LIVESTREAM: Kijk nu naar het WK voor junioren, met Vlad Van Mechelen als podiumklant

clock 03:11 03 uur 11. De Fransen rijden niet snel genoeg in de achtervolging, want er komt volk terug uit de achtergrond met onder meer Pajur, Shmidt, Moore en Novak. Allemaal mannen uit de vroege vlucht. . De Fransen rijden niet snel genoeg in de achtervolging, want er komt volk terug uit de achtergrond met onder meer Pajur, Shmidt, Moore en Novak. Allemaal mannen uit de vroege vlucht.

clock 03:10 03 uur 10. Morgado heeft een halve minuut. De vogel is gaan vliegen. . Morgado heeft een halve minuut. De vogel is gaan vliegen.

clock 03:10 03 uur 10. Morgado is de beste man in koers, een verdiende winnaar. José De Cauwer. Morgado is de beste man in koers, een verdiende winnaar. José De Cauwer

clock 03:09 20". Morgado is bij de pinken: hij blijft eten en drinken en geeft nog altijd een goeie indruk. Hij rijdt ook verder weg: 20". . 03 uur 09. time difference 20" Morgado is bij de pinken: hij blijft eten en drinken en geeft nog altijd een goeie indruk. Hij rijdt ook verder weg: 20".

clock 03:08 03 uur 08. Was ik Van Mechelen, ik deed niet te veel meer. Jose De Cauwer. Was ik Van Mechelen, ik deed niet te veel meer. Jose De Cauwer

clock 03:07 03 uur 07. Morgado won dit seizoen 27 wedstrijden was de beste in 8 van de 12 rittenkoersen waaraan hij deelnam. De Portugees zou dus een oververdiende wereldkampioen zijn. . Morgado won dit seizoen 27 wedstrijden was de beste in 8 van de 12 rittenkoersen waaraan hij deelnam. De Portugees zou dus een oververdiende wereldkampioen zijn.

clock 03:06 03 uur 06. De Fransen nemen hun verantwoordelijk in de achtervolging, maar veel dichter komen ze niet. . De Fransen nemen hun verantwoordelijk in de achtervolging, maar veel dichter komen ze niet.

clock 03:05 Zorro op weg naar de zege? Het ziet er niet uit bij Morgado, maar de Portugees gaat toch goed vooruit. Hij heeft al 15" op de achtervolgers. . 03 uur 05. time difference Zorro op weg naar de zege? Het ziet er niet uit bij Morgado, maar de Portugees gaat toch goed vooruit. Hij heeft al 15" op de achtervolgers.

clock 03:05 03 uur 05. Morgado solo! "Hij blijft maar drinken, die gaat geen krampen krijgen". Morgado solo! "Hij blijft maar drinken, die gaat geen krampen krijgen"

clock 03:04 03 uur 04. Duarte Marivoet is ok na zijn val in het begin van de wedstrijd. Hij is enkel voor de zekerheid naar het ziekenhuis van Wollongong gebracht. . Duarte Marivoet is ok na zijn val in het begin van de wedstrijd. Hij is enkel voor de zekerheid naar het ziekenhuis van Wollongong gebracht.

clock 03:03 Laatste ronde. In de slotkilometer van de voorlaatste ronde trekt Morgado nog eens stevig door. Niemand kan voorlopig mee met de Portugees, de sterkste man in koers. . 03 uur 03. last km Laatste ronde In de slotkilometer van de voorlaatste ronde trekt Morgado nog eens stevig door. Niemand kan voorlopig mee met de Portugees, de sterkste man in koers.

clock 03:01 03 uur 01. De 8 leiders:. Morgado (Por), Van Mechelen (Bel), Huising (Ned), Christen (Zwi), Herzog (Dui), Nordhagen (Noo), Magnier (Fra) en Gruel (Fra) . De 8 leiders: Morgado (Por), Van Mechelen (Bel), Huising (Ned), Christen (Zwi), Herzog (Dui), Nordhagen (Noo), Magnier (Fra) en Gruel (Fra)

clock 03:00 03 uur .

clock 02:59 02 uur 59. Voor Morgado, dorpsgenoot van Joao Almeida, gaat het nog niet snel genoeg. De Portugees heeft een begenadigde dag, maar krijgt de rest niet gelost. . Voor Morgado, dorpsgenoot van Joao Almeida, gaat het nog niet snel genoeg. De Portugees heeft een begenadigde dag, maar krijgt de rest niet gelost.

clock 02:58 02 uur 58. Bloed, zweet en tranen: "Van Mechelen gaat de resterende meters dichten". Bloed, zweet en tranen: "Van Mechelen gaat de resterende meters dichten"

clock 02:57 02 uur 57. Van Mechelen, Christen en Huising dichten de kloof op de vijf leiders. We doen nog mee voor goud! . Van Mechelen, Christen en Huising dichten de kloof op de vijf leiders. We doen nog mee voor goud!

