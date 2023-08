LIVESTREAM: Kijk naar de WK-tijdrit bij de junioren vrouwen met Vierstraete en Van Sinaey

clock 12:49 12 uur 49. Aan de finish druppelen de vroege starters één voor één binnen. Het is nu al duidelijk dat de zware klim op het einde doorslaggevend zal zijn voor het resultaat. Er kan nog heel veel tijd goedgemaakt/verloren worden op deze korte afstand. . Aan de finish druppelen de vroege starters één voor één binnen. Het is nu al duidelijk dat de zware klim op het einde doorslaggevend zal zijn voor het resultaat. Er kan nog heel veel tijd goedgemaakt/verloren worden op deze korte afstand.

Na 9km heeft de Australische Felicity Wilson-Haffendsen meer dan 20 seconden afgedaan van de beste tussentijd.

De als eerst gestarte Rzoncova is aan de slotklim op kasseien begonnen. Een rol van betekenis gaat ze niet spelen.

Er zijn weinig referentiepunten dit seizoen, maar in de Nations Cup van Borsele deed wel iedereen met naam en faam mee. De Britse Izzy Sharp won in april die tijdrit van iets meer dan 14km. Ook zij is vertrokken.

De cadans van Vierstraete ziet er goed uit. Ruben Van Gucht

Aan het eerste tussenpunt na 9km zet de Deense Olympia Norrid-Mortensen met 12'59" een eerste richttijd neer. Ze legde het eerste stuk van de tijdrit af aan een gemiddelde van 41 km/u.

Luca Vierstraete is gestart in de tijdrit.

In de wegrit viel ze nog net naast het podium, vandaag moet het wel raak zijn voor Federica Venturelli. Ook de Italiaanse is eraan begonnen.

De eerste Belgische is aan haar WK tijdrijden begonnen. Ze zit in de sandwich tussen Gery en Venturelli, wat het niet gemakkelijk maakt voor de 17-jarige.

Spatjes op de lens en dat betekent regen in Schotland. Wordt het kletsnat of blijft het bij druppeltjes?

Vierstraete en Van Sinaey mikken op de top 10, maar dat vind ik nogal bescheiden. Top 5 moet zeker lukken. Ine Beyen

Met de Française Célia Gery rolt een eerst outsider voor eremetaal van het startpodium. Ze werd zaterdag nog 7e in de wegrit.

De eerste tien rensters zijn onderweg in Stirling. Na 9km passeren ze het eerste tussenpunt op de weg terug naar de stad.

Ik kijk vooral naar Bego, Ferguson en Venturelli voor de medailles vandaag. Ine Beyen

Veel langer hoeft het niet te duren, de junioren krijgen een zwaar parcours voorgeschoteld. Ine Beyen

De Slovaakse Anna Rzoncova is als eerste aan de WK-tijdrit begonnen in Stirling. In haar spoor volgen nog 41 juniores. De Britse Cat Ferguson sluit de rij om 12.16 u.

De wedstrijd bij de vrouwen junioren is zo meteen integraal te volgen met livestream op deze pagina vanaf 12.30 u.. Ruben Van Gucht en Ine Beyen zijn de commentatoren met dienst.

Het parcours bij de junioren meisjes is allesbehalve ingewikkeld. Vertrekken doen ze zo meteen in Stirling, waarna ze een tijdje op de A811 blijven. Na het keerpunt wordt het kronkelen tot in de binnenstad, met zware kasseiklim op het einde. Lang zullen ze niet op de fiets zitten, want er moet amper 13,4km afgelegd worden.

Lang zullen ze niet op de fiets zitten, want er moet amper 13,4km afgelegd worden.

clock 11:10 Het is opnieuw een grijze, maar droge dag, in Schotland. 11 uur 10. Het is opnieuw een grijze, maar droge dag, in Schotland.

Er doen vandaag 42 rensters uit 26 landen een gooi naar de wereldtitel bij de junioren meisjes. Ook de Française Julie Bego, die eerder de beste was in de wegrit, is erbij, net als de Britse Cat Ferguson, die tweede werd. Fleur Moors, die brons pakte in de wegrit, laat de tijdrit aan zich voorbijgaan. Landgenotes Xaydee Van Sinaey (10e) en Luca (37e) Verstraete dubbelen wel.

Fleur Moors, die brons pakte in de wegrit, laat de tijdrit aan zich voorbijgaan. Landgenotes Xaydee Van Sinaey (10e) en Luca (37e) Verstraete dubbelen wel.

Luca Vierstraete : 12.40u Xaydee Van Sinaey : 13.11u

Xaydee Van Sinaey: 13.11u

De meisjes junioren moeten een tijdrit van 13,4 km afleggen. "Dat is niet heel veel, maar we hebben er toch niet veel ervaring mee", zei Xaydee Van Sinaey. "Op het provinciaal kampioenschap was de afstand 8 km, op het BK was het 11,5 km." "Ik wil mezelf weinig druk opleggen. Ik hoop op een plaats bij de eerste 15. Vorig jaar had ik hogere verwachtingen, maar werd het geen succes." Ze eindigde toen als 23e in Wollongong.



"Ik wil mezelf weinig druk opleggen. Ik hoop op een plaats bij de eerste 15. Vorig jaar had ik hogere verwachtingen, maar werd het geen succes." Ze eindigde toen als 23e in Wollongong.