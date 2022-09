LIVESTREAM WK beloften: Vroege vlucht is eraan voor de moeite

clock 07:52 18". Het groepje-Vacek wordt weer ingelopen door het peloton, waar Italië en Nederland werken. De voorsprong van de 6 is nog 18". . 07 uur 52. time difference 18" Het groepje-Vacek wordt weer ingelopen door het peloton, waar Italië en Nederland werken. De voorsprong van de 6 is nog 18".

Het verhaal van de 6 vluchters is bijna geschreven. Het WK kan dan echt gaan beginnen.

Nog 3 ronden Ook De Pretto (Ita), Watson (GBr), Van Uden (Ned), Azparren (Spa) en Fetter (Hon) zijn mee met Vacek. "Een sterke groep die je onder controle moet houden", vat José De Cauwer samen.

Groepje scheurt zich af van peloton: "Maar daarachter valt het ook niet onmiddellijk stil"

Een groepje zonder Belgen scheidt zich af in de achtervolging. Met de Tsjech Mathias Vacek is toch een gevaarlijke pion mee. Ook de Nederlanders, Italianen en Britten sturen iemand mee.

Ze keren vanzelf terug. Karl Vannieuwkerke

In het peloton geeft de snelheidsmeter 55 km/u aan. De voorsprong zakt voor het eerst onder de minuut: 55".

Er is op de zwaarste hindernis van de lokale ronde nog altijd niet stevig doorgetrokken bij de beloften. Wanneer zien we een versnelling à la Morgado bij de junioren?

Op Mount Pleasant schuiven de Belgen op. Segaert is de enige die nog achteraan zit.

De Kazak Fedorov hangt al een tijdje tussen de 6 vluchters en het peloton. Een chasse patate lijkt in de maak.

Franse val. De Fransen lijken het met een mannetje minder te zullen moeten doen in de finale. Plots staat Eddy Le Huitouze langs de kant na een val.

Hoelang houdt de kopgroep nog stand?

Nog 4 ronden. De 6 leiders komen nog een keer over de finishlijn. Ze hebben mekaar echt wel gevonden, maar nu gaat het toch snel met de voorsprong: 1'47".

Voor één van de Britten gaat het niet snel genoeg in het peloton, maar iedereen volgt. Achteraan staat de deur ondertussen open.

Vluchter Mihajlovic is stagiair bij Bahrain-Victorious:

De 6 leiders hebben nog 1'58". Fabio Van den Bossche doet zijn werk voorin, de andere Belgen zitten nog allemaal in de grote groep.

De Britten nemen over van de Italianen, het peloton vormt een lang lint.

Nu gaan ze heel snel naar voren trekken. Karl Vannieuwkerke

In het peloton breekt het op verschillende plaatsen. De Belgen zijn vooraan nergens te bespeuren.

In het peloton versnellen de Italianen op Mount Pleasant. Eindelijk laten ze zich eens zien.

De Eritrese fans zijn komen opdagen voor het WK bij de beloften, maar een kanshebber hebben ze vandaag niet meteen.

Zondag is natuurlijk andere koek, want dan is Biniam Girmay toch één van de favorieten.

Weer pech voor Kelemen. Voor de tweede keer moet de Tsjech Kelemen achtervolgen op zijn medevluchters.

Halfkoers. De vijfde ronde zit erop en dus zitten we halfweg het WK bij de beloften. Hopelijk moet het beste nog komen, want voorlopig was het maar een flauwe bedoening.

Wat was het nut van de Britse versnelling? Karl Vannieuwkerke

Het valt weer wat stil in het peloton na de versnelling van de Britten. De voorsprong klimt weer.

Meteen gaat de voorsprong van de zes leiders naar beneden.Van den Bossche en co. hebben nog 2'23".

De Britten trekken alles op een lint in de achtervolging. Kopmannen Watson en Hayter zien het graag gebeuren.

De Belgen houden zich afzijdig op een nieuwe beklimming van Mount Pleasant. Het peloton wordt elke ronde wel een beetje kleiner.