clock 02:56 02 uur 56. 5 leiders. Herzog, Magnier, Gruel en Nordhagen zijn toch bij de Portugees geraakt. Van Mechelen zit in de verdrukking nu. . 5 leiders Herzog, Magnier, Gruel en Nordhagen zijn toch bij de Portugees geraakt. Van Mechelen zit in de verdrukking nu.

clock 02:55 02 uur 55. "Wat een versnelling van Morgado, niet te doen". "Wat een versnelling van Morgado, niet te doen"

clock 02:54 02 uur 54. Sterke Morgado. Antonio Morgado neemt in het zicht van de top over van Huising en laat meteen iedereen ter plaatse. Wat een versnelling van de Portugees. . Sterke Morgado Antonio Morgado neemt in het zicht van de top over van Huising en laat meteen iedereen ter plaatse. Wat een versnelling van de Portugees.

clock 02:54 02 uur 54. Vlad Van Mechelen ziet er nog goed uit. Hij gaat vlotjes mee. Karl Vannieuwkerke. Vlad Van Mechelen ziet er nog goed uit. Hij gaat vlotjes mee. Karl Vannieuwkerke

clock 02:54 02 uur 54. Ook de rest komt weer aansluiten. Van Mechelen gaat nog altijd goed mee. . Ook de rest komt weer aansluiten. Van Mechelen gaat nog altijd goed mee.

clock 02:54 02 uur 54. Krampen bij Smithson, Huising versnelt. Krampen bij Smithson, Huising versnelt

clock 02:53 02 uur 53. Nederlandse aanval. Op Mount Pleasant legt Menno Huising al zijn kaarten op tafel, De Portugees Morgado en de Fransman Magnier gaan mee in het wiel van de Nederlander. . Nederlandse aanval Op Mount Pleasant legt Menno Huising al zijn kaarten op tafel, De Portugees Morgado en de Fransman Magnier gaan mee in het wiel van de Nederlander.

clock 02:53 02 uur 53. Jed Smithson zal geen wereldkampioen worden, hij gaat met krampen naar de kant. . Jed Smithson zal geen wereldkampioen worden, hij gaat met krampen naar de kant.

clock 02:51 02 uur 51. Net voor Mount Pleasant gaat het voor Grisel te snel. Het is nu aan Magnier en Gruel om het voor de Fransen af te maken. . Net voor Mount Pleasant gaat het voor Grisel te snel. Het is nu aan Magnier en Gruel om het voor de Fransen af te maken.

clock 02:50 02 uur 50. Topfavoriet Herzog. Emil Herzog is de enige Duitser in de kopgroep, maar hij is op papier de topfavoriet nu. Hij won dit seizoen onder meer de Vredeskoers, de Grand Prix Rüebliland en de Ain Bugey Valromey Tour, drie hoog aangeschreven koersen bij de junioren. . Topfavoriet Herzog Emil Herzog is de enige Duitser in de kopgroep, maar hij is op papier de topfavoriet nu. Hij won dit seizoen onder meer de Vredeskoers, de Grand Prix Rüebliland en de Ain Bugey Valromey Tour, drie hoog aangeschreven koersen bij de junioren.

clock 02:45 02 uur 45. Sparen en overleven: dat is de opdracht voor Van Mechelen. Karl Vannieuwkerke. Sparen en overleven: dat is de opdracht voor Van Mechelen. Karl Vannieuwkerke

clock 02:45 02 uur 45. Eckerstorfer wordt opnieuw ingelopen door de Fransen. Op naar Mount Pleasant. . Eckerstorfer wordt opnieuw ingelopen door de Fransen. Op naar Mount Pleasant.

clock 02:43 02 uur 43. Sterke Fransen. De Fransen zijn nog met drie en nemen ook hun verantwoordelijkheid in de achtervolging op Eckerstorfer. Magnier en Gruel lijken over de beste papieren te beschikken bij de zuiderburen. . Sterke Fransen De Fransen zijn nog met drie en nemen ook hun verantwoordelijkheid in de achtervolging op Eckerstorfer. Magnier en Gruel lijken over de beste papieren te beschikken bij de zuiderburen.

clock 02:42 02 uur 42. 16 renners maken nog kans op de medailles. Eckerstorfer, eerder al gelost, probeert te anticiperen. . 16 renners maken nog kans op de medailles. Eckerstorfer, eerder al gelost, probeert te anticiperen.

clock 02:39 02 uur 39. Einde ronde 6. Nog twee ronden op de teller en het wordt echt een slijtageslag de laatste 35km. Van Mechelen doet nog altijd mee voor de wereldtitel. . Einde ronde 6 Nog twee ronden op de teller en het wordt echt een slijtageslag de laatste 35km. Van Mechelen doet nog altijd mee voor de wereldtitel.

