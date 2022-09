Dinsdagochtend op het WK: medaillekansen bij de tijdrit voor junioren (m)?

Jens Verbrugghe ontpopte zich dit seizoen tot een van de beste junioren ter wereld tegen de klok.

Zijn zilveren medaille op het EK is daar het grootste bewijs van. De zoon van Rik Verbrugghe is in vorm, maar sukkelde begin september nog wat met zijn kuit.



Hou ook eerstejaarsjunior Duarte Marivoet in de gaten. Op het EK tijdrijden strandde onze 17-jarige landgenoot op 1 seconde van brons.

Marivoet gaat om 6.26 u van start, Verbrugghe als voorlaatste om 8.22 u.