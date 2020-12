LIVESTREAM: Kan onze landgenoot Lionel Vujasin de wereldtitel pakken?

16:21 16 uur 21. Dit is toch het Tomorrowland van het koersen. Renaat Schotte. Dit is toch het Tomorrowland van het koersen Renaat Schotte

16:16 16 uur 16. Ook Boason Hagen, Valgren, Uran, Pidcock en Pozzovivo zien we goed mee in de kopgroep. . Ook Boason Hagen, Valgren, Uran, Pidcock en Pozzovivo zien we goed mee in de kopgroep.

16:15 16 uur 15. Belgen goed mee. We krijgen de eerste beelden van de kopgroep en we zien meteen enkele Belgen voorin. Daarbij uiteraard Vujasin, maar ook Teugels, Schuermans, Iserbyt en Campenaerts. Of De Gendt ook mee is, zien we nog niet. . Belgen goed mee We krijgen de eerste beelden van de kopgroep en we zien meteen enkele Belgen voorin. Daarbij uiteraard Vujasin, maar ook Teugels, Schuermans, Iserbyt en Campenaerts. Of De Gendt ook mee is, zien we nog niet.

16:13 16 uur 13. Keelontsteking bij De Gendt. Minder goed nieuws bij Thomas De Gendt. Vanmorgen stond hij op met een keelontsteking. . Keelontsteking bij De Gendt Minder goed nieuws bij Thomas De Gendt. Vanmorgen stond hij op met een keelontsteking.

15:49 15 uur 49. Chaves al gelost. De eerste profrenner krijgt het al lastig, want Esteban Chaves moet al lossen vroeg in de race. Kan hij nog aansluiten? . Chaves al gelost De eerste profrenner krijgt het al lastig, want Esteban Chaves moet al lossen vroeg in de race. Kan hij nog aansluiten?

15:36 15 uur 36. Start! Ook de mannen zijn begonnen aan hun WK. Beelden daarvan krijgt u na de uitzending van de vrouwen. Daar moet nog 10 kilometer gereden worden. . Start! Ook de mannen zijn begonnen aan hun WK. Beelden daarvan krijgt u na de uitzending van de vrouwen. Daar moet nog 10 kilometer gereden worden.

15:35 15 uur 35. De start is blijkbaar heel belangrijk. Je moet 30 seconden boven de 10 watt per kilogram trappen om in de eerste groep te zitten. Eli Iserbyt. De start is blijkbaar heel belangrijk. Je moet 30 seconden boven de 10 watt per kilogram trappen om in de eerste groep te zitten. Eli Iserbyt

15:08 15 uur 08. Victor Campenaerts gidst de Ketnet-kijkers door zijn setting en tipt zelf Lennert Teugels als Belgische topper. Victor Campenaerts gidst de Ketnet-kijkers door zijn setting en tipt zelf Lennert Teugels als Belgische topper

13:48 13 uur 48. Commentaar van Renaat en José. Op dit unieke wielerevent kan uiteraard het commentaar van Renaat Schotte en José De Cauwer niet ontbreken. Het duo voorziet u straks tijdens de live-uitzending van de nodige expertise. . Commentaar van Renaat en José Op dit unieke wielerevent kan uiteraard het commentaar van Renaat Schotte en José De Cauwer niet ontbreken. Het duo voorziet u straks tijdens de live-uitzending van de nodige expertise.

13:39 13 uur 39. Profrenners. De Belgen starten met heel wat grote namen: Victor Campenaerts, Thomas De Gendt, Harm Vanhoucke en crosser Eli Iserbyt. Ook mountainbiker Jens Schuermans is erbij. Naast de Belgische profs komen er nog verschillende andere wegtoppers aan de bak: Esteban Chaves, Rigoberto Uran, Ivan Garcia Cortina, Tom Pidcock, Domenico Pozzovivo, Edvald Boason Hagen, Daryl Impey en Lawson Craddock. Ook wereldkampioen mountainbike Jordan Sarrou doet mee. . Profrenners De Belgen starten met heel wat grote namen: Victor Campenaerts, Thomas De Gendt, Harm Vanhoucke en crosser Eli Iserbyt. Ook mountainbiker Jens Schuermans is erbij.

Naast de Belgische profs komen er nog verschillende andere wegtoppers aan de bak: Esteban Chaves, Rigoberto Uran, Ivan Garcia Cortina, Tom Pidcock, Domenico Pozzovivo, Edvald Boason Hagen, Daryl Impey en Lawson Craddock.

Ook wereldkampioen mountainbike Jordan Sarrou doet mee.

13:32 13 uur 32. Zwift-specialisten. Onder de profrenners zal niemand het effectief kunnen opnemen tegen de echte specialisten op Zwift, dat wordt toch verwacht. De enige renner die in het peloton rondpeddelt die zich toch specialist mag noemen, is Freddy Ovett, die de vierde etappe in de Virtuele Tour won eerder dit jaar. Uiteraard rekenen we onze landgenoot Lionel Vujasin bij de specialisten. Maar de Amerikaan Holden Comeau (momenteel tweede op de PowerZwift-ranking) is een grote kanshebber. Zijn landgenoot Brian Hodges zou ook weleens ver kunnen geraken. Onze tweede landgenoot die mag hopen op een sterke uitslag is Lennert Teugels. Hij is nog niet zo lang gespecialiseerd in de virtuele Zwift-races op het hoogste niveau, maar maakte meteen indruk. Bij de Denen rekenen ze dan weer op Nicklas Pedersen. . Zwift-specialisten Onder de profrenners zal niemand het effectief kunnen opnemen tegen de echte specialisten op Zwift, dat wordt toch verwacht. De enige renner die in het peloton rondpeddelt die zich toch specialist mag noemen, is Freddy Ovett, die de vierde etappe in de Virtuele Tour won eerder dit jaar.