clock 02:38 02 uur 38. Gruel, Herzog en Christen proberen het met z'n drietjes, maar Van Mechelen laat niet begaan. Onze landgenoot heeft zijn goede benen net op tijd gevonden. . Gruel, Herzog en Christen proberen het met z'n drietjes, maar Van Mechelen laat niet begaan. Onze landgenoot heeft zijn goede benen net op tijd gevonden.

clock 02:36 02 uur 36. Er zit nog een man of 20 in de eerste groep, met Vlad Van Mechelen. Plots steekt ook Jan Christen zijn neus aan het venster. Het Zwitserse multitalent is wereldkampioen veldrijden bij de junioren. . Er zit nog een man of 20 in de eerste groep, met Vlad Van Mechelen. Plots steekt ook Jan Christen zijn neus aan het venster. Het Zwitserse multitalent is wereldkampioen veldrijden bij de junioren.

clock 02:34 02 uur 34. Er is zo gretig gekoerst, iemand moet straks de rekening betalen. Dat kan niet anders. José De Cauwer. Er is zo gretig gekoerst, iemand moet straks de rekening betalen. Dat kan niet anders. José De Cauwer

clock 02:31 02 uur 31. De Fransman Thibaud Gruel dunt het groepje nog wat verder uit. Er blijft stilaan niet veel volk meer over. . De Fransman Thibaud Gruel dunt het groepje nog wat verder uit. Er blijft stilaan niet veel volk meer over.

clock 02:30 02 uur 30. Het is nog vroeg om conclusies te trekken, maar dit WK lijkt toch iets voor de klimmers. Althans bij de junioren. . Het is nog vroeg om conclusies te trekken, maar dit WK lijkt toch iets voor de klimmers. Althans bij de junioren.

clock 02:30 02 uur 30. Met nog 40km te gaan maakt amper 20 man nog kans op de wereldtitel. Vlad Van Mechelen is goed mee. . Met nog 40km te gaan maakt amper 20 man nog kans op de wereldtitel. Vlad Van Mechelen is goed mee.

clock 02:30 02 uur 30. Het avontuur van de kopgroep eindigt bij de 6e keer Mount Pleasant. Het avontuur van de kopgroep eindigt bij de 6e keer Mount Pleasant

clock 02:29 02 uur 29. Hergroepering! Op Mount Pleasant is het avontuur van de vijf leiders voorbij. Het WK kan opnieuw beginnen. . Hergroepering! Op Mount Pleasant is het avontuur van de vijf leiders voorbij. Het WK kan opnieuw beginnen.

clock 02:28 02 uur 28. Die mannen vooraan gaan dan stilvallen. Dit kan toch niet blijven duren? José De Cauwer. Die mannen vooraan gaan dan stilvallen. Dit kan toch niet blijven duren? José De Cauwer

clock 02:26 24". Voorin draaien de vijf leiders nog altijd goed rond. Hun voorsprong smelt wel als sneeuw voor de zon, die er vandaag niet is. . 02 uur 26. time difference 24" Voorin draaien de vijf leiders nog altijd goed rond. Hun voorsprong smelt wel als sneeuw voor de zon, die er vandaag niet is.

clock 02:26 02 uur 26. Van Mechelen is weer mee met de achtervolgende groep. Van Mechelen is weer mee met de achtervolgende groep

clock 02:25 02 uur 25. Van Mechelen is weer mee! Vlad Van Mechelen heeft het gat gedicht op de 7 achtervolgers. De koers verandert volledig en het zijn nu de Fransen die de kastanjes uit het vuur moeten halen om tot bij de 5 leiders te geraken. . Van Mechelen is weer mee! Vlad Van Mechelen heeft het gat gedicht op de 7 achtervolgers. De koers verandert volledig en het zijn nu de Fransen die de kastanjes uit het vuur moeten halen om tot bij de 5 leiders te geraken.

clock 02:24 02 uur 24. Michael Leonard rijdt volgend seizoen voor Ineos, maar de 18-jarige moet toch het pak laten gaan. Een mindere dag van de Canadees? . Michael Leonard rijdt volgend seizoen voor Ineos, maar de 18-jarige moet toch het pak laten gaan. Een mindere dag van de Canadees?

clock 02:22 02 uur 22. Van Mechelen had moeten mee zijn met het groepje achtervolgers. José De Cauwer. Van Mechelen had moeten mee zijn met het groepje achtervolgers. José De Cauwer

clock 02:21 02 uur 21. Het peloton met Van Mechelen, zelf op kop, komt op 10 seconden van de 7 achtervolgers. In het wiel van de Belg zitten wel nog 4 Fransen. Een gevaarlijke situatie. . Het peloton met Van Mechelen, zelf op kop, komt op 10 seconden van de 7 achtervolgers. In het wiel van de Belg zitten wel nog 4 Fransen. Een gevaarlijke situatie.

