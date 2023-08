LIVESTREAM: Maakt Alec Segaert zijn favorietenrol waar in de WK-tijdrit voor beloften?

clock 15:44 15 uur 44. Eén voor één beginnen de "mindere goden" aan hun tijdrit. De eerste naam die een belletje doet rinkelen is Jan Christen. De jonge Zwitser, die pas een profcontract tekende bij UAE, vertrekt om 16.05 u.. . Eén voor één beginnen de "mindere goden" aan hun tijdrit. De eerste naam die een belletje doet rinkelen is Jan Christen. De jonge Zwitser, die pas een profcontract tekende bij UAE, vertrekt om 16.05 u..

clock 15:39 15 uur 39 match begonnen start time Let's go! Als allereerste rolt Alastair Macekllar van het startpodium in Stirling. Opvallend: de 79 deelnemers vertrekken om de 75 seconden. Ongezien!

clock 15:33 15 uur 33. Wat een prachtig decor. José De Cauwer. Wat een prachtig decor. José De Cauwer

clock 15:33 Mis geen moment van het WK tijdrijden bij de beloften. Op VRT1, VRT Max en in onze livestream zorgen José De Cauwer en Ruben Van Gucht voor het commentaar, op Radio 1 is Christophe Vandegoor de vertrouwde stem. 15 uur 33. Mis geen moment van het WK tijdrijden bij de beloften. Op VRT1, VRT Max en in onze livestream zorgen José De Cauwer en Ruben Van Gucht voor het commentaar, op Radio 1 is Christophe Vandegoor de vertrouwde stem.

clock 15:17 15 uur 17. Droog. De favorieten en het parcours hebben we gehad. Wat zegt het weer in Schotland? Het is grijs, vrij koud (18 graden), maar wel droog. Niet onbelangrijk voor een tijdrit, met een technisch tweede gedeelte. . Droog De favorieten en het parcours hebben we gehad. Wat zegt het weer in Schotland? Het is grijs, vrij koud (18 graden), maar wel droog. Niet onbelangrijk voor een tijdrit, met een technisch tweede gedeelte.

clock 15:12 Finish op kasseien. De tijdritten worden in Stirling gereden en niet in Glasgow. Het parcours van vandaag is 36,2km lang, met onderweg liefst drie tussenpunten. De aanloop valt goed mee, maar in het slot gaat het af en toe toch stevig bergop. Finishen doen Segaert en co. straks op een klimmetje, mét kasseien. 15 uur 12. cobble stones

De aanloop valt goed mee, maar in het slot gaat het af en toe toch stevig bergop. Finishen doen Segaert en co. straks op een klimmetje, mét kasseien.

clock 14:01 14 uur 01. De favorieten. Dat Segaert de topfavoriet is, weet u wellicht al. Hij werd vorig jaar tweede achter Waerenskjold en liet dit seizoen bij de grote jongens ook al heel wat mooie dingen zien (tegen de klok). Zo werd hij op het BK tijdrijden nog tweede achter Wout van Aert. Met wie moet de 20-jarige neoprof van Lotto-Dstny rekening houden straks? Heel veel namen... Beginnen doen we met de Spanjaard Raul Garcia, die vorig jaar Spaans kampioen werd bij de profs in deze discipline. Ook zijn landgenoot Ivan Romeo, op zijn 19e al prof bij Movistar, kan een aardig stukje uit de voeten in deze discipline.

Met wie moet de 20-jarige neoprof van Lotto-Dstny rekening houden straks? Heel veel namen...

Beginnen doen we met de Spanjaard Raul Garcia, die vorig jaar Spaans kampioen werd bij de profs in deze discipline. Ook zijn landgenoot Ivan Romeo, op zijn 19e al prof bij Movistar, kan een aardig stukje uit de voeten in deze discipline.

Ook de Denen Carl-Frederik Bévort en Gustav Wang, twee jaar geleden wereldkampioen tijdrijden bij de junioren, zullen zeker meedoen voor de medailles.

Net als de Ier Darren Rafferty, die pas zijn profcontract ondertekende bij EF-EasyPost als winnaar van de zware Giro Valle d'Aosta, de Nieuw-Zeelander Logan Currie, de Brit Josh Charlton, die gisteren bewust de strijd staakte in de mixed relay, en de Italiaan Lorenzo Milesi, de Portugees Antonio Morgado, die prof wordt bij UAE, net als de Zwitser Jan Christen.

De Nederlanders brengen Loe van Belle en Roel van Sintmaartensdijk aan de start in Stirling.

clock 13:56 13 uur 56. Volgt Segaert Cornu op? Met Alec Segaert heeft België straks de topfavoriet in huis. Hij rolt als voorlaatste het startpodium af om 17.15 u.. Het is al van 2006 geleden dat een Belg het WK tijdrijden won bij de beloften mannen. Toen was Dominique Cornu de beste in Oostenrijk. . Volgt Segaert Cornu op? Met Alec Segaert heeft België straks de topfavoriet in huis. Hij rolt als voorlaatste het startpodium af om 17.15 u.. Het is al van 2006 geleden dat een Belg het WK tijdrijden won bij de beloften mannen. Toen was Dominique Cornu de beste in Oostenrijk.

clock 13:54 13 uur 54. Laatste tien winnaars 2012 Anton Vorobjev (Rus) 2013 Damien Howson (Aus) 2014 Campbell Flakemore (Aus) 2015 Mads Würtz Schmidt (Den) 2016 Marco Mathis (Dui) 2017 Mikkel Bjerg (Den) 2018 Mikkel Bjerg (Den) 2019 Mikkel Bjerg (Den) 2021 Johan Price-Pejtersen (Den) 2022 Søren Waerenskjold (Noo) . Laatste tien winnaars

2012 Anton Vorobjev (Rus) 2013 Damien Howson (Aus) 2014 Campbell Flakemore (Aus) 2015 Mads Würtz Schmidt (Den) 2016 Marco Mathis (Dui) 2017 Mikkel Bjerg (Den) 2018 Mikkel Bjerg (Den) 2019 Mikkel Bjerg (Den) 2021 Johan Price-Pejtersen (Den) 2022 Søren Waerenskjold (Noo)



clock 13:52 13 uur 52. 79 deelnemers. Er doen zo meteen net geen 80 beloften een gooi naar de wereldtitel in Stirling. Om 15.39 u. bijt de Australiër Alastair Mackellar de spits af, de Deen Carl-Frederik Bévort sluit de rij om 17.17 u.. . 79 deelnemers Er doen zo meteen net geen 80 beloften een gooi naar de wereldtitel in Stirling. Om 15.39 u. bijt de Australiër Alastair Mackellar de spits af, de Deen Carl-Frederik Bévort sluit de rij om 17.17 u..

clock 09:50 09 uur 50. Ontdek het parcours van de tijdrit met Bert De Backer. Ontdek het parcours van de tijdrit met Bert De Backer

clock 08:56 08 uur 56. Starttijden Belgen. 16.12 u: Jonathan Vervenne 17.15 u: Alec Segaert (voorlaatste) . Starttijden Belgen 16.12 u: Jonathan Vervenne 17.15 u: Alec Segaert (voorlaatste)

