Strijden Nys en Segaert mee om eremetaal? Volg vanaf 12.30 u de wegrit bij de beloften

08 uur 26. Ik voorspel een zeer nerveuze koers. Je zal moeten koersen om in koers te blijven. Bij de beloften is een wedstrijd altijd wat minder gecontroleerd. Het zal oorlog zijn. . Thibau Nys.

11 uur 28. Onze radioreporter Christophe Vandegoor vroeg aan Thibau Nys of hij een nieuwe tattoo zal laten zetten als hij wereldkampioen wordt. "Dat doe ik zonder wereldtitel ook", reageerde Nys jr. duidelijk. "Maar er is nog niets gepland. De wachttijden bij de artiesten zijn heel lang." .

11 uur 07. Naast Thibau Nys is Alec Segaert het tweede duidelijke Belgische speerpunt. De 20-jarige West-Vlaming werd deze week nog 2e op het WK tijdrijden bij de beloften. "Mijn broer en mijn familie stonden zondag langs het parcours tijdens de wegrit bij de profs. Ze zeiden dat zo'n afvallingskoers echt iets voor mij kan worden. Dat geeft me alleen maar meer motivatie om er vol voor te gaan." "Mijn voorbereiding draaide vooral om de tijdrit, maar ik heb enorm veel goesting in de wegrit. Mijn conditie is in orde." .