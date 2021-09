LIVESTREAM WK tijdrijden junioren: Geen medaille voor Uijtdebroeks, wat doet Segaert?

16:56 16 uur 56. Alec Segaert moet nu door een muur rijden om op het podium te staan. De muur van de regenboogtrui valt niet te slopen, maar zilver of brons ligt nog altijd binnen handbereik. "Maar echt veel sneller draaien kan je niet", ziet José De Cauwer. . Alec Segaert moet nu door een muur rijden om op het podium te staan. De muur van de regenboogtrui valt niet te slopen, maar zilver of brons ligt nog altijd binnen handbereik. "Maar echt veel sneller draaien kan je niet", ziet José De Cauwer.

16:54 16 uur 54. Toch opvallend: de afwezigen van het EK - Denemarken en Groot-Brittannië - kapen dit WK. . Toch opvallend: de afwezigen van het EK - Denemarken en Groot-Brittannië - kapen dit WK.

16:53 16 uur 53. Alec Segaert heeft een versnelling nodig! Renaat Schotte. Alec Segaert heeft een versnelling nodig! Renaat Schotte

16:52 16 uur 52. Bij de tijdswaarneming zit Alec Segaert op 4 seconden van het zilver en 2 tellen van het brons. . Bij de tijdswaarneming zit Alec Segaert op 4 seconden van het zilver en 2 tellen van het brons.

16:52 Segaert bij het tussenpunt. De wereldtitel is vrijwel onmogelijk, maar een medaille is nog speelbaar. Alec Segaert is in Oostkerke 4e op 18"89. . 16 uur 52. Segaert bij het tussenpunt De wereldtitel is vrijwel onmogelijk, maar een medaille is nog speelbaar. Alec Segaert is in Oostkerke 4e op 18"89.

16:50 Alec Segaert. 16 uur 50. Alec Segaert

16:49 16 uur 49. Romain Grégoire mogen we volledig negeren bij het tussenpunt, de Deense "kopman" Carl-Frederik Bevort moet ruimschoots zijn meerdere erkennen in Brugge. Hij wordt 3e en duwt Cian Uijtdebroeks naar de 5e plaats en Jonathan Vervenne naar de 10e stek. . Romain Grégoire mogen we volledig negeren bij het tussenpunt, de Deense "kopman" Carl-Frederik Bevort moet ruimschoots zijn meerdere erkennen in Brugge. Hij wordt 3e en duwt Cian Uijtdebroeks naar de 5e plaats en Jonathan Vervenne naar de 10e stek.

16:47 16 uur 47. Is de wind spelbreker? Die zou afgezwakt zijn, waardoor de stukken met de wind in het voordeel natuurlijk in de kaart van Gustav Wang hebben gespeeld. . Is de wind spelbreker? Die zou afgezwakt zijn, waardoor de stukken met de wind in het voordeel natuurlijk in de kaart van Gustav Wang hebben gespeeld.

16:46 16 uur 46. Nog 5 renners worden op de betonbaan in Oostkerke verwacht. Daar moet je op een zuchtje van Gustav Wang zitten, want de Deen is geenszins stilgevallen. . Nog 5 renners worden op de betonbaan in Oostkerke verwacht. Daar moet je op een zuchtje van Gustav Wang zitten, want de Deen is geenszins stilgevallen.

16:43 16 uur 43. We trekken een streep door zowat elke passant in Oostkerke. "En de verschillen zijn gigantisch", ziet José De Cauwer. . We trekken een streep door zowat elke passant in Oostkerke. "En de verschillen zijn gigantisch", ziet José De Cauwer.

16:41 16 uur 41. Het is niet alleen zo dat Gustav Wang op 1 blijft staan bij het tussenpunt, de Deen doet dat ook met verve. Niemand komt ook maar in zijn buurt. Joshua Tarling, de tweede starter, staat er nog altijd op 2, net als in Brugge overigens. . Het is niet alleen zo dat Gustav Wang op 1 blijft staan bij het tussenpunt, de Deen doet dat ook met verve. Niemand komt ook maar in zijn buurt. Joshua Tarling, de tweede starter, staat er nog altijd op 2, net als in Brugge overigens.

16:39 16 uur 39. Gustav Wang is nog altijd kandidaat-wereldkampioen nummer 1. Renaat Schotte. Gustav Wang is nog altijd kandidaat-wereldkampioen nummer 1. Renaat Schotte

16:39 Gustav Wang is ongenaakbaar. Carl-Frederik Bevort weet ook al hoe laat het is: hij blijft in Oostkerke 21"26 in het rood. . 16 uur 39. Gustav Wang is ongenaakbaar Carl-Frederik Bevort weet ook al hoe laat het is: hij blijft in Oostkerke 21"26 in het rood.

16:38 16 uur 38. Alec Segaert is gestart aan zijn tijdrit: kan hij een medaille pakken? Alec Segaert is gestart aan zijn tijdrit: kan hij een medaille pakken?

16:37 16 uur 37. Alec Segaert is de laatste vertrekker. Zal de laatste de eerste zijn? Van Knokke-Heist naar Brugge: Alec Segaert wordt op pad gestuurd voor zijn 22,3 kilometer. . Alec Segaert is de laatste vertrekker Zal de laatste de eerste zijn? Van Knokke-Heist naar Brugge: Alec Segaert wordt op pad gestuurd voor zijn 22,3 kilometer.

16:33 16 uur 33. Wat is de Europese kampioen op de weg waard in dit onderdeel? De Fransman Romain Grégoire mag ons wijzer maken. . Wat is de Europese kampioen op de weg waard in dit onderdeel? De Fransman Romain Grégoire mag ons wijzer maken.

16:31 16 uur 31. De blik van Alec Segaert in de wachtkamer verraadt toch een gezonde dosis spanning. Met een kauwgom pept hij zich op voor zijn belangrijkste afspraak in zijn prille wielercarrière. . De blik van Alec Segaert in de wachtkamer verraadt toch een gezonde dosis spanning. Met een kauwgom pept hij zich op voor zijn belangrijkste afspraak in zijn prille wielercarrière.

16:29 16 uur 29. De junioren blijven waanzinnige snelheden opmeten, maar qua scherpe tijden blijven we al even op onze honger zitten. Daar zal in het komende halfuur gelukkig verandering in komen. . De junioren blijven waanzinnige snelheden opmeten, maar qua scherpe tijden blijven we al even op onze honger zitten. Daar zal in het komende halfuur gelukkig verandering in komen.

16:25 16 uur 25. Zou men de tijd van Cian Uijtdebroeks gemeld hebben aan Alec Segaert? Als hij het zelf niet weet, dan zou ik zwijgen. . José De Cauwer. Zou men de tijd van Cian Uijtdebroeks gemeld hebben aan Alec Segaert? Als hij het zelf niet weet, dan zou ik zwijgen. José De Cauwer