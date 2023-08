LIVESTREAM: Koers valt geen seconde stil bij WK voor junioren vrouwen

clock 12:28 12 uur 28. De Britse rensters zijn met 4 vertegenwoordigd in de achtervolgende groep, zij moeten de koers in handen nemen. Al doet ook Moors haar duit in het zakje. . De Britse rensters zijn met 4 vertegenwoordigd in de achtervolgende groep, zij moeten de koers in handen nemen. Al doet ook Moors haar duit in het zakje.

clock 12:26 12 uur 26. Bego gaat solo. De Franse Bego gaat solo en slaat meteen een grote kloof. Zij is de sterkste renster in deze fase van de koers. Achter haar troept het weer samen tot een groepje van een vrouw of 20.

clock 12:25 12 uur 25. Roberts is de Britse, Gery en Bego de Françaises. Al komt er nog een vijftal aan in de achtergrond.

clock 12:24 12 uur 24. Franse uithaal, Moors reageert. Is dit dan het goede moment? 2 Franse rensters kiezen het ruime sop, Moors is mee en ook een Britse volgt.

clock 12:22 12 uur 22. Moors lijkt de pedalen niet te voelen en bepaalt het tempo bergop. Zij lijkt vandaag de betere Belgische te zijn.

clock 12:18 12 uur 18. Nog 25 kilometer. Het is nu toch even relatieve windstilte in het peloton. Ze sparen hun kruit voor de volgende knikjes, die er al snel weer aankomen.

clock 12:15 12 uur 15. Dit is een WK waar je geen minuut rustig in de wielen kan zitten. . Ruben Van Gucht.

clock 12:15 12 uur 15. Op karakter komt Heremans nog maar eens aansluiten aan de staart van de groep. Na het overschrijden van de finishlijn valt het altijd een beetje stil, waardoor ze weer kan komen aansluiten.

clock 12:11 12 uur 11. Derde keer Montrose Street. Is Montrose Street wel lang genoeg om voor een verschil te zorgen? Achteraan de groep zeker wel, maar vooraan in het peloton lossen ze elkaar voor geen vin. Moors draait alert mee.

clock 12:10 12 uur 10. De Italiaanse rensters jagen het tempo de hoogte in richting Montrose Street. Zij willen de koers zo hard mogelijk maken voor kopvrouw Venturelli, niet de snelste aan de meet.

clock 12:06 12 uur 06. Met Heremans spelen de Belgische meisjes nu ook een 2e pion definitief kwijt. Al kreeg ze wel af te rekenen met pech op een erg slecht moment. Dat heeft ongetwijfeld krachten gekost.

clock 12:05 12 uur 05. Het is helemaal niet nadelig om voortdurend bij de eerste 5 te rijden op dit parcours. . Ine Beyen.

clock 12:04 12 uur 04. Halfweg koers. Na 2,5 lokale rondes in Glasgow zitten de rensters nu halverwege hun WK. Het sein voor de Fransen om nog eens aan te gaan, Moors reageert andermaal.

clock 12:01 12 uur 01. Onder impuls van Fleur Moors is de Britse Llyod inmiddels ingerekend. Voor Vierstraete gaat het nog eens te snel in de groep, is het nu wel over en uit?

clock 12:00 12 uur . Live beelden. Van de laatste 36 kilometer hoeft u geen trap meer te missen. Ruben Van Gucht en Ine Beyen zitten klaar om u live door deze koers te loodsen.

clock 11:56 11 uur 56. Lloyd solo. Is de Britse aan haar solo begonnen à la Bäckstedt vorig jaar? Lloyd lost Grunewald op een hellinkje en breidt haar voorsprong met enkele tellen uit. Al lijkt het toch vooral voorbereidend werk te zijn voor kopvrouw Ferguson.

clock 11:53 11 uur 53. Lloyd krijgt het gezelschap van de Duitse Grunewald. Met z'n tweeën slaan ze de grootste kloof van betekenis die we al zagen vandaag. Al gaat het wel nog steeds maar om een een seconde of 5.

