Slovaak Matthias Schwarzbacher is nog 13 seconden sneller.

clock 11:36 Tussentijd. Aan het eerste tussenpunt laat Erezam Valjavec zien dat hij ook uit het goede hout gesneden is. Hij klokt er voorlopig de snelste tijd met 12'47" na 9,7km. . 11 uur 36. time point Tussentijd Aan het eerste tussenpunt laat Erezam Valjavec zien dat hij ook uit het goede hout gesneden is. Hij klokt er voorlopig de snelste tijd met 12'47" na 9,7km.

clock 11:31 11 uur 31. Erezam Valjavec. Ook de Sloveen Erezam Valjavec is aan zijn WK begonnen. Die achternaam doet zeker nog een belletje rinkelen, want papa Tadej was in de jaren '00 een degelijke prof bij onder meer Fassa Bortolo, Phonak, Lampre en AG2R. In 2009 werd hij 9e in het eindklassement van de Tour, gewonnen door Carlos Sastre. . Erezam Valjavec Ook de Sloveen Erezam Valjavec is aan zijn WK begonnen. Die achternaam doet zeker nog een belletje rinkelen, want papa Tadej was in de jaren '00 een degelijke prof bij onder meer Fassa Bortolo, Phonak, Lampre en AG2R.

In 2009 werd hij 9e in het eindklassement van de Tour, gewonnen door Carlos Sastre.

clock 11:22 11 uur 22. Net als in de andere reeksen rollen in het begin een aantal "exoten" van het startpodium in Stirling. Zo heeft de Zimbabwaan Lovemore Ntini niet eens een tijdritfiets ter beschikking... . Net als in de andere reeksen rollen in het begin een aantal "exoten" van het startpodium in Stirling. Zo heeft de Zimbabwaan Lovemore Ntini niet eens een tijdritfiets ter beschikking...

clock 11:16 11 uur 16 match begonnen start time Let's go! Met de Cubaan Carlos Montes de Oca Monzon is de eerste junior aan zijn WK begonnen.