clock 02:18 De achtervolgende groep, met drie kleppers:. 02 uur 18. De achtervolgende groep, met drie kleppers:

clock 02:18 02 uur 18. In de derde groep krijgt Van Mechelen de hulp van de Nederlander Menno Huising. De Belg volgt op 44" van de kop van de koers. Alles kan nog! . In de derde groep krijgt Van Mechelen de hulp van de Nederlander Menno Huising. De Belg volgt op 44" van de kop van de koers. Alles kan nog!

clock 02:16 02 uur 16. Nog 3 ronden, de situatie:. 1. Kopgroep: Walker (GBr), Pajur (Est), Novak (Tsj), Shmidt en Moore (VS) 2. Achtervolgers: Nordhagen (Noo), Magnier (Fra), Herzog (Dui), Ragiolo (Est), Morgado (Por), Kadlec (Tsj) en Eckerstorfer (Oos) (+28") 3. Groep met o.a. Van Mechelen (+44") . Nog 3 ronden, de situatie: 1. Kopgroep: Walker (GBr), Pajur (Est), Novak (Tsj), Shmidt en Moore (VS) 2. Achtervolgers: Nordhagen (Noo), Magnier (Fra), Herzog (Dui), Ragiolo (Est), Morgado (Por), Kadlec (Tsj) en Eckerstorfer (Oos) (+28") 3. Groep met o.a. Van Mechelen (+44")

clock 02:09 02 uur 09. Eckerstorfer, volgend jaar in dienst van het opleidingsteam van Soudal-Quick Step, wordt als eerste ingelopen door een groepje achtervolgers met onder meer de Fransman Magnier, de Duitser Herzog en de Noor Nordhagen, drie gevaarlijke klanten. . Eckerstorfer, volgend jaar in dienst van het opleidingsteam van Soudal-Quick Step, wordt als eerste ingelopen door een groepje achtervolgers met onder meer de Fransman Magnier, de Duitser Herzog en de Noor Nordhagen, drie gevaarlijke klanten.

clock 02:07 02 uur 07. Van Mechelen is niet mee. Veel renners zitten niet meer in koers en voor de Belgen lijkt enkel Vlad Van Mechelen nog een kans te maken. Al gaat het bij hem toch ook niet van een leien dakje de jongste kilometers. Hij zit in een groepje wat verderop. . Van Mechelen is niet mee Veel renners zitten niet meer in koers en voor de Belgen lijkt enkel Vlad Van Mechelen nog een kans te maken. Al gaat het bij hem toch ook niet van een leien dakje de jongste kilometers. Hij zit in een groepje wat verderop.

clock 02:05 02 uur 05. We kijken naar een echte afvallingsrace. Karl Vannieuwkerke. We kijken naar een echte afvallingsrace. Karl Vannieuwkerke

clock 02:01 40". De voorsprong van Pajur, toch de grootste naam voorin als winnaar van de Ronde van Vlaanderen, en co. is 40 seconden. Van een echte samenwerking is achteraan geen sprake want het spat uit mekaar langs alle kanten. . 02 uur 01. time difference 40" De voorsprong van Pajur, toch de grootste naam voorin als winnaar van de Ronde van Vlaanderen, en co. is 40 seconden. Van een echte samenwerking is achteraan geen sprake want het spat uit mekaar langs alle kanten.

clock 01:59 01 uur 59. Onvoorstelbaar hoe ze koersen vandaag. Ze zijn los! José De Cauwer. Onvoorstelbaar hoe ze koersen vandaag. Ze zijn los! José De Cauwer

clock 01:58 01 uur 58. Uitzending op één. Ondertussen is ook de uitzending op één begonnen. Geniet van de laatste 60km bij de junioren met commentaar van Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer. . Uitzending op één Ondertussen is ook de uitzending op één begonnen. Geniet van de laatste 60km bij de junioren met commentaar van Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer.

clock 01:57 Opgave wereldkampioen tijdrijden. Remco Evenepoel krijgt geen opvolger die de dubbel pakt bij de junioren. Joshua Tarling, de Britse winnaar van de tijdrit, geeft op met veel last aan zijn rechterkant. Hij lag erbij in de eerste ronde. . 01 uur 57. medical issue Opgave wereldkampioen tijdrijden Remco Evenepoel krijgt geen opvolger die de dubbel pakt bij de junioren. Joshua Tarling, de Britse winnaar van de tijdrit, geeft op met veel last aan zijn rechterkant. Hij lag erbij in de eerste ronde.

clock 01:54 42,599 km/u. De junioren leggen er vandaag duchtig de pees op. Het gemiddelde iets na halfweg koers: 42,599 km/u. Niet slecht zo op een vrijdagochtend. . 01 uur 54. average speed 42,599 km/u De junioren leggen er vandaag duchtig de pees op. Het gemiddelde iets na halfweg koers: 42,599 km/u. Niet slecht zo op een vrijdagochtend.

clock 01:53 01 uur 53. Einde ronde 4. De 6 leiders hebben opnieuw een ronde afgelegd. Ondertussen is een grote groep achtervolgers genaderd tot op 28 seconden. Vlad Van Mechelen is zeker meer, Maxence Place volgt in een groepje iets verderop. Het zijn de enige Belgen die nog meedoen voor de medailles. . Einde ronde 4 De 6 leiders hebben opnieuw een ronde afgelegd. Ondertussen is een grote groep achtervolgers genaderd tot op 28 seconden.

