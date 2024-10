LIVESTREAM WK gravel: Lotte Kopecky en Marianne Vos blazen concurrentie weg, wie pakt wereldtitel in Leuven?

Een week na haar triomf op de weg gaat Lotte Kopecky in eigen land alweer op zoek naar een nieuwe regenboogtrui. De beste renster van het moment waagt zich voor het eerst aan het gravelen. De concurrentie tussen Halle en Leuven is niet mals: ook Wiebes, Vos, Pieterse en Van Empel staan aan de start. Wie wint de krachtmeting in het grind? Kijk vanaf 14.15 uur via onze livestream of op VRT 1.