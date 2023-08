Van Sinaey en Vierstraete gaan voor ereplaats in tijdrit bij junioren meisjes in Glasgow

clock 07:55

07 uur 55. Van Sinaey: "We hebben er niet veel ervaring mee". De meisjes junioren moeten een tijdrit van 13,4 km afleggen. "Dat is niet heel veel, maar we hebben er toch niet veel ervaring mee", zei Xaydee Van Sinaey. "Op het provinciaal kampioenschap was de afstand 8 km, op het BK was het 11,5 km." "Ik wil mezelf weinig druk opleggen. Ik hoop op een plaats bij de eerste 15. Vorig jaar had ik hogere verwachtingen, maar werd het geen succes." Ze eindigde toen als 23e in Wollongong. .