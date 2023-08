LIVE: Beloften zijn begonnen aan hun wegrit, wat kunnen de Belgen vandaag?

De resem aanvalspogingen levert voorlopig bitter weinig op in de kop van de koers, maar het zorgt er wel voor dat de deur achterin serieus openstaat. Eddy (Australië) is een van de mannen die afhaakt. Straks zullen de gelosten ongetwijfeld wel een kans krijgen om terug te keren.

Het witte truitje van Rees is helemaal besmeurd na zijn val, maar de Brit kan wel weer aansluiten in het peloton. Wenzel wordt intussen bij de kraag gevat.

De vaart zit er al meteen serieus in, maar echte aanvalspogingen hoefden we nog niet te noteren. Hebben de renners eerst nog wat opwarming nodig in de Schotse regen?

Ondertussen is de laatste wegrit voor mannen op dit WK op gang geschoten. De beloften leggen 168 kilometer af, binnen 4 uur weten we wie met de regenboogtrui mag pronken.

12 uur 12. Recordhouder Italië. Italië is met 6 beloftewereldkampioenen recordhouder. De laatste in dat rijtje was Baroncini, die in Leuven mocht vieren. Gaat de regenboog opnieuw naar de blauwe brigade vandaag? .