LIVE WK gravel: Florian Vermeersch in sterke kopgroep van 3, Van Aert ver achterop na val

13 uur 34. De Italiaanse zon doet temperatuur klimmen tot 25 graden. De renners zijn intussen al 3 uur aan het gravelen bij een temperatuur van 25 graden. Aangenaam nazomerweer, en dus is veel drinken aan te raden. .

13 uur 26. Een stand van zaken na 96 km. Kopgroep met Florian Vermeersch, Matej Mohoric en Connor Swift. Een eerste achtervolgende groep met Alejandro Valverde op anderhalve minuut. Uittredend wereldkampioen Gianni Vermeersch valt terug tot meer dan 5 minuten. Hij moet Jan Bakelants en Kevin Panhuyzen voor zich dulden. Wout van Aert volgt al op 10 minuten. Hij heeft zich genesteld in een groepje met Thijs Zonneveld. .

In de voorste gelederen geeft Matej Mohoric een hele sterke indruk. Straf, als je weet dat het de eerste gravelkoers ooit is van de Sloveen. . 13 uur 13.

Bevestiging van zijn team Jumbo-Visma dat Wout van Aert gevallen is, maar ook dat hij nog altijd doorzet. Kan het dan toch nog? 13 uur 02.

12 uur 44. Drama voor Van Aert! Bij het volgende tussenpunt aan Revine Lago wordt Wout van Aert op meer dan 9 minuten van de leiders gemeld. Mogelijk is hij ten val gekomen. 6 renners hebben zich afgescheiden: Florian Vermeersch is nog de enige Belg. Hij wordt vergezeld door Matej Mohoric, Connor Swift, Paul Voss, Alejandro Valverde en Cameron Mason. .

11 uur 57. Belgen in de eerste groep. - Wout van Aert - Jan Bakelants - Quinten Hermans - Florian Vermeersch - Rob Vanden Haesevelde - Kevin Panhuyzen - Seppe Rombouts - Thomas Joseph - Lawrence Naesen - Brent Clé .

11 uur 53. Gianni Vermeersch op 1 minuut. De renners zijn een eerste keer aan de finish gepasseerd. De Duitser Lukas Baum laat als eerste een tijd klokken, met in zijn zog een heel peloton. Wout van Aert zit alert voorin, op de 3e plaats, vlak voor zijn maatje Jan Bakelants. Matej Mohoric zien we op 6, Alejandro Valverde op 15. Het peloton is zo'n 70 renners sterk, de eerste achtervolgers rijden op 1 minuut. Daarbij onder meer uittredend kampioen Gianni Vermeersch en ook renner-journalist Thijs Zonneveld. .