Het is ondertussen gestopt met regenen in Australië. De overjasjes gaan uit in het peloton.

Wanneer ontploft het? Karl Vannieuwkerke

Ook uitzending op één. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer zitten klaar om u door de ontknoping van het WK bij de beloften te loodsen. Veel kijkplezier!

Wie ook op deze pagina van hun commentaar wil genieten, refresht best even.

Nog 6 ronden. Het is voorlopig geen spectaculair beloften-WK. Nog iets meer dan 100km te gaan. Wanneer breekt de koers open?

De Slovenen komen nu zowaar naar voren in het peloton. Het is niet duidelijk voor wie ze dit doen? Al is Govekar niet traag...

De Fransen, met topfavoriet Romain Grégoire, hebben alles goed onder controle vandaag. Ze moeten achterin niet werken en voorin kan Le Berre zich rustig laten meeglijden.

Typisch Belgisch weertje, kan in ons voordeel spelen. Fabio Van den Bossche

De 6 leiders: Wie zijn de metgezellen van Fabio Van den Bossche? Hannes Wilksch (Dui), Petr Kelemen (Tjs), Mathis Le Berre (Fra), Fabian Weiss (Zwi) en Fran Miholjevic (Kro).

Fietswissel Kelemen. Voorin moet Kelemen van fiets wisselen. De Tsjech neemt in geen tijd zijn plaats bij de vluchters weer in.

De Nederlanders zijn nu toch wat aan de achtervolging op de 6 leiders begonnen. Voor snelle man Olav Kooij is het voorlopig een perfecte koers geweest.

De wedstrijd bij de beloften is voorlopig heel wat minder spectaculair dan die bij de junioren. Toch gaat het ook heel snel. Zo werd in het eerste wedstrijduur toch 43 kilometer afgelegd.

Op de derde beklimming van Mount Pleasant denkt niemand aan versnellen in het peloton. De Duitsers beschermen in het wiel van de Britten de vlucht van Hannes Wilkisch.

Bévort smakt tegen de grond.

Weer een Deense val. De Denen gaan er gretig bij liggen vandaag. Ook Carl-Frederik Bévort smakt tegen de grond. Veel zin om weer te vertrekken lijkt hij niet te hebben.

Vorig jaar heb ik Leuven meegemaakt, daarom dat ik hier ook wou zijn. Olav Kooij

Hayter neemt zijn plaats in het peloton opnieuw in. Het gaat niet snel in de grote groep en dat is te zien aan de voorsprong van de 6 leiders: 2'34".

Zo ging het er vorig jaar aan toe:

Val Hayter. Ook Leo Hayter, één van de schaduwfavorieten, glijdt weg over de witte lijnen op het asfalt. De winnaar van de Baby Giro neemt niemand mee tegen de grond.

Leo Hayter onderuit.

Na 30km hebben Van den Bossche en co. 1'23" op het peloton. De situatie ligt muurvast voorlopig.

Mihojlevic is ondertussen voorin komen aansluiten. We hebben nu 6 leiders uit 6 verschillende landen.

Dit weer kan voor veel valpartijen zorgen. Lennert Van Eetvelt

Zwitserse schuiver. De Zwiter Arnaud Tendon maakt kennis met het Australische asfalt. Hij legt zijn ketting er weer op en kan voort.

Sterke Britten. De Britten leiden de dans in het peloton. Met Leo Hayter, broer van Ethan Hayter, hebben ze een man in hun rangen die het kan afmaken.

Ook Sam Watson, achter Mark Cavendish tweede op het nationaal kampioenschap, is niet kansloos vandaag.

De vijf leiders rijden niet al te ver weg. Het peloton volgt op 40", tussenin zit de Kroaat Fran Miholjevic op 20".

Niets moet, alles mag. Ik heb er zin in. Alec Segaert

Van den Bossche mee in kopgroep. 5 renners hebben zich losgerukt van het peloton, Fabio Van den Bossche is erbij voor België. Nog van de partij: Petr Keleman (Tsj), Hannes Wilksch (Dui), Mathis Le Berre (Fra) en Faiban Weiss (Zwi).

