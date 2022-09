LIVESTREAM WK: Backstedt is topfavoriet bij junioren (v), wat kunnen Van Sinaey (2 u) en Jooris (2.40 u)?

clock 01:34 01 uur 34 match begonnen start time Eerste renster vertrokken De juniorentijdrit is op gang gebracht. Hannah Kunz begint als allereerste aan haar opdracht in Wollongong. Binnen goed anderhalf uur weten we wie de nieuwe wereldkampioene is.

01:25 01 uur 25. Livestream of vanaf 2 uur op Eén. Via de livestream hierboven hoeft u niets te missen van deze tijdrit. Vanaf 2u zijn we er ook bij op Eén met vakkundig commentaar van Ruben Van Gucht en Ine Beyen.

01:04 01 uur 04. Vier waves. De rensters gaan straks in vier golven van start. De Duitse Hannah Kunz mag de spits van de eerste wave afbijten. De meeste toppers zitten echter verscholen in het allerlaatste pakketje starters. Febe Jooris, Eglantine Rayer, Justyna Czapla en Zoë Backstedt zijn de laatsten die van het startpodium zullen rijden. Alle vier maken ze kans op een medaille. De spanning is dus verzekerd tot op het einde.

00:49 00 uur 49. Ik hou mijn ambitie voor mij, maar ik wil zeker beter doen dan vorig jaar. Febe Jooris.

clock 00:43 Naar deze Belgen is het uitkijken vannacht. 00 uur 43. Naar deze Belgen is het uitkijken vannacht.

00:42 00 uur 42. Eén lokale ronde van 14 kilometer. Binnen een uurtje beginnen de junioren vrouwen eraan in Australië. Hun tijdritparcours bestaat uit een lokale ronde van 14 kilometer. Onderweg komen ze, na een technische start, de Mount Ousley tegen. Het korte, maar krachtige klimmetje zal het ritme van de rensters helemaal breken. Op het einde van de tijdrit speelt vooral de wind nog een rol langs de kustlijn van Wollongong. Al bij al geen evident parcours voor de jonge meisjes. Topfavoriet Zoe Backstedt zal ongetwijfeld veel profijt halen uit haar mature lichaam.

15:32 15 uur 32. Het Britse fenomeen Zoe Backstedt is ongenaakbaar. Van Belgische zijde is het uitkijken naar Febe Jooris, vorig jaar 9e op het WK tijdrijden. Als tweedejaarsjunior heeft de Belgische kampioene nog een stap voorwaarts gezet. Jooris won afgelopen zomer brons op het EK tijdrijden. Ook eerstejaarsjunior Xaydee Van Sinaey heeft een prima tijdrit in haar benen. Ze verkeert bovendien in uitstekende conditie. Onze livestream loopt vanaf 1.20 u, de tv-uitzending begint om 2 u. Dat is ook het startuur van Van Sinaey, Jooris klikt zich vast om 2.40 u. Backstedt sluit de rij om 2.46 u.



Ook eerstejaarsjunior Xaydee Van Sinaey heeft een prima tijdrit in haar benen. Ze verkeert bovendien in uitstekende conditie. Onze livestream loopt vanaf 1.20 u, de tv-uitzending begint om 2 u. Dat is ook het startuur van Van Sinaey, Jooris klikt zich vast om 2.40 u. Backstedt sluit de rij om 2.46 u.

