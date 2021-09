LIVESTREAM: Doen Belgische meisjes mee om de medailles in de wegrit bij de junioren?

08:37 08 uur 37. Hendrickx. Het is Julie Hendrickx die zopas tegen de grond ging. Ze zou wel weer overeind zijn, maar het is onwaarschijnlijk dat ze nog een rol van betekenis kan spelen. . Hendrickx Het is Julie Hendrickx die zopas tegen de grond ging. Ze zou wel weer overeind zijn, maar het is onwaarschijnlijk dat ze nog een rol van betekenis kan spelen.

08:34 Zware val! Na 10 kilometer lijken we al een eerste Belgische renster te verliezen. Helemaal vooraan tuimelen ze over elkaar. Het is nog niet duidelijk wie we van het Belgische team verliezen.

08:32 08 uur 32. Wie zijn de concurrenten voor Vanhove? Bij de meisjes junioren is het altijd wat moeilijker om een goed zicht te hebben op de sterkte van het peloton, maar naast de eerder vernoemde Zoe Backstedt (dochter van ex-Roubaix-winnaar Magnus) is het ook nog uitkijken naar de Amerikaanse Makayla MacPherson, de Italiaanse Ciabocco, de Franse Rayer en de Russische Ivantsjenko. Die laatste werd eerder al Europees én wereldkampioene in het tijdrijden.

08:26 08 uur 26. De Nederlandse vrouwen missen een echte topsprintster en willen er daarom een harde koers van maken. Ze sleuren onverminderd aan kop en krijg daarbij hulp van de Britten, die met Zoe Backstedt wél een gedroomde afwerkster hebben.

08:24 08 uur 24. Uitdunning. We hebben nog geen 5 kilometer afgelegd, maar toch zijn we al heel wat van de 116 starters kwijt. Niet alleen door die val of pech, maar ook gewoon omdat het voor sommigen nu al te snel gaat. Voorlopig wordt de koers achteraan gereden.

08:21 08 uur 21. We zien vanaf de start de Nederlandse vrouwen die het heft in handen nemen. Ook de Belgische meisjes rijden opvallend vooraan. Maar voorlopig nog geen aanvallen, enkel tempoversnellingen.

08:18 08 uur 18. Knallen (vallen) maar! Parcoursbouwer Wim Van Herreweghe wacht niet al te lang om met zijn rode vlag te wapperen. Meteen gaat het tempo de hoogte in. En bijna meteen wordt er ook gevallen. Een meisje uit Kazachstan ligt erbij.

08:16 Een val... na 50 meter! We hielden ons hart al een beetje vast voor valpartijen, zoals we dat ook al zagen bij de mannen junioren en beloften. En jawel, na nauwelijks 50 meter gaat er al iemand tegen de grond. Gelukkig zitten we nog in de neutralisatie, dus het peloton wordt nog even opgehouden.

08:15 08 uur 15 match begonnen Start Ondanks het nog vroege uur is er al heel wat publiek afgekomen op deze wedstrijd voor junioren. Samen tellen ze af naar de start.

08:10 De junioren staan al te trappelen onder de startboog. 08 uur 10. De junioren staan al te trappelen onder de startboog.

08:05 08 uur 05. Wie zijn de Belgen? Er worden 115 meisjes aan de start verwacht en daarbij zitten 4 Belgen. Het is vooral uitkijken naar Marith Vanhove, de Belgische kampioene. Zij vergaarde al heel wat eremetaal op WK's op de piste en werd een jaar geleden nog vicekampioene op het EK. Vanhove wordt bijgestaan door Julie Hendrickx, Fien Masure en Jade Linthoudt.

Vanhove wordt bijgestaan door Julie Hendrickx, Fien Masure en Jade Linthoudt.