clock 11:52 11 uur 52. Bij de tweede passage aan de finishlijn op George Square bestaat het peloton nog uit een renster of 40. De Britse Carys Lloyd versnelt nu in haar eentje uit het peloton op een zeldzaam vlak stukje.

clock 11:48 Montrose Street. De 2e keer Montrose Street zorgt voor een Franse stroomstoot in het peloton. De Britten nemen meteen na de top over. Al blijft het een afvallingskoers, waar we vooraan geen afscheiding zien. Het is achteraan alleen een komen en gaan van rensters. . 11 uur 48. hill

clock 11:45 11 uur 45. Ze zijn met Heremans en Vierstraete dan wel 2 rensters kwijt, dat weerhoudt de Belgische rensters er niet van om de koers nu in handen te nemen. Met Fleur Moors en Xaydee Van Sinaey zijn de 2 vooruitgeschoven rensters nog goed en wel in het peloton.

clock 11:42 11 uur 42. Luca Vierstraete komt ook in de problemen op een volgend steil bultje. Al doet ze nog wel haar best om aan te haken, maar dat wordt een moeilijk verhaal door de opeenvolging van hellinkjes.

clock 11:37 11 uur 37. Ella Heremans moet het peloton even laten gaan na kettingproblemen.

clock 11:36 Probleem bij Ella Heremans. Onze landgenote moet op een slecht moment voet aan grond zetten met een mechanisch euvel. Het is al bij al snel opgelost, maar terugkeren in de golvende fase van deze lokale ronde is geen sinecure. . 11 uur 36. mechanical breakdown

clock 11:35 11 uur 35. Britten aan het commando. Cat Ferguson, de winnares van de Ronde van Vlaanderen bij de junioren dit jaar, heeft haar landgenotes het sein gegeven om de koers hard te maken. De Britse wil haar landgenote Zoe Bäckstedt opvolgen en zo voor een 3e wereldtitel op een rij zorgen bij de vrouwen junioren.

clock 11:31 11 uur 31. Na de eerste van 5 lokale rondes heeft nog geen enkele aanval ver gedragen. Van bocht naar bocht en van bultje naar bultje stormt het op hol geslagen peloton.

clock 11:25 11 uur 25. Italië neemt over. Op de eerste keer Montrose Street steken de Italiaanse rensters de neus aan het venster. Al komen we nog steeds met een grote groep boven. We zeggen bewust niet een compleet peloton, gezien de grote schade die in de staart van de groep al aangericht is. Het is voorlopig een afvallingskoers.

clock 11:20 11 uur 20. Het gaat om Wilson-Haffenden, die wonderbaarlijk genoeg al snel weer op de fiets kruipt. Al begint ze geblutst aan de rest van haar WK, de kop van de koers terugzien zou een huzarenstukje zijn in een wedstrijd die niet stil lijkt te vallen.

clock 11:19 Zware val op kop van het peloton! In een scherpe bocht glijdt de Australische renster op kop van het peloton hard onderuit. Dat zag er een stevige smak uit... . 11 uur 19. fall

clock 11:15 11 uur 15. Met Ella Brenneman verliezen de Amerikanen ook al een pion. Het zijn de Australiërs die de koers hard maken, al zijn ze hier maar met een drietal. Talia Appleton is de vooruitgeschoven renster.

clock 11:13 11 uur 13. De deur staat open. Op de eerste knikjes van het lokale circuit staat de deur achteraan de grote groep wagenwijd open. Onder andere de gevallen Oostenrijkse Tabea Huys moet de groep laten gaan, al lijkt zij wel met een probleem met de versnellingen te kampen.

clock 11:08 11 uur 08. Achteraan brengt die tempoversnelling enkele exotische rensters al in de problemen, net als de gevallen rensters die nog op gang moeten komen. Afscheiding is er nog niet vooraan het peloton, waar de Britse rensters de controle voeren.

