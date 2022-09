LIVESTREAM: Australiër zet sterke referentietijd neer, bijna de beurt aan Marivoet

clock 06:06 06 uur 06. Aironas Gerdauskas blijkt toch niet zo aerodynamisch als we dachten. Op het eerste tussenpunt moet hij al 44 seconden toestaan op McKenzie. . Aironas Gerdauskas blijkt toch niet zo aerodynamisch als we dachten. Op het eerste tussenpunt moet hij al 44 seconden toestaan op McKenzie.

clock 06:05 06 uur 05. Australiër McKenzie zet een uitstekende richttijd neer.

clock 06:04 06 uur 04. 35'18" voor McKenzie. McKenzie is binnen en lijkt een uitstekende richttijd te hebben neergezet. 35 minuten en 18 seconden is het verdict. Met dat resultaat was hij gisteren in de top 10 van het beloften-WK beland.

clock 05:59 05 uur 59. De Litouwer Aironas Gerdauskas is begonnen aan zijn opdracht. Met zo'n voornaam kan je alleen maar een goede tijdrijder zijn. Benieuwd hoe hij het doet.

clock 05:56 05 uur 56. Het is wachten op een eerste eindtijd. McKenzie gaat straks de toon zetten, maar heeft nog 4 kilometer voor de boeg.

clock 05:52 05 uur 52. Tweede golf. Wave twee wordt op gang getrokken door een Indonesiër. In deze golf zit dus Marivoet, maar ook de Nederlander Mees en de interessante Australiër Cameron Rogers.

clock 05:44 05 uur 44. McKenzie stoomt door. Na de eerste ronde doet hij het al 47" beter dan de Duitser Leidert. De Kazach die twee minuten voor hem is gestart ziet de thuisrijder voorbijrazen.

clock 05:41 05 uur 41. McKenzie gaat een eerste keer langs de finishlijn. Aan de vlaggen te zien is de wind toch wat harder beginnen waaien dan vanochtend tijdens de vrouwenwedstrijd.

clock 05:40 05 uur 40. Marivoet is al bezig aan zijn opwarming. Hij start als laatste van de tweede golf, om 6.26 uur. Tegen dan bent u best wakker!

clock 05:37 McKenzie snelste tussentijd. Zoals verwacht is Hamish McKenzie voorlopig de snelste renner onderweg. Hij komt door aan het eerste tussenpunt na 9'10". 05 uur 37. time point

clock 05:34 05 uur 34. Twee tussenpunten. Bovenop Dumfries Ave ligt een tussenpunt bij beide passages. De renners komen daar een eerste keer door na 7 kilometer en een tweede keer na 21 kilometer.

clock 05:33 Febe Jooris gaf daarstraks alvast het goede voorbeeld voor Verbrugghe en Marivoet. 05 uur 33. Febe Jooris gaf daarstraks alvast het goede voorbeeld voor Verbrugghe en Marivoet.

clock 05:30 05 uur 30. Als u speciaal bent opgestaan om deze tijdrit te volgen, kan u de tijd nemen om rustig te ontwaken. De grote kanonnen laten nog wel even op zich wachten.

clock 05:28 05 uur 28. Hoewel de afstanden in het algemeen korter dan gewoonlijk zijn op dit WK, is deze tijdrit toch opvallend lang voor deze jeugdcategorie. De junioren moeten vandaag 28 kilometer afleggen, evenveel als de beloften gisteren.

clock 05:27 05 uur 27. De eerste wave bestaat uit slechts vier renners. Daarbij zit één potentieel interessante renner: Hamish McKenzie. De thuisrijder kan wel eens voor een eerste richttijd zorgen straks.

clock 05:21 05 uur 21. We zijn eraan begonnen. De tijdrit is officieel geopend. Het is een Japanner die de eer heeft gekregen. Koki Kamada is de naam.

clock 05:20 05 uur 20. Beelden via de livestream, vanaf 7 uur ook op Eén. Mis niets van de juniorentijdrit via de livestream hierboven. Vanaf 7 uur zijn Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer erbij op Eén.

clock 05:03 05 uur 03. Tarling topfavoriet. Joshua Tarling is misschien wel dé topfavoriet. De 18-jarige Brit is een uitzonderlijk talent en dat hebben ze ook bij Ineos Grenadiers opgemerkt. Zij gaven hem alvast een profcontract voor volgend seizoen. De jonge knaap, die vorig jaar vice-wereldkampioen werd, slaat de beloftencategorie dus sowieso over.

clock 04:36 04 uur 36. Het is moeilijk om hier goed in te delen omdat het constant op en af is. . Jens Verbrugghe.

clock 04:31 04 uur 31. 28 kilometer. Om 5.21 uur gaat straks de eerste junior van start. Op de favorieten is het dan nog even wachten, die zitten vooral in de laatste twee golven verscholen. De Britse Joshua Tarling komt straks als allerlaatste aan de beurt om 8:24 uur. Het parcours is hetzelfde als dat van de beloften. Er moeten twee lokale rondes van zo'n 14 kilometer worden afgelegd. Na een technische openingsfase moet er een kort klimmetje bedwongen worden om dan langs de kustlijn richting finish te stormen.

clock 15:40 15 uur 40. Jens Verbrugghe ontpopte zich dit seizoen tot een van de beste junioren ter wereld tegen de klok. Zijn zilveren medaille op het EK is daar het grootste bewijs van. De zoon van Rik Verbrugghe is in vorm, maar sukkelde begin september nog wat met zijn kuit. Hou ook eerstejaarsjunior Duarte Marivoet in de gaten. Op het EK tijdrijden strandde onze 17-jarige landgenoot op 1 seconde van brons. Marivoet gaat om 6.26 u van start, Verbrugghe als voorlaatste om 8.22 u.



Hou ook eerstejaarsjunior Duarte Marivoet in de gaten. Op het EK tijdrijden strandde onze 17-jarige landgenoot op 1 seconde van brons. Marivoet gaat om 6.26 u van start, Verbrugghe als voorlaatste om 8.22 u.

clock 15:40 15 uur 40. Een WK is niet hetzelfde als een EK. Er komen nog Amerikanen en thuisrijders bij, waartegen ik nooit heb gekoerst. Ik weet dus niet wat ik ervan mag verwachten. Als ik het beste van mezelf heb gegeven, dan ben ik wel tevreden. Jens Verbrugghe veroverde zilver op het EK.

