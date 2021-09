LIVESTREAM WK tijdrijden junioren mannen: België mikt op medailles

15:23 15 uur 23. Met een gemiddelde van 51 km/u heeft de Brit Joshua Darling wel een haarfijne handtekening gezet. Dit kan hem een topnotering opleveren. . Met een gemiddelde van 51 km/u heeft de Brit Joshua Darling wel een haarfijne handtekening gezet. Dit kan hem een topnotering opleveren.

15:21 Vervenne aan de finish. Jonathan Vervenne wordt luid aangemoedigd in Brugge. Hij wordt op de hielen gezeten door de starter na hem. Joshua Tarling is dan ook de snelste, Vervenne staat op 2 op 50 tellen. . 15 uur 21. Vervenne aan de finish Jonathan Vervenne wordt luid aangemoedigd in Brugge. Hij wordt op de hielen gezeten door de starter na hem. Joshua Tarling is dan ook de snelste, Vervenne staat op 2 op 50 tellen.

15:17 15 uur 17. We bladeren in Knokke-Heist tot bij Gustav Wang. Er staat een Deens vlagje achter zijn naam en dan moet je altijd op je qui-vive zijn. . We bladeren in Knokke-Heist tot bij Gustav Wang. Er staat een Deens vlagje achter zijn naam en dan moet je altijd op je qui-vive zijn.

15:14 15 uur 14. Australiërs hebben een reputatie in dit vak. Dat bewees Luke Plapp gisteren nog eens. Bij de profs en de junioren zijn er echter vreemd genoeg geen afgevaardigden. Een gevolg van corona of een financiële kwestie? . Australiërs hebben een reputatie in dit vak. Dat bewees Luke Plapp gisteren nog eens. Bij de profs en de junioren zijn er echter vreemd genoeg geen afgevaardigden. Een gevolg van corona of een financiële kwestie?

15:11 15 uur 11. Vandaag ontdekken we misschien renners die we nu nog niet kennen, maar die we nooit meer zullen vergeten. . José De Cauwer. Vandaag ontdekken we misschien renners die we nu nog niet kennen, maar die we nooit meer zullen vergeten. José De Cauwer

15:11 15 uur 11. Geen WK in 2020. In 2020 bleef de jeugd in de wachtkamer. We zoeken daarom vandaag een opvolger voor Antonio Tiberi, de winnaar in 2019. De Italiaan is intussen prof bij Trek-Segafredo, maar betaalt leergeld. Dat is ook het lot van "supertalent" Marco Brenner, de 3e van Yorkshire. Hij is nog op zoek naar zichzelf bij DSM. . Geen WK in 2020 In 2020 bleef de jeugd in de wachtkamer. We zoeken daarom vandaag een opvolger voor Antonio Tiberi, de winnaar in 2019.



15:07 15 uur 07. RETRO: Remco Evenepoel wint de WK-tijdrit bij de junioren in 2018. RETRO: Remco Evenepoel wint de WK-tijdrit bij de junioren in 2018

15:04 15 uur 04. Evenepoel en Plapp. Remco Evenepoel krijgt straks misschien een Belgische opvolger. In 2018 was hij heer en meester bij de U18 voor Luke Plapp. De Australiër werd gisteren dan weer 2e bij de beloften. . Evenepoel en Plapp Remco Evenepoel krijgt straks misschien een Belgische opvolger. In 2018 was hij heer en meester bij de U18 voor Luke Plapp. De Australiër werd gisteren dan weer 2e bij de beloften.

15:02 Zwak briesje. Tussen Knokke-Heist en Brugge kan het stuiven, maar de wind is nog altijd met verlof tijdens deze heilige WK-week. De invloed van de wind is verwaarloosbaar. . 15 uur 02. Zwak briesje Tussen Knokke-Heist en Brugge kan het stuiven, maar de wind is nog altijd met verlof tijdens deze heilige WK-week. De invloed van de wind is verwaarloosbaar.