clock 11:06 11 uur 06 match begonnen start time Officiële start Het WK wielrennen op de weg is met enige vertraging dan toch op gang gevlagd. Op een eerste knikje gaat het tempo meteen met een ruk de hoogte in.

clock 11:03 Schermutseling in de eerste bocht. Net na de officieuze start gaat het al mis in het peloton. Enkele rensters maken al in de eerste bocht kennis met het Schotse asfalt. De officiële start wordt even uitgesteld tot de gevallen rensters weer teruggekeerd zijn. . 11 uur 03. fall

clock 10:55 10 uur 55. De rensters staan ondertussen zo goed als allemaal klaar voor de start over 5 minuten op George Square in Glasgow. Daar staat ook de finish gepland over een tweetal uur.

clock 10:50 10 uur 50. De 5 Belgische rensters.

clock 10:46 10 uur 46. Sterke vijftallen. Naast België zijn er nog 4 landen die met 5 rensters aan de start verschijnen. Het gaat om de top 5 landen op de UCI-landenranking bij de junioren: Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Nederland en dus België. Zij zullen de sterke blokken zijn om in de gaten te houden, al zijn er met bijvoorbeeld Spanje, Duitsland, Canada en de Verenigde Staten nog voldoende ploegen met 4 rensters aan de start.

clock 10:39 10 uur 39. Bij de Belgische junioren zijn Xaydee Van Sinaey en Fleur Moors er net als vorig jaar bij. Toen eindigden zij respectievelijk 9e en 12e. Zetten ze vandaag een stapje vooruit richting een nog mooiere ereplaats? "Een uitgesproken kopvrouw hebben we niet in deze categorie. De wedstrijden bij de meisjes junioren verlopen iets individueler dan in de meeste andere categorieën", deed assistent-bondscoach Serge Pauwels uit de doeken. "De tijd dat de Belgische meisjes werden weggereden is dus voorbij. Maar het is in dit veld heel moeilijk om in te schatten hoe de sterk de concurrentie zal zijn. Al moeten we kunnen meedoen voor een ereplaats."

clock 10:28 10 uur 28. Zo was het vorig jaar. Het Britse toptalent Zoe Bäckstedt hield vorig jaar zowel in de wegrit als in de tijdrit stevig huis in Wollongong. In de wegrit begon ze al na nog geen 10 kilometer koers aan haar solo, bijna 60 kilometer later kroonde Bäckstedt zich voor de 2e keer op een rij tot juniorenwereldkampioene. En dat met een voorsprong van meer dan 2 minuten op haar concurrentes. Krijgen we vandaag opnieuw een vroege solo richting de wereldtitel? De eerste keer Montrose Street ligt te wachten na een goede 10 km koers.

clock 10:19 10 uur 19. Montrose Street. Amper 200 meter lang, maar wel dé scherprechter op dit WK. Vandaag krijgen we een eerste blik op Montrose Street in koers. Het motto 'kort maar krachtig' is op het lijf geschreven van deze straat in het centrum van Glasgow. Die loopt slechts enkele honderden meters omhoog, al is dat wel tot 13%.

clock 10:12 10 uur 12. Parcours. Zowel bij de junioren vrouwen als mannen gaat het enkel om de lokale ronde in Glasgow van 14,3 km. Die staat bij de meisjes 5 keer op het menu, goed voor een totale afstand van dik 70 km. Die liggen bezaaid met 1.036 hoogtemeters, met als enige gecatalogeerde helling Montrose Street. Maar het golft eigenlijk voortdurend op de wegen in Glasgow. Het gaat van bocht naar bocht en van knikje naar knikje.

clock 09:17 Op goed weer hoeven de Belgische junioren niet te rekenen vandaag. Het is zwaarbewolkt boven Glasgow en het zal niet droog blijven. Al lijken vooral de jongens in de namiddag de meeste regen te krijgen, weet onze weerman Bram Verbuggen. 09 uur 17.