Vlad Van Mechelen is zeker meer, Maxence Place volgt in een groepje iets verderop. Het zijn de enige Belgen die nog meedoen voor de medailles.

clock 01:48 01 uur 48.

clock 01:46 01 uur 46. De zon komt er stilaan wat door in Wollongong, maar in het binnenland oogt het toch nog erg grijs. . De zon komt er stilaan wat door in Wollongong, maar in het binnenland oogt het toch nog erg grijs.

clock 01:42 55". De zes voorin hebben op 75km van het einde een bonus van 55". In het peloton neemt voorlopig niemand echt zijn verantwoordelijkheid, al proberen de Nederlanders wel af en toe tegen te prikken. . 01 uur 42. time difference 55" De zes voorin hebben op 75km van het einde een bonus van 55". In het peloton neemt voorlopig niemand echt zijn verantwoordelijkheid, al proberen de Nederlanders wel af en toe tegen te prikken.

clock 01:40 01 uur 40. Eckerstorfer is voorin niet de beste klimmer, maar al slalommend raakt hij toch mee boven op Mount Ousley Road. . Eckerstorfer is voorin niet de beste klimmer, maar al slalommend raakt hij toch mee boven op Mount Ousley Road.

clock 01:38 Toch iemand langs het parcours:. 01 uur 38. Toch iemand langs het parcours:

clock 01:38 01 uur 38. De ziekenboeg loopt stilletjes aan vol. De ziekenboeg loopt stilletjes aan vol

clock 01:37 Drie slachtoffers. Het gladde wegdek eist zijn tol, heel wat renners stappen af. Zo zien we één voor één Jose Picho (Portugal), Tim Rey (Zwitserland) en Sjors Lugthart (Nederland) richting de ziekenboeg trekken. . 01 uur 37. give up Drie slachtoffers Het gladde wegdek eist zijn tol, heel wat renners stappen af. Zo zien we één voor één Jose Picho (Portugal), Tim Rey (Zwitserland) en Sjors Lugthart (Nederland) richting de ziekenboeg trekken.

clock 01:27 01 uur 27. Einde ronde 3. In de derde ronde is de wedstrijd even in een plooitje gevallen. We hebben 6 leiders: Pajur, Walker, Novak, Shmidt, Moore en Eckerstorfer. Het peloton volgt op 35 seconden, nog 85km. . Einde ronde 3 In de derde ronde is de wedstrijd even in een plooitje gevallen. We hebben 6 leiders: Pajur, Walker, Novak, Shmidt, Moore en Eckerstorfer. Het peloton volgt op 35 seconden, nog 85km.

clock 01:21 01 uur 21. Het peloton houdt de zes vluchters in het vizier. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat de winnaar voorin zit, al weet je bij de junioren nooit. . Het peloton houdt de zes vluchters in het vizier. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat de winnaar voorin zit, al weet je bij de junioren nooit.

clock 01:19 01 uur 19. Maar met z'n zessen. Thuisrijder McKenzie is er als enige niet in geslaagd de oversteek te maken. Hij heeft duidelijk last van een val eerder op het WK, zijn shirt ziet rood aan de rechterkant. . Maar met z'n zessen Thuisrijder McKenzie is er als enige niet in geslaagd de oversteek te maken. Hij heeft duidelijk last van een val eerder op het WK, zijn shirt ziet rood aan de rechterkant.

clock 01:17 2+5=7. De vijf tegenaanvallers zijn bij Pajur en Novak gekomen. We hebben nu 7 leiders met een voorsprong van 1 minuut op de rest. . 01 uur 17. time difference 2+5=7 De vijf tegenaanvallers zijn bij Pajur en Novak gekomen. We hebben nu 7 leiders met een voorsprong van 1 minuut op de rest.

clock 01:15 01 uur 15. Op de derde keer Mount Ousley Road zien we achterin dat het voor Maxence Place en Sente Sentjens toch al wat harken is. Vlad Van Mechelen zit wel goed voorin. . Op de derde keer Mount Ousley Road zien we achterin dat het voor Maxence Place en Sente Sentjens toch al wat harken is. Vlad Van Mechelen zit wel goed voorin.

