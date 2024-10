Net geen 2e regenboogtrui op 1 week: Lotte Kopecky verliest sprint op WK gravel tegen Marianne Vos

za 5 oktober 2024 16:04

WK gravel vrouwen WK gravel vrouwen Gravel 138.2 km 12:00 Halle - 16:15 Leuven Marianne Vos einde 0 20 40 60 80 100 120 138.2

Lotte Kopecky heeft een week na haar WK-triomf op de weg net naast de regenboogtrui in het gravel gegrepen. Lotte Kopecky en Marianne Vos waren op 60 km van de streep al met z'n tweeën weg. Vos toonde zich sneller in de spurt in Leuven, de Nederlandse vult zo een WK-leemte op haar palmares. Kopecky kan zich troosten met een meer dan geslaagd debuut in het gravelen.

Koers breekt vroeg open

De Brabantse Wouden waren het amfitheater voor de 3e editie van het WK gravel. De vrouwen mochten als eerste gladiatoren strijden om de wereldtitel. Wegwereldkampioene Lotte Kopecky deed een gooi naar haar 2e titel in één week. En of ze opnieuw in orde was. Samen met Marianne Vos, Lorena Wiebes en Soraya Paladin reed ze halfweg koers weg. Het kwartet werd snel een duo. Enkel Vos vergezelde Kopecky nog. De Belgische wereldtopper en de Nederlandse alleswinnares vonden elkaar. Ze waren de besten in koers en reden de rest op minuten achterstand. Naast enkele versnellingen gebeurde er vooraan niet veel op de boerenwegen en bospaden. Ze leken zich neer te leggen bij een sprint.



Kopecky en Vos vonden elkaar op de Belgische gravelwegen.

Vos vloert Kopecky in Leuven

Of misschien toch niet, want in de voorlaatste kilometer deed Vos toch nog een aanvalspoging. Op de Ramberg (150 meter aan 11%) zette ze heel even Kopecky op enkele meters, maar onze landgenote keerde nog terug. Het werd dus toch een sprint, met Kopecky op kop. Op minder dan 200 meter van de streep zette Vos de sprint kwiek in. Kopecky reageerde nog, maar moest zich snel neerleggen bij een zoveelste wereldtitel van Vos. Na regenboogtruien op de weg, in het veld en op de piste mag ze nu ook een exemplaar van het WK gravel in haar prijzenkast hangen. Kopecky gaat naar huis met zilver. Op bijna 4 minuten achterstand reed Lorena Wiebes naar het brons, voor haar landgenote Puck Pieterse en de Duitse Romy Kasper.

Wiebes: "Lotte maakte het redelijk lastig"

Lorena Wiebes: "Ik had niet mijn beste benen, maar op gravel is het vechten tot het einde. Lotte (Kopecky) maakte het redelijk zwaar. Ze reed iets te hard op de klim en ik had een zwak moment. Ik voelde dat mijn kracht terug kwam daarna."

Pieterse: "Ik wist hoe laat het was"

Puck Pieterse (4e): "Ik wist dat het rond kilometer 72 zou gebeuren. Ik zag dat ze het op een lint trokken en dat Kopecky op kop reed, dan weet je hoe laat het is. Ik heb nog iets geprobeerd en we hebben echt hard doorgereden. Toen ik hoorde dat het verschil meer dan een minuut was, wist ik dat het niet meer zou lukken." Marthe Truyen (11e): "Het was vier uur cyclocross, met horten en stoten, aanvallen en stilvallen. Ik merkte dat Kopecky er wel echt een harde koers van wilde maken. Het was voor mij belangrijk om Puck (Pieterse) te ondersteunen. De ploeg is hier belangrijker dan het land. Het is lang geleden dat ik zo heb afgezien." Lucinda Brand (10e): "Ik heb heel veel plezier beleefd. Ik zat één keer iets minder goed gepositioneerd en het was gedaan. Ik had niet de allerbeste benen, maar het ging wel goed." Sanne Cant: "Het eerste cruciale punt was na kilometer 18. We duiken er een weiland in en plots lag ik plat op mijn buik, wat nooit aangenaam is. Op die manier was de wedstrijd redelijk snel voorbij."

Uitslag WK gravel vrouwen naam resultaat ploeg 1 Marianne Vos 4u11'07" 2 Lotte Kopecky + 1" 3 Lorena Wiebes + 3'56" 4 Puck Pieterse + 4'10" 5 Romy Kasper + 4'16" 6 Soraya Paladin + 5'51" 7 Riejanne Markus + 6'06" 8 Femke Markus +8'52" 9 Emma Cecilie Jørgensen + 8'52" 10 Lucinda Brand + 8'53"