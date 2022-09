LIVESTREAM: Topfavoriete Zoe Bäckstedt wil er een lange solo van maken, Van Sinaey en Moors in achtervolgende groep

clock 00:44 00 uur 44. Voorsprong Bäckstedt groeit na Mount Pleasant. Zoe Bäckstedt trekt weer vol door in de afdaling van de Mount Pleasant. Ze heeft een voorsprong van 1'40" op haar eerste achtervolgster uit Tsjechië. . Voorsprong Bäckstedt groeit na Mount Pleasant Zoe Bäckstedt trekt weer vol door in de afdaling van de Mount Pleasant. Ze heeft een voorsprong van 1'40" op haar eerste achtervolgster uit Tsjechië.

00:41 00 uur 41. De Nederlandse Nienke Vinke moet lossen uit het peloton. Ze was één van de Nederlandse namen om in de gaten te houden. Ook de Italiaanse Federica Venturelli moet laten begaan.

00:40 00 uur 40. In de 2e achtervolgende groep is de samenwerking voorlopig zoek. Zo heeft een ruime groep met onder anderen Febe Jooris de aansluiting weer kunnen maken. We hebben nu 3 landgenoten in de groep achter Julia Kvasnickova.

00:38 00 uur 38. Bäckstedt begint aan de Mount Pleasant. Op deze klim maakte ze in de vorige ronde tempo en reed ze na de top zelfs weg, op meer dan 55 kilometer van de finish.

00:36 00 uur 36. Bäckstedt blijft tempo maken. Ze moet daarvoor wel alles op alles zetten, maar de achtervolgers maken voorlopig geen tijd goed. Ze heeft nog een voorsprong van een minuut!

00:34 00 uur 34. In de groep met onze 2 landgenoten zitten ook nog Europees kampioene Eglantine Rayer (Frankrijk) en de Italiaanse favoriete Eleonora Ciabocco.

00:29 00 uur 29. Straffe Bäckstedt. De voorsprong van Zoe Bäckstedt groeit. De Britse is aan een heel straf WK bezig. Ze heeft een voorsprong van 42 seconden op achtervolgster Eliska Kvasnickova. De groep met onze 2 landgenoten achtervolgt al op een minuut! Het heeft nog geen ronde geduurd en de topfavoriete ging er al alleen vandoor.

00:26 00 uur 26. 2e lokale ronde. Zoe Bäckstedt begint nu aan de 2e lokale ronde in Wollongong. De Britse wil er een hele lange solo van maken. Als ze dit tot een goed einde kan brengen, pakt ze de dubbel in Australië.

00:25 00 uur 25. De groep van Moors en Van Sinaey heeft een achterstand van 41 seconden op Bäckstedt. Julia Kopecky, uit Tsjechië, moet nog 24 seconden goedmaken op de Britse.

00:24 00 uur 24. Bij de andere rensters slaat de paniek toe nu de topfavoriete al ontsnapt is. Er wordt naar elkaar gekeken waardoor er weer een samensmelting komt. Fleur Moors zit nu samen met Xaydee Van Sinaey in de achtervolgende groep. Een renster uit Tsjechië probeert alleen de achtervolging in te zetten op Bäckstedt.

00:21 00 uur 21. Zoe Bäckstedt staat er alleen voor. De Britse renster is na de Mount Pleasant weggereden van het peloton. Maakt ze er een lange solo van? Ze heeft nog 54 kilometer voor de boeg!

00:19 00 uur 19. Bäckstedt zit niet stil. Zoe Bäckstedt wacht duidelijk niet en begint er al vroeg in de wedstrijd aan. In de afdaling van de Mount Pleasant trekt ze stevig door. Fleur Moors zit in een achtervolgend groepje met rensters uit Frankrijk en Zwitserland. Daarna volgt een groepje met Xaydee Van Sinaey.

00:16 00 uur 16. Linthoudt en Jooris moeten lossen op Mount Pleasant. Jade Linthoudt moet lossen op de Mount Pleasant. Ze bevindt zich nu in een groepje met rensters die het hoge tempo van Zoe Bäckstedt niet konden aanhouden. Ook Febe Jooris zit al in moeilijkheden. Kunnen zij nog terugkeren?

00:15 00 uur 15. Eerste keer Mount Pleasant. De rensters bevinden zich momenteel op de Mount Pleasant. Een klim van 1,1 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,7% en uitschieters tot 14%.

00:14 00 uur 14. Mount Pleasant. Zoe Backstedt zet zich meteen op kop van het peloton aan het begin van de Mount Pleasant. De titelverdedigster blijft alert en wil elke aanval stoppen.

