LIVESTREAM: Slovaakse Chladonova rijdt elitegroep uit elkaar, enkel Ferguson en Ostiz kunnen volgen

"Aanval is soms de beste verdediging"

Voormalig Belgisch kampioene Kim de Baat, momenteel aan de slag als assistent-bondscoach voor het vrouwenwielrennen bij de Belgische wielerfederatie, gaat de wedstrijd van de junioren vrouwen met vertrouwen tegemoet. "De aanval is soms de beste verdediging", zegt ze.



"We gaan de tactiek nog bespreken. Wat vaststaat, is dat het een redelijk zwaar parcours is. We gaan ons sowieso voorbereiden op verschillende scenario's. We moeten als één team rijden en mijn rensters moeten voor elkaar door het vuur gaan. Een resultaat wil ik er niet meteen opplakken."



"We mogen ons plan nooit afstemmen op één renster", aldus De Baat. "Er staan talloze goede rensters aan de start en er zijn er velen om in de gaten te houden. Als er iemand vertrekt, moeten we ofwel meegaan ofwel strijdend ten onder gaan"