clock 01:14 01 uur 14. De situatie op 95km van het einde:. 1. Pajur (Est) en Novak (Tjs) 2. Walker (GBr), Shmidt en Moore (VS), McKenzie (Aus) en Eckerstorfer (Oos) + 30" 3. Peloton + 59" . De situatie op 95km van het einde: 1. Pajur (Est) en Novak (Tjs) 2. Walker (GBr), Shmidt en Moore (VS), McKenzie (Aus) en Eckerstorfer (Oos) + 30" 3. Peloton + 59"

clock 01:11 01 uur 11. 5 achtervolgers. Pajur en Novak krijgen hun voorsprong niet cadeau. Een groep van 5 renners gaat in de achtervolging, met daarbij 2 Amerikanen, een Noor en een Australiër. . 5 achtervolgers Pajur en Novak krijgen hun voorsprong niet cadeau. Een groep van 5 renners gaat in de achtervolging, met daarbij 2 Amerikanen, een Noor en een Australiër.

clock 01:03 01 uur 03. Einde ronde 2. Nog iets meer dan 100km op de teller en we zijn opnieuw aan de finishlijn. De voorsprong van Pajur, winnaar van de Ronde van Vlaanderen, en Novak is 19 seconden. Het groepje met tegenaanvallers is opnieuw gegrepen. . Einde ronde 2 Nog iets meer dan 100km op de teller en we zijn opnieuw aan de finishlijn. De voorsprong van Pajur, winnaar van de Ronde van Vlaanderen, en Novak is 19 seconden. Het groepje met tegenaanvallers is opnieuw gegrepen.

clock 01:00 01 uur . In het peloton sturen de grote blokken een mannetje vooruit. Een Amerikaan, een Nederlander, een Brit en een Fransman gaan op zoek naar de twee leiders: Pajur en Novak. . In het peloton sturen de grote blokken een mannetje vooruit. Een Amerikaan, een Nederlander, een Brit en een Fransman gaan op zoek naar de twee leiders: Pajur en Novak.

clock 00:59 00 uur 59. Net als Verbrugghe heeft ook Sente Sentjes al een jasje moeten uitdoen om de voeling met het peloton niet te verliezen. Het is voorlopig niet de wedstrijd van de Belgen. . Net als Verbrugghe heeft ook Sente Sentjes al een jasje moeten uitdoen om de voeling met het peloton niet te verliezen. Het is voorlopig niet de wedstrijd van de Belgen.

clock 00:59 00 uur 59.

clock 00:58 Marivoet naar ziekenhuis. Het was niet Jens Verbrugghe die erbij lag in de openingsronde, wel Duarte Marivoet. Hij werd na de val overgebracht naar het ziekenhuis. . 00 uur 58. medical issue Marivoet naar ziekenhuis Het was niet Jens Verbrugghe die erbij lag in de openingsronde, wel Duarte Marivoet. Hij werd na de val overgebracht naar het ziekenhuis.

clock 00:56 00 uur 56. Weinig sfeer. Door het slechte weer in Wollongong zijn de Australiërs toch maar binnen gebleven voor deze wegrit. Het parcours oogt akelig leeg, op hier en daar een enkeling na. . Weinig sfeer Door het slechte weer in Wollongong zijn de Australiërs toch maar binnen gebleven voor deze wegrit. Het parcours oogt akelig leeg, op hier en daar een enkeling na.

clock 00:54 00 uur 54. Voorin heeft Lima de Tsjech en de Est moeten laten rijden. We hebben nog twee leiders. . Voorin heeft Lima de Tsjech en de Est moeten laten rijden. We hebben nog twee leiders.

clock 00:53 00 uur 53. Op de tweede beklimming van Mount Pleaseant staat de deur achteraan wagenwijd open. Onder meer voor de Noor Stiansen, gestart met nummer 1, gaat het veel te snel. Ook de Nederlanders zijn met Sjors Lugthart voorlopig een mannetje kwijt. . Op de tweede beklimming van Mount Pleaseant staat de deur achteraan wagenwijd open. Onder meer voor de Noor Stiansen, gestart met nummer 1, gaat het veel te snel. Ook de Nederlanders zijn met Sjors Lugthart voorlopig een mannetje kwijt.

clock 00:52 3 leiders rijden 33" weg. Halverwege de tweede ronde lijkt de goede vlucht eindelijk vertrokken. Voorin vormen de Est Romet Paur, de Portugees Daniel Lima en de Tsjech Pavel Novak de kopgroep. Het peloton volgt op 33". . 00 uur 52. time difference 3 leiders rijden 33" weg Halverwege de tweede ronde lijkt de goede vlucht eindelijk vertrokken. Voorin vormen de Est Romet Paur, de Portugees Daniel Lima en de Tsjech Pavel Novak de kopgroep. Het peloton volgt op 33".

clock 00:47 00 uur 47. Bloed bij Tarling. Joshua Tarling, één van de favorieten vandaag, komt met een bebloede schouder opnieuw aansluiten achterin. . Bloed bij Tarling Joshua Tarling, één van de favorieten vandaag, komt met een bebloede schouder opnieuw aansluiten achterin.