15:00 15 uur . Bij de vrouwen junioren konden we het EK van net geen twee weken geleden als referentie gebruiken en dat geldt ook voor dit veld. "Dit parcours bevat nog minder bochten en hoogtemeters en is dus nog vlakker. De afstand is ook nagenoeg identiek", zegt José De Cauwer. . Bij de vrouwen junioren konden we het EK van net geen twee weken geleden als referentie gebruiken en dat geldt ook voor dit veld. "Dit parcours bevat nog minder bochten en hoogtemeters en is dus nog vlakker. De afstand is ook nagenoeg identiek", zegt José De Cauwer.

14:59 14 uur 59. De eerste helft van dit peloton starters gaat om de minuut van start. Daarna bouwt men een interval van 1'30" in. Cian Uijtdebroeks kan net niet profiteren van die iets beperktere marge. Inhalen wordt dan een tikkeltje complexer. . De eerste helft van dit peloton starters gaat om de minuut van start. Daarna bouwt men een interval van 1'30" in. Cian Uijtdebroeks kan net niet profiteren van die iets beperktere marge. Inhalen wordt dan een tikkeltje complexer.

14:56 14 uur 56. Voor dit WK werd al gezegd dat deze categorie onze grootste kans is op tijdritgoud. . Renaat Schotte. Voor dit WK werd al gezegd dat deze categorie onze grootste kans is op tijdritgoud. Renaat Schotte

14:56 14 uur 56. Jonathan Vervenne start als allereerste aan het WK tijdrijden voor junioren. Jonathan Vervenne start als allereerste aan het WK tijdrijden voor junioren

14:55 14 uur 55. Jonathan Vervenne. We hopen dat hij geen podiumvrees heeft: Jonathan Vervenne begint als eerste aan de tocht van 22,3 kilometer. "De zenuwen gieren ongetwijfeld door zijn keel", zegt onze commentator Renaat Schotte. Hier gaat de eerste van drie landgenoten. . Jonathan Vervenne We hopen dat hij geen podiumvrees heeft: Jonathan Vervenne begint als eerste aan de tocht van 22,3 kilometer.



14:54 14 uur 54 match begonnen Start



14:46 14 uur 46. Erelijst. Gisteren verschenen op de erelijst van het WK bij de beloften toch enkele namen die nog altijd wachten op hun doorbraak of die nooit een hoofdrol zullen vertolken bij de profs. De pancarte van de junioren telt verrassend genoeg meer jongens die wel al een belletje doen rinkelen. 2019: Antonio Tiberi 2018: Remco Evenepoel 2017: Tom Pidcock 2016: Brandon McNulty ... 2014: Lennard Kämna ... 2011: Mads Würtz Schmidt 2010: Bob Jungels ... 2008: Michal Kwiatkowski . Erelijst Gisteren verschenen op de erelijst van het WK bij de beloften toch enkele namen die nog altijd wachten op hun doorbraak of die nooit een hoofdrol zullen vertolken bij de profs. De pancarte van de junioren telt verrassend genoeg meer jongens die wel al een belletje doen rinkelen.



2019: Antonio Tiberi

2018: Remco Evenepoel

2017: Tom Pidcock

2016: Brandon McNulty

...

2014: Lennard Kämna

...

2011: Mads Würtz Schmidt

2010: Bob Jungels

...

2008: Michal Kwiatkowski



14:39 14 uur 39. Na de coup op het EK leven we vol spanning toe naar dit WK. Ons land heeft bij de U18 al 3 wereldkampioenen afgeleverd: Jurgen Van den Broeck in 2001, de betreurde Igor Decraene in 2013 en Remco Evenepoel in 2018. . Na de coup op het EK leven we vol spanning toe naar dit WK. Ons land heeft bij de U18 al 3 wereldkampioenen afgeleverd: Jurgen Van den Broeck in 2001, de betreurde Igor Decraene in 2013 en Remco Evenepoel in 2018.

14:38 14 uur 38. De uitzending op Eén en onze livestream is begonnen. Wat mogen we verwachten? "Hetzelfde als zondag, maar dan een trapje beter", voorspelt Marc Wauters, ploegleider bij Lotto-Soudal, in de studio. . De uitzending op Eén en onze livestream is begonnen. Wat mogen we verwachten? "Hetzelfde als zondag, maar dan een trapje beter", voorspelt Marc Wauters, ploegleider bij Lotto-Soudal, in de studio.