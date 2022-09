Ook medaillekansen bij junioren mannen, volg hun tijdrit live vanaf 5.20 uur

clock 04:36 04 uur 36. Het is moeilijk om hier goed in te delen omdat het constant op en af is. . Jens Verbrugghe. Het is moeilijk om hier goed in te delen omdat het constant op en af is. Jens Verbrugghe

clock 04:31 04 uur 31. 28 kilometer. Om 5.21 uur gaat straks de eerste junior van start. Op de favorieten is het dan nog even wachten, die zitten vooral in de laatste twee golven verscholen. De Britse titelverdediger Joshua Tarling komt straks als allerlaatste aan de beurt om 8:24 uur. Het parcours is hetzelfde als dat van de beloften. Er moeten twee lokale rondes van zo'n 14 kilometer worden afgelegd. Na een technische openingsfase moet er een kort klimmetje bedwongen worden om dan langs de kustlijn richting finish te stormen. . 28 kilometer Om 5.21 uur gaat straks de eerste junior van start. Op de favorieten is het dan nog even wachten, die zitten vooral in de laatste twee golven verscholen. De Britse titelverdediger Joshua Tarling komt straks als allerlaatste aan de beurt om 8:24 uur. Het parcours is hetzelfde als dat van de beloften. Er moeten twee lokale rondes van zo'n 14 kilometer worden afgelegd. Na een technische openingsfase moet er een kort klimmetje bedwongen worden om dan langs de kustlijn richting finish te stormen.

clock 20-09-2022 20-09-2022.

clock 15:40 15 uur 40. Jens Verbrugghe ontpopte zich dit seizoen tot een van de beste junioren ter wereld tegen de klok. Zijn zilveren medaille op het EK is daar het grootste bewijs van. De zoon van Rik Verbrugghe is in vorm, maar sukkelde begin september nog wat met zijn kuit. Hou ook eerstejaarsjunior Duarte Marivoet in de gaten. Op het EK tijdrijden strandde onze 17-jarige landgenoot op 1 seconde van brons. Marivoet gaat om 6.26 u van start, Verbrugghe als voorlaatste om 8.22 u. . Jens Verbrugghe ontpopte zich dit seizoen tot een van de beste junioren ter wereld tegen de klok. Zijn zilveren medaille op het EK is daar het grootste bewijs van. De zoon van Rik Verbrugghe is in vorm, maar sukkelde begin september nog wat met zijn kuit.



Hou ook eerstejaarsjunior Duarte Marivoet in de gaten. Op het EK tijdrijden strandde onze 17-jarige landgenoot op 1 seconde van brons. Marivoet gaat om 6.26 u van start, Verbrugghe als voorlaatste om 8.22 u.

clock 15:40 15 uur 40. Een WK is niet hetzelfde als een EK. Er komen nog Amerikanen en thuisrijders bij, waartegen ik nooit heb gekoerst. Ik weet dus niet wat ik ervan mag verwachten. Als ik het beste van mezelf heb gegeven, dan ben ik wel tevreden. Jens Verbrugghe veroverde zilver op het EK. Een WK is niet hetzelfde als een EK. Er komen nog Amerikanen en thuisrijders bij, waartegen ik nooit heb gekoerst. Ik weet dus niet wat ik ervan mag verwachten. Als ik het beste van mezelf heb gegeven, dan ben ik wel tevreden. Jens Verbrugghe veroverde zilver op het EK

clock 19-09-2022 19-09-2022.