Zoe Bäckstedt slaat dubbelslag! Topfavoriete soleert op oppermachtige wijze naar nieuwe wereldtitel

Op de Mount Pleasant moesten Febe Jooris en Jade Linthoudt laten begaan, maar Fleur Moors en Xaydee Van Sinaey zaten goed voorin. In het peloton keken ze naar elkaar waardoor de Britse steeds verder kon wegrijden. De wereldtitel was al weg, maar er waren nog 2 medailles te verdienen.

Alle ogen waren gericht op titelverdigster Zoe Bäckstedt. In de tijdrit stak de Britse er al met kop en schouders bovenuit. Ook in de wegrit moesten haar tegenstanders over een paar wonderbenen beschikken om Bäckstedt van de wereldtitel te houden.

Fleur Moors rijdt sterk WK

Fleur Moors reed een sterk WK. Onze landgenote was vaak te zien op de voorposten en counterde ook een aanval van de Franse renster Alizee Rigaux. Op een beslissende demarrage was het even wachten, maar bij het ingaan van de laatste ronde koos Nienke Vinke haar moment.

De Nederlandse werd later nog vergezeld van de Zwitserse Noëlle Ruetschi, maar op de Mount Pleasant moest ze lossen en kreeg Vinke steun van de Europees kampioene Eglantine Rayer.

Het duo Rayer-Vinke reed steeds verder weg en zo werd duidelijk dat we (voorlopig) nog geen 5e Belgische medaille zouden krijgen op het WK.

Rayer nestelde zich in de slotkilometer slim in het wiel van haar Nederlandse collega. Op enkele meters van de streep ging ze op en over Vinke. De Franse renster Rayer pakt zilver en Vinke moet tevreden zijn met een 3e plek.

Onze 4 Belgische rensters vinden we terug in de top 20. Xaydee Van Sinaey sprintte naar een 9e plek.