LIVESTREAM (12.45u): Belgisch zestal mikt op goud op WK voor beloften met ijzersterk deelnemersveld

Vandaag strijden de beloften om de wereldtitel op de weg tijdens het WK wielrennen in Zürich. België heeft verschillende ijzers in het vuur met onder meer Jarno Widar en Junior Lecerf. Ook andere landen staan met toppers (uit het profpeloton) aan de start. Denk maar aan Isaac del Toro, Joseph Blackmore en Jan Christen. We volgen de koers hier live vanaf 12.45 uur.