LIVESTREAM: De wegritten zijn begonnen in Australië, kijk nu naar het WK voor junioren

clock 00:35 00 uur 35. Ook Joshua Tarling, de winnaar van de tijdrit, lag erbij. Na wat sleutelen aan zijn fiets, kan de jonge Brit toch weer voort. . Ook Joshua Tarling, de winnaar van de tijdrit, lag erbij. Na wat sleutelen aan zijn fiets, kan de jonge Brit toch weer voort.

clock 00:33 Belg tegen de grond. Een zware val in een bocht maakt ook een Belgisch slachtoffer. Het is nog niet duidelijk om welke renner het gaat, maar het ziet er niet goed uit. . 00 uur 33. fall Belg tegen de grond Een zware val in een bocht maakt ook een Belgisch slachtoffer. Het is nog niet duidelijk om welke renner het gaat, maar het ziet er niet goed uit.

clock 00:32 00 uur 32.

clock 00:31 00 uur 31. De poging van Jurik was van korte duur, op de eerste hellende stroken wordt hij ingerekend. Achteraan staat de poort nu al open, onder meer een Oekraïner, een Est en een Ier haken af. . De poging van Jurik was van korte duur, op de eerste hellende stroken wordt hij ingerekend. Achteraan staat de poort nu al open, onder meer een Oekraïner, een Est en een Ier haken af.

clock 00:30 00 uur 30. Het parcours? Nog een woordje over het parcours. De junioren rijden een lus in Wollongong van 17,1km. Dat lusje doen ze 8 keer en draagt het label "technisch" door de vele bochten en bevat ook 2 kuitenbijters: Mount Ousley Road en Mount Pleasant . Die laatste sfeerspons is slechts 1 kilometer lang, maar kent pieken tot 14 procent en een gemiddelde van 7,7 procent. De top van Mount Pleasant ligt op 8,2 kilometer van de finish en wordt gevolgd door een pijlsnelle afdaling naar de witte lijn. . Het parcours? Nog een woordje over het parcours. De junioren rijden een lus in Wollongong van 17,1km. Dat lusje doen ze 8 keer en draagt het label "technisch" door de vele bochten en bevat ook 2 kuitenbijters: Mount Ousley Road en Mount Pleasant. Die laatste sfeerspons is slechts 1 kilometer lang, maar kent pieken tot 14 procent en een gemiddelde van 7,7 procent. De top van Mount Pleasant ligt op 8,2 kilometer van de finish en wordt gevolgd door een pijlsnelle afdaling naar de witte lijn.

clock 00:27 00 uur 27. Veel voorsprong krijgt Jurik niet, hij fladdert al een paar kilometer amper een handvol seconden voor het peloton uit. . Veel voorsprong krijgt Jurik niet, hij fladdert al een paar kilometer amper een handvol seconden voor het peloton uit.

clock 00:23 00 uur 23. Eerste aanvaller. De Slovaak Martin Jurik gaat er in zijn eentje vandoor. De 17-jarige knaap werd dit seizoen 27e in Gent-Wevelgem en 70e in Parijs-Roubaix. . Eerste aanvaller De Slovaak Martin Jurik gaat er in zijn eentje vandoor. De 17-jarige knaap werd dit seizoen 27e in Gent-Wevelgem en 70e in Parijs-Roubaix.

clock 00:19 Gaat Joshua Tarling, de Britse winnaar van de tijdrit, voor de dubbel? 00 uur 19. Gaat Joshua Tarling, de Britse winnaar van de tijdrit, voor de dubbel?

clock 00:18 00 uur 18 match begonnen start time Let's go! De vlag van de UCI-commissaris is naar beneden gegaan. Het WK voor junioren is begonnen, nota bene in druilerige omstandigheden. Het regent in Australië en dat zal de koers extra hard maken.

clock 00:16 00 uur 16. 2021: Noren aan het feest. De Belgen staan verscholen op de derde lijn, maar lijken klaar voor de eerste wegrit in Wollongong.Voorin kleuren de Noren de eerste startrij, zij hadden met Per Strand Hagenes vorig jaar de winnaar in hun rangen. . 2021: Noren aan het feest De Belgen staan verscholen op de derde lijn, maar lijken klaar voor de eerste wegrit in Wollongong.Voorin kleuren de Noren de eerste startrij, zij hadden met Per Strand Hagenes vorig jaar de winnaar in hun rangen.

clock 23-09-2022 23-09-2022.

clock 16:44 16 uur 44. Vlad Van Mechelen is de vooruitgeschoven man. Dat is logisch als je naar zijn resultaten kijkt. Als we als ploeg rijden, dan kunnen we er iets moois van maken. . Sente Sentjens. Vlad Van Mechelen is de vooruitgeschoven man. Dat is logisch als je naar zijn resultaten kijkt. Als we als ploeg rijden, dan kunnen we er iets moois van maken. Sente Sentjens

clock 16:44 16 uur 44. Sente Sentjens: "Alle Belgen kunnen winnen". Sente Sentjens: "Alle Belgen kunnen winnen"

clock 16:42 16 uur 42. Dat ik de kopman ben? De jongens schuiven mij naar voren. Als je naar de resultaten kijkt, dan stak ik er dit seizoen een beetje bovenuit. Maar ze moeten hun eigen ambitie niet wegsteken. Ze kunnen ook een mooi resultaat behalen en die kans moeten ze zeker grijpen. . Vlad Van Mechelen. Dat ik de kopman ben? De jongens schuiven mij naar voren. Als je naar de resultaten kijkt, dan stak ik er dit seizoen een beetje bovenuit. Maar ze moeten hun eigen ambitie niet wegsteken. Ze kunnen ook een mooi resultaat behalen en die kans moeten ze zeker grijpen. Vlad Van Mechelen

clock 16:41 16 uur 41. Vlad Van Mechelen: "Een WK bij de junioren is altijd onvoorspelbaar". Vlad Van Mechelen: "Een WK bij de junioren is altijd onvoorspelbaar"

clock 21-09-2022 21-09-2022.

clock 23:42 23 uur 42. WK wielrennen Noor Hagenes voert sterk nummer op in finale en pakt WK-goud bij junioren

clock 23:32 23 uur 32. 8 rondjes. De junioren gaan om 0.15 u Belgische tijd van start en zetten hun tanden enkel in het lokale circuit van Wollongong. De opdracht: 8 rondjes, goed voor een totale afstand van 135,6 km. . 8 rondjes De junioren gaan om 0.15 u Belgische tijd van start en zetten hun tanden enkel in het lokale circuit van Wollongong. De opdracht: 8 rondjes, goed voor een totale afstand van 135,6 km.

clock 23:31 23 uur 31. WK wielrennen WK wielrennen 2022 uitzenduren en livestreams: mis niets van het WK

clock 23:30 23 uur 30. Liefst 35 keer eindigde Vlad Van Mechelen dit seizoen in de top 10. Op internationaal niveau was hij telkens op de afspraak. Met zijn goede eindsprint na een lastige koers behoort Van Mechelen op het WK tot het kransje favorieten voor de regenboogtrui. . Liefst 35 keer eindigde Vlad Van Mechelen dit seizoen in de top 10. Op internationaal niveau was hij telkens op de afspraak. Met zijn goede eindsprint na een lastige koers behoort Van Mechelen op het WK tot het kransje favorieten voor de regenboogtrui.