Uiteraard rekenen we onze landgenoot Lionel Vujasin bij de specialisten. Maar de Amerikaan Holden Comeau (momenteel tweede op de PowerZwift-ranking) is een grote kanshebber. Zijn landgenoot Brian Hodges zou ook weleens ver kunnen geraken.

Onze tweede landgenoot die mag hopen op een sterke uitslag is Lennert Teugels. Hij is nog niet zo lang gespecialiseerd in de virtuele Zwift-races op het hoogste niveau, maar maakte meteen indruk.

Bij de Denen rekenen ze dan weer op Nicklas Pedersen.

Victor Campenaerts stelt zijn pain cave voor in een video: "Fifty shades of pain".

12:22 12 uur 22. Geen Bettiol. Alberto Bettiol zou normaal gezien aan de start verschijnen vandaag, maar heeft koorts en zal dus niet deelnemen. Dat meldt de Italiaanse sportkrant La Gazetta dello Sport. Bettiol onderging een coronatest, maar die was negatief. . Geen Bettiol Alberto Bettiol zou normaal gezien aan de start verschijnen vandaag, maar heeft koorts en zal dus niet deelnemen. Dat meldt de Italiaanse sportkrant La Gazetta dello Sport. Bettiol onderging een coronatest, maar die was negatief.

11:27 11 uur 27. Opvallend: Pidcock zijn zoveelste WK. "Wat toch heel opvallend is, is de aanwezigheid van Tom Pidcock", zegt Schotte. "Hij heeft dit seizoen aan alle WK's van de UCI deelgenomen. Het WK wegwielrennen, veldrijden, mountainbiken en e-MTB. Die laatste won hij zelfs." . Opvallend: Pidcock zijn zoveelste WK "Wat toch heel opvallend is, is de aanwezigheid van Tom Pidcock", zegt Schotte. "Hij heeft dit seizoen aan alle WK's van de UCI deelgenomen. Het WK wegwielrennen, veldrijden, mountainbiken en e-MTB. Die laatste won hij zelfs."

11:26 11 uur 26. Waarom we moéten kijken? Heel simpel: het is maar één keer de eerste keer en het wordt een vaste waarde in de toekomst. Het virtuele racen is zelfs al doorgebroken, het is de start van een nieuwe discipline. Renaat Schotte. Waarom we moéten kijken? Heel simpel: het is maar één keer de eerste keer en het wordt een vaste waarde in de toekomst. Het virtuele racen is zelfs al doorgebroken, het is de start van een nieuwe discipline. Renaat Schotte

11:21 11 uur 21. Schotte: "Vujasin is met zekerheid een van de favorieten". "Lionel Vujasin is ongetwijfeld onze kopman op dit WK", vertelt Renaat Schotte, die straks ook commentaar geeft bij de virtuele race, samen met José De Cauwer. "Hij is ook de nummer 1 geweest op de ZwiftPower-ranking. Dat wil toch al iets zeggen. Hij heeft wel corona gehad, dus zijn voorbereiding is verstoord." "Maar hij is zeker ons speerpunt en met zekerheid één van de favorieten vandaag. Eens te meer omdat er heel wat Zwift-toppers niet aanwezig zijn. Ze werden niet toegevoegd aan de antidoping-testpools." "Daardoor zijn veel andere mannen, zoals profrenners, crossers - met Iserbyt als Europees kampioen -, de wereldkampioen mountainbike Jordan Sarrou en werelduurrecordhouder Campenaerts erbij. Er zijn zelfs triatleten en roeiers bij. Dat maakt het toch eens zo speciaal, het wordt de meest kleurrijke bezetting ooit." . Schotte: "Vujasin is met zekerheid een van de favorieten" "Lionel Vujasin is ongetwijfeld onze kopman op dit WK", vertelt Renaat Schotte, die straks ook commentaar geeft bij de virtuele race, samen met José De Cauwer. "Hij is ook de nummer 1 geweest op de ZwiftPower-ranking. Dat wil toch al iets zeggen. Hij heeft wel corona gehad, dus zijn voorbereiding is verstoord."

"Maar hij is zeker ons speerpunt en met zekerheid één van de favorieten vandaag. Eens te meer omdat er heel wat Zwift-toppers niet aanwezig zijn. Ze werden niet toegevoegd aan de antidoping-testpools."

"Daardoor zijn veel andere mannen, zoals profrenners, crossers - met Iserbyt als Europees kampioen -, de wereldkampioen mountainbike Jordan Sarrou en werelduurrecordhouder Campenaerts erbij. Er zijn zelfs triatleten en roeiers bij. Dat maakt het toch eens zo speciaal, het wordt de meest kleurrijke bezetting ooit."