clock 00:45 00 uur 45. Ook Morang en Shmidt zijn eraan voor de moeite. Er zit voorlopig weinig lijn in de wedstrijd. . Ook Morang en Shmidt zijn eraan voor de moeite. Er zit voorlopig weinig lijn in de wedstrijd.

clock 00:45 Zwitser minder. De eerste opgave is al een feit: de Zwitser Alexandre Barhoumi stapt af met een pijnlijke grimas op zijn gezicht. Hij is de kampioen van zijn land en werd in het voorjaar derde in de E3. . 00 uur 45. give up Zwitser minder De eerste opgave is al een feit: de Zwitser Alexandre Barhoumi stapt af met een pijnlijke grimas op zijn gezicht. Hij is de kampioen van zijn land en werd in het voorjaar derde in de E3.

clock 00:44 00 uur 44.

clock 00:42 00 uur 42. De Luxemburger Morang en de Amerikaan Shmidt gaan er met z'n tweetjes vandoor. Ze rijden voorlopig tien seconden weg. . De Luxemburger Morang en de Amerikaan Shmidt gaan er met z'n tweetjes vandoor. Ze rijden voorlopig tien seconden weg.

clock 00:40 00 uur 40. Einde ronde 1. De snelle openingsronde zit erop en een kopgroep heeft zich nog niet afgescheurd. Zoals dat wel vaker het geval is in een juniorenkoers: het is wat chaotisch in het begin. . Einde ronde 1 De snelle openingsronde zit erop en een kopgroep heeft zich nog niet afgescheurd. Zoals dat wel vaker het geval is in een juniorenkoers: het is wat chaotisch in het begin.

clock 00:37 00 uur 37. Terugkeer Verbrugghe. Achteraan probeert Jens Verbrugghe, de pechvogel van de tijdrit, terug te keren in het wiel van een Italiaan. Was hij de Belg die tegen de grond ging? Zo lijkt het toch... . Terugkeer Verbrugghe Achteraan probeert Jens Verbrugghe, de pechvogel van de tijdrit, terug te keren in het wiel van een Italiaan. Was hij de Belg die tegen de grond ging? Zo lijkt het toch...

clock 00:35 00 uur 35. Ook Joshua Tarling, de winnaar van de tijdrit, lag erbij. Na wat sleutelen aan zijn fiets, kan de jonge Brit toch weer voort. . Ook Joshua Tarling, de winnaar van de tijdrit, lag erbij. Na wat sleutelen aan zijn fiets, kan de jonge Brit toch weer voort.

clock 00:33 Belg tegen de grond. Een zware val in een bocht maakt ook een Belgisch slachtoffer. Het is nog niet duidelijk om welke renner het gaat, maar het ziet er niet goed uit. . 00 uur 33. fall Belg tegen de grond Een zware val in een bocht maakt ook een Belgisch slachtoffer. Het is nog niet duidelijk om welke renner het gaat, maar het ziet er niet goed uit.

clock 00:32 00 uur 32.

clock 00:32 00 uur 32. Zware val: Marivoet blijft liggen. Zware val: Marivoet blijft liggen

clock 00:31 00 uur 31. De poging van Jurik was van korte duur, op de eerste hellende stroken wordt hij ingerekend. Achteraan staat de poort nu al open, onder meer een Oekraïner, een Est en een Ier haken af. . De poging van Jurik was van korte duur, op de eerste hellende stroken wordt hij ingerekend. Achteraan staat de poort nu al open, onder meer een Oekraïner, een Est en een Ier haken af.

clock 00:30 00 uur 30. Het parcours? Nog een woordje over het parcours. De junioren rijden een lus in Wollongong van 17,1km. Dat lusje doen ze 8 keer en draagt het label "technisch" door de vele bochten en bevat ook 2 kuitenbijters: Mount Ousley Road en Mount Pleasant . Die laatste sfeerspons is slechts 1 kilometer lang, maar kent pieken tot 14 procent en een gemiddelde van 7,7 procent. De top van Mount Pleasant ligt op 8,2 kilometer van de finish en wordt gevolgd door een pijlsnelle afdaling naar de witte lijn. . Het parcours? Nog een woordje over het parcours. De junioren rijden een lus in Wollongong van 17,1km. Dat lusje doen ze 8 keer en draagt het label "technisch" door de vele bochten en bevat ook 2 kuitenbijters: Mount Ousley Road en Mount Pleasant. Die laatste sfeerspons is slechts 1 kilometer lang, maar kent pieken tot 14 procent en een gemiddelde van 7,7 procent. De top van Mount Pleasant ligt op 8,2 kilometer van de finish en wordt gevolgd door een pijlsnelle afdaling naar de witte lijn.

