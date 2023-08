LIVE: Lokale lus levert meteen strijd op, Nederlanders jagen mee op kopgroep

Fase per fase

Fase per fase

clock 14:16 14 uur 16. 1 minuut. Al het bochtenwerk levert de kopgroep nu toch weer een bonus op. De voorsprong groeit weer tot 1 minuut.

clock 14:14 Opnieuw val van Gelders! Voor de tweede keer in een halfuur gaat Gelders tegen de vlakte. Vanochtend gaf de jongeling aan heel wat stress te hebben, zou dat de oorzaak zijn? Ook Vinokourov, zoon van, ligt erbij. 14 uur 14. fall

clock 14:10 14 uur 10. De eerste passage op Montrose Street levert al meteen overal breukjes op. Ook de kopgroep lijkt al in de eerste lokale ronde uiteen te spatten.

clock 14:07 14 uur 07.

clock 14:04 14 uur 04. Lokaal circuit! De renners zijn aangekomen op de lokale lus in Glasgow! Barst de koers helemaal open nu?

clock 14:02 14 uur 02. Tussen alle valpartijen en mechanische problemen door is de achtervolgende groep intussen weer gegrepen door het peloton. Een serieuze chasse-patate, dus. Het pak nadert tot op 40" van de kopgroep.

clock 14:00 14 uur . Laurance wisselde daarnet van fiets, maar het probleem lijkt duidelijk nog niet van de baan. De Fransman stopt opnieuw, hij krijgt een nieuw voorwiel deze keer.

clock 13:58 Valpartijen bij de vleet. We zien de ene valpartij na de andere in het peloton! Onder meer een Zwitser, een Portugees en een Eritreeër maken een smak, Gelders wordt even opgehouden. 13 uur 58. fall

clock 13:51 Kramer in de graskant. Even schrikken voor de Nederlanders. Jesse Kramer vliegt plots de graskant in. De renner van het ontwikkelingsteam van Jumbo-Visma krabbelt snel weer recht, veegt het gras en de modder wat weg en knalt weer richting de staart van het peloton. 13 uur 51. fall

clock 13:48 13 uur 48. Geen Colombiaan en geen Emirati meer voorin. Voor Guatibonza en Al-Ali ging het te snel in de kopgroep, zij hangen ondertussen in groep 2. De leiders zijn dus nog met 8, de voorsprong slinkt zienderogen door de inspanningen van de Belgen.

clock 13:43 13 uur 43. Warre Vangheluwe: "Ik hou enorm van de regen, het mocht zelfs nog meer gewaaid hebben". Warre Vangheluwe: "Ik hou enorm van de regen, het mocht zelfs nog meer gewaaid hebben"

clock 13:38 13 uur 38. Belgen op kop. In het peloton hebben onze landgenoten zich op kop geposteerd. Ze zullen het groepje met Laurance, een van de favorieten, toch ook niet al te veel ruimte willen geven. De voorsprong hangt nu al een tijdje rond de 2'30. Het groepje met onder meer de Nederlander Reinderink blijft op een minuut van de kop van de koers bengelen.

clock 13:34 Schuivers door de regen. Het is opletten geblazen in de afdaling van Crow Road! De Braziliaan Rangel Vinicius ging daarnet al onderuit, nu maakt ook Gudmestad (Noorwegen) kennis met het Schotse asfalt. Hij neemt enkele renners mee in zijn val, maar de Belgen ontsnappen gelukkig. 13 uur 34. fall

clock 13:30 Barre omstandigheden. De regen valt intussen met bakken uit de lucht in Schotland. Het maakt de koers alleen maar zwaarder, wat wel eens in het voordeel van Thibau Nys zou kunnen spelen. 13 uur 30. rain

clock 13:28 13 uur 28. Daar zijn de Belgen! Dan toch een aanval uit het Belgische kamp! Segaert geeft er een serieuze snok aan, maar geraakt niet weg uit het peloton. Daarnet zagen we Gelders ook al overleggen met de bondscoach. Dokteren ze nog een plan uit om deze situatie recht te zetten?

clock 13:25 13 uur 25. Chaos. Overal hangen momenteel eenzaten of kleine groepjes tussen het peloton en de kopgroep van 10. Er staat nog 134 kilometer op de teller, maar de koers valt geen seconde stil!

clock 13:21 13 uur 21. Ook Denemarken en Nederland stuurden met Bévort en Reinderink nog een mannetje in de aanval. Rafferty (Ierland) springt nu als laatste weg uit het peloton. Moeten de Belgen hier niet op reageren?

clock 13:19 Crow Road. De renners bedwingen intussen de eerste helling van de dag. Crow Road is een venijnig klimmetje waarop de vluchters hun voorsprong verder kunnen uitbouwen. In het peloton gaat het blok erop. 13 uur 19. mountain

clock 13:17 13 uur 17. Axel Laurance: "Positionering is vandaag het allerbelangrijkste". Axel Laurance: "Positionering is vandaag het allerbelangrijkste"