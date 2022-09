LIVESTREAM: Krijgen we ook spektakel op het WK voor beloften?

clock 05:21 05 uur 21. Windstilte. Het is figuurlijk windstil in Australië. De koers bij de beloften begint toch iets meer beredeneerd dan die van daarnet bij de junioren. . Windstilte Het is figuurlijk windstil in Australië. De koers bij de beloften begint toch iets meer beredeneerd dan die van daarnet bij de junioren.

Hindsgaul glijdt weg. De afzink van Mount Pleasant eist een slachtoffer: Jacob Hindsgaul, niet de minste bij de Denen. Hij won begin dit seizoen de Ronde van Antalya, bij de profs.

Alec Segaert bekijkt het op de eerste beklimming van Mount Pleasant vanaf de achterste rijen. Niemand denk voorlopig aan aanvallen, daarvoor ligt het tempo van de Duitsers bergop te hoog.

De Duitsers zetten zich met z'n vieren op kop. Ze zijn met een heel sterk team naar Wollongong afgereisd, met onder meer Europees kampioen Felix Engelhardt.

Voorlopig is het begin minder explosief dan bij de junioren, maar voor een paar exoten gaat het nu al te snel in het peloton. Een duur uitje naar Australië is dat dan.

Let's go! Het WK voor beloften is begonnen. Krijgen we net als bij de junioren meteen spektakel?

10 ronden. De junioren hebben 8 ronden afgewerkt in Wollongong, de beloften doen er nog 2 bij. Dat brengt de totale afstand van hun WK op 169,8km.

Bar weer in Australië. Het regent nog altijd in Wollongong, maar dat kan de pret niet bederven. Althans, dat was zo bij de junioren. Volgen de beloften het voorbeeld van hun jongere landgenoten?

Weer Italiaans feest? De laatste twee winnaars van het WK bij de beloften komen uit Italië (Baroncini en Battistella) en ook vandaag hebben ze met Buratti, De Pretto, Busatto en Marcellusi liefst vier ijzers in het vuur. Nog namen om naar uit te kijken: Olav Kooij (Ned), Romain Grégoire (Fra), misschien wel de topfavoriet, Leo Hayter en Sam Watson (GBr), Per Strand Hagenes (Noo), Sebastian Kolze Changizi (Den) en Mathias Vacek (Tsj).

Nog namen om naar uit te kijken: Olav Kooij (Ned), Romain Grégoire (Fra), misschien wel de topfavoriet, Leo Hayter en Sam Watson (GBr), Per Strand Hagenes (Noo), Sebastian Kolze Changizi (Den) en Mathias Vacek (Tsj).

Sterk Belgisch team. Na de junioren is het tijd voor de beloften in Wollongong. Met Lennert Van Eetvelt, Alec Segaert, Dries De Pooter en Fabio Van den Bossche hebben de Belgen een team dat elk scenario aankan. Zo zijn Segaert en Van Eetvelt de vooruitgeschoven mannen om mee te gaan bergop, De Pooter en Van den Bossche kunnen het proberen af te maken in de sprint.

Zo zijn Segaert en Van Eetvelt de vooruitgeschoven mannen om mee te gaan bergop, De Pooter en Van den Bossche kunnen het proberen af te maken in de sprint.

Waarom zouden wij eens niet de wereldkampioen kunnen leveren? We hebben er de ploeg voor. Fabio Van den Bossche.

10 rondjes. Na de koers van de junioren zijn de beloften vrijdagochtend aan zet. Het startschot wordt om 5 u gegeven. Ook de U23 kampeert op het circuit van Wollongong: na 10 rondjes en 169,8 kilometer kennen we rond 9.10 u de wereldkampioen.

Geen De Lie, Nys en Uijtdebroeks. Voordat hij volgend jaar profrenner wordt bij Lotto-Dstny, probeert Lennert Van Eetvelt komaf te maken met het WK-spook. Al mag het parcours voor hem wel wat lastiger zijn. De winnaar van de Vredeskoers zag zijn WK-droom vorig jaar al snel in rook opgaan door een vroege val. Bij de junioren moest Van Eetvelt op het laatste moment afhaken voor het WK door een breuk in zijn hand. Maar ook de rest van de selectie mag hoge ambities koesteren, onder meer de 3 profrenners Jenno Berckmoes, Vito Braet (beiden Sport Vlaanderen-Baloise) en Fabio Van Den Bossche (Alpecin-Deceuninck). Arnaud De Lie, Thibau Nys en Cian Uijtdebroeks zegden af.



De winnaar van de Vredeskoers zag zijn WK-droom vorig jaar al snel in rook opgaan door een vroege val. Bij de junioren moest Van Eetvelt op het laatste moment afhaken voor het WK door een breuk in zijn hand.



Maar ook de rest van de selectie mag hoge ambities koesteren, onder meer de 3 profrenners Jenno Berckmoes, Vito Braet (beiden Sport Vlaanderen-Baloise) en Fabio Van Den Bossche (Alpecin-Deceuninck). Arnaud De Lie, Thibau Nys en Cian Uijtdebroeks zegden af.