clock 00:27 00 uur 27. Veel voorsprong krijgt Jurik niet, hij fladdert al een paar kilometer amper een handvol seconden voor het peloton uit. . Veel voorsprong krijgt Jurik niet, hij fladdert al een paar kilometer amper een handvol seconden voor het peloton uit.

clock 00:23 00 uur 23. Eerste aanvaller. De Slovaak Martin Jurik gaat er in zijn eentje vandoor. De 17-jarige knaap werd dit seizoen 27e in Gent-Wevelgem en 70e in Parijs-Roubaix. . Eerste aanvaller De Slovaak Martin Jurik gaat er in zijn eentje vandoor. De 17-jarige knaap werd dit seizoen 27e in Gent-Wevelgem en 70e in Parijs-Roubaix.

clock 00:19 Gaat Joshua Tarling, de Britse winnaar van de tijdrit, voor de dubbel? 00 uur 19. Gaat Joshua Tarling, de Britse winnaar van de tijdrit, voor de dubbel?

clock 00:18 00 uur 18 match begonnen start time Let's go! De vlag van de UCI-commissaris is naar beneden gegaan. Het WK voor junioren is begonnen, nota bene in druilerige omstandigheden. Het regent in Australië en dat zal de koers extra hard maken.

clock 00:16 00 uur 16. 2021: Noren aan het feest. De Belgen staan verscholen op de derde lijn, maar lijken klaar voor de eerste wegrit in Wollongong.Voorin kleuren de Noren de eerste startrij, zij hadden met Per Strand Hagenes vorig jaar de winnaar in hun rangen. . 2021: Noren aan het feest De Belgen staan verscholen op de derde lijn, maar lijken klaar voor de eerste wegrit in Wollongong.Voorin kleuren de Noren de eerste startrij, zij hadden met Per Strand Hagenes vorig jaar de winnaar in hun rangen.

clock 23-09-2022 23-09-2022.

clock 16:44 16 uur 44. Vlad Van Mechelen is de vooruitgeschoven man. Dat is logisch als je naar zijn resultaten kijkt. Als we als ploeg rijden, dan kunnen we er iets moois van maken. . Sente Sentjens. Vlad Van Mechelen is de vooruitgeschoven man. Dat is logisch als je naar zijn resultaten kijkt. Als we als ploeg rijden, dan kunnen we er iets moois van maken. Sente Sentjens

clock 16:44 16 uur 44. Sente Sentjens: "Alle Belgen kunnen winnen". Sente Sentjens: "Alle Belgen kunnen winnen"

clock 16:42 16 uur 42. Dat ik de kopman ben? De jongens schuiven mij naar voren. Als je naar de resultaten kijkt, dan stak ik er dit seizoen een beetje bovenuit. Maar ze moeten hun eigen ambitie niet wegsteken. Ze kunnen ook een mooi resultaat behalen en die kans moeten ze zeker grijpen. . Vlad Van Mechelen. Dat ik de kopman ben? De jongens schuiven mij naar voren. Als je naar de resultaten kijkt, dan stak ik er dit seizoen een beetje bovenuit. Maar ze moeten hun eigen ambitie niet wegsteken. Ze kunnen ook een mooi resultaat behalen en die kans moeten ze zeker grijpen. Vlad Van Mechelen

clock 16:41 16 uur 41. Vlad Van Mechelen: "Een WK bij de junioren is altijd onvoorspelbaar". Vlad Van Mechelen: "Een WK bij de junioren is altijd onvoorspelbaar"

clock 21-09-2022 21-09-2022.

clock 23:42 23 uur 42. WK wielrennen Noor Hagenes voert sterk nummer op in finale en pakt WK-goud bij junioren

clock 23:32 23 uur 32. 8 rondjes. De junioren gaan om 0.15 u Belgische tijd van start en zetten hun tanden enkel in het lokale circuit van Wollongong. De opdracht: 8 rondjes, goed voor een totale afstand van 135,6 km. . 8 rondjes De junioren gaan om 0.15 u Belgische tijd van start en zetten hun tanden enkel in het lokale circuit van Wollongong. De opdracht: 8 rondjes, goed voor een totale afstand van 135,6 km.

clock 23:31 23 uur 31. WK wielrennen WK wielrennen 2022 uitzenduren en livestreams: mis niets van het WK

clock 23:30 23 uur 30. Liefst 35 keer eindigde Vlad Van Mechelen dit seizoen in de top 10. Op internationaal niveau was hij telkens op de afspraak. Met zijn goede eindsprint na een lastige koers behoort Van Mechelen op het WK tot het kransje favorieten voor de regenboogtrui. . Liefst 35 keer eindigde Vlad Van Mechelen dit seizoen in de top 10. Op internationaal niveau was hij telkens op de afspraak. Met zijn goede eindsprint na een lastige koers behoort Van Mechelen op het WK tot het kransje favorieten voor de regenboogtrui.