De Fransen lossen de Duitsers af op kop van het peloton. Zij hebben met Romain Grégoire de topfavoriet in hun rangen. Hij werd vorig jaar 2e in Leuven bij de junioren.

Windstilte. Het is figuurlijk windstil in Australië. De koers bij de beloften begint toch iets meer beredeneerd dan die van daarnet bij de junioren.

Hindsgaul glijdt onderuit.

Hindsgaul glijdt weg. De afzink van Mount Pleasant eist een slachtoffer: Jacob Hindsgaul, niet de minste bij de Denen. Hij won begin dit seizoen de Ronde van Antalya, bij de profs.

Alec Segaert bekijkt het op de eerste beklimming van Mount Pleasant vanaf de achterste rijen. Niemand denk voorlopig aan aanvallen, daarvoor ligt het tempo van de Duitsers bergop te hoog.

De Duitsers zetten zich met z'n vieren op kop. Ze zijn met een heel sterk team naar Wollongong afgereisd, met onder meer Europees kampioen Felix Engelhardt.

Voorlopig is het begin minder explosief dan bij de junioren, maar voor een paar exoten gaat het nu al te snel in het peloton. Een duur uitje naar Australië is dat dan.

Let's go! Het WK voor beloften is begonnen. Krijgen we net als bij de junioren meteen spektakel?

10 ronden. De junioren hebben 8 ronden afgewerkt in Wollongong, de beloften doen er nog 2 bij. Dat brengt de totale afstand van hun WK op 169,8km.

Bar weer in Australië. Het regent nog altijd in Wollongong, maar dat kan de pret niet bederven. Althans, dat was zo bij de junioren. Volgen de beloften het voorbeeld van hun jongere landgenoten?

Weer Italiaans feest? De laatste twee winnaars van het WK bij de beloften komen uit Italië (Baroncini en Battistella) en ook vandaag hebben ze met Buratti, De Pretto, Busatto en Marcellusi liefst vier ijzers in het vuur.

Nog namen om naar uit te kijken: Olav Kooij (Ned), Romain Grégoire (Fra), misschien wel de topfavoriet, Leo Hayter en Sam Watson (GBr), Per Strand Hagenes (Noo), Sebastian Kolze Changizi (Den) en Mathias Vacek (Tsj).

Sterk Belgisch team. Na de junioren is het tijd voor de beloften in Wollongong. Met Lennert Van Eetvelt, Alec Segaert, Dries De Pooter en Fabio Van den Bossche hebben de Belgen een team dat elk scenario aankan.

Zo zijn Segaert en Van Eetvelt de vooruitgeschoven mannen om mee te gaan bergop, De Pooter en Van den Bossche kunnen het proberen af te maken in de sprint.

Waarom zouden wij eens niet de wereldkampioen kunnen leveren? We hebben er de ploeg voor. Fabio Van den Bossche

10 rondjes. Na de koers van de junioren zijn de beloften vrijdagochtend aan zet. Het startschot wordt om 5 u gegeven. Ook de U23 kampeert op het circuit van Wollongong: na 10 rondjes en 169,8 kilometer kennen we rond 9.10 u de wereldkampioen.

Geen De Lie, Nys en Uijtdebroeks. Voordat hij volgend jaar profrenner wordt bij Lotto-Dstny, probeert Lennert Van Eetvelt komaf te maken met het WK-spook. Al mag het parcours voor hem wel wat lastiger zijn.



De winnaar van de Vredeskoers zag zijn WK-droom vorig jaar al snel in rook opgaan door een vroege val. Bij de junioren moest Van Eetvelt op het laatste moment afhaken voor het WK door een breuk in zijn hand.



Maar ook de rest van de selectie mag hoge ambities koesteren, onder meer de 3 profrenners Jenno Berckmoes, Vito Braet (beiden Sport Vlaanderen-Baloise) en Fabio Van Den Bossche (Alpecin-Deceuninck). Arnaud De Lie, Thibau Nys en Cian Uijtdebroeks zegden af.