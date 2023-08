De junioren vrouwen bijten zaterdag de spits af in Glasgow met hun wegrit

clock 19:45

19 uur 45. De visie van assistent-bondscoach Serge Pauwels. "Een uitgesproken kopvrouw hebben we niet in deze categorie. De wedstrijden bij de meisjes junioren verlopen iets individueler dan in de meeste andere categorieën." "Maar dat wil niet zeggen dat we geen kanshebbers hebben op een topprestatie. Vorig jaar, in Wollongong, hadden we 4 meisjes die in de top 20 zijn geëindigd. Daarbij ook Fleur Moors (toen 12e) en Xaydee Van Sinaey (toen 9e), die er nu ook weer bij zijn." "De tijd dat de Belgische meisjes werden weggereden is dus voorbij. Maar het is in dit veld heel moeilijk om in te schatten hoe de sterk de concurrentie zal zijn. Al moeten we kunnen meedoen voor een ereplaats." .