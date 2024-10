Franse favoriete Ferrand-Prévot zegt af voor WK gravel: "Ben er fysiek en mentaal niet klaar voor"

Ferrand-Prévot start niet op WK gravel

Pauline Ferrand-Prévot zal zaterdag niet aan de start staan van het WK gravel in Leuven. Via haar sociale media liet de 32-jarige Française weten dat ze aan rust toe is. "Ik was van plan om in Leuven voor een nieuwe wereldtitel te gaan, maar fysiek en mentaal ben ik er niet klaar voor", postte Ferrand-Prévot.





Er komt voorlopig geen tweede regenboogtrui in het gravelen: "Ik droom nog van mooie dingen, maar heb nu recuperatie nodig. Laat me eerst nog wat genieten van wat ik dit seizoen gerealiseerd heb."





Op de Olympische Spelen in Parijs veroverde Ferrand-Prévot afgelopen zomer goud in het mountainbiken. In die discipline verzamelde ze al twaalf wereldtitels. Het wereldkampioenschap gravel won ze in 2022. Met ook nog een wereldtitel op de weg (2014) en een in het veld (2015) heeft ze vijftien regenboogtruien in de kast.