00:12 00 uur 12. Het tempo ligt hoog in de beginfase van het WK voor junioren vrouwen. Achterin krijgen enkele rensters het moeilijk.

00:09 00 uur 09. Peloton compleet. De Britten blijven tempo bepalen aan kop van het peloton. Momenteel is het peloton nog compleet. We zien ook de Belgen opduiken voorin.

00:05 00 uur 05. De Britten nemen meteen het werk voor hun rekening. De Nederlanders en de Amerikanen zitten ook goed gepositioneerd voorin.

00:03 00 uur 03. Daar is het officiële startschot van het WK voor junioren vrouwen. Na 67,2 kilometer kennen we de opvolgster van Zoe Bäckstedt. De Britse is wel weer topfavoriete om de wereldtitel te pakken.

00:01 00 uur 01. Momenteel bevinden ze zich nog in de neutralisatiezone, maar na amper 1 kilometer volgt het officiële startsein al. De rensters beginnen zich te positioneren.

00:00 00 uur match begonnen start time Start! De junioren vrouwen schieten uit de startblokken in Wollongong. Op het lokale circuit werken ze 4 rondjes van ongeveer 17 kilometer af. Elke ronde komen ze de Mount Ousley en de Mount Pleasant tegen, 2 kuitenbijters.

23:57 23 uur 57. De rensters maken zich op voor de start in Wollongong! Op de eerste rij zien we de Britten, met titelverdedigster Zoe Bäckstedt en de Nederlanders.

23:56 23 uur 56. Livestream. Op deze pagina kan u de wedstrijd van start tot finish live bekijken. Om 00.45 u wordt de livestream van de wedstrijd ook uitgezonden op Eén.

23:55 23 uur 55. De Belgische selectie:. Febe Jooris, Fleur Moors, Jade Linthoudt en Xaydee Van Sinaey verdedigen de Belgische kleuren in de wegrit. Jooris bezorgde ons land al een bronzen medaille in de tijdrit, heeft dat haar vleugels gegeven?

23:52 23 uur 52. Parcours. De junioren vrouwen moesten vroeg uit de veren vandaag. In Australië is het momenteel 7.52 u. Ze beginnen er dus vroeg aan. De rensters leggen 67,2 kilometer af, de kortste afstand van alle categorieën. In Wollongong moeten ze 4 lokale rondjes van 16,8 kilometer afwerken. Ze krijgen dus 4 keer de Mount Pleasant voorgeschoteld. Rond 1.50 u weten we wie de wereldtitel bij de junioren vrouwen pakt.



De rensters leggen 67,2 kilometer af, de kortste afstand van alle categorieën. In Wollongong moeten ze 4 lokale rondjes van 16,8 kilometer afwerken. Ze krijgen dus 4 keer de Mount Pleasant voorgeschoteld. Rond 1.50 u weten we wie de wereldtitel bij de junioren vrouwen pakt.



19:10 19 uur 10. Als we als team rijden, is alles mogelijk. Ook Zoe Bäckstedt kloppen. . Fleur Moors.

clock 19:09 19 uur 09. Fleur Moors: "Ik vind Mount Pleasant enorm steil". Fleur Moors: "Ik vind Mount Pleasant enorm steil"

19:08 19 uur 08. Zoe Bäckstedt volgen? Als ik de benen heb van in de tijdrit, dan kan het misschien. Maar ze is natuurlijk ontzettend sterk. We weten nooit wat we van haar mogen verwachten. . Febe Jooris.

clock 19:07 19 uur 07. Febe Jooris: "Enkele stafleden zijn in het water gesprongen na mijn medaille". Febe Jooris: "Enkele stafleden zijn in het water gesprongen na mijn medaille"

clock 19:05 19 uur 05. Tegen Zoe Backstedt valt normaal gezien weinig te beginnen. Eerstejaarsjunior Xaydee Van Sinaey lijkt de grootste troefkaart van de Belgen. De voorbije maanden bewees de Belgische veldritkampioene dat ze op het internationale toneel meedoet met de subtop. En na haar medaille in de tijdrit fietst Febe Jooris natuurlijk op een wolk. . Tegen Zoe Backstedt valt normaal gezien weinig te beginnen. Eerstejaarsjunior Xaydee Van Sinaey lijkt de grootste troefkaart van de Belgen. De voorbije maanden bewees de Belgische veldritkampioene dat ze op het internationale toneel meedoet met de subtop. En na haar medaille in de tijdrit fietst Febe Jooris natuurlijk op een wolk.