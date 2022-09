LIVESTREAM: Leo Hayter zorgt voor referentietijd, Van Eetvelt stelt beetje teleur

clock 07:15 07 uur 15. Van Dijke stelt teleur. Voor de volledigheid: Mick van Dijke volgt bij het tweede tussenpunt op 41 seconden. Ook het podium lijkt te hoog gegrepen voor de Nederlander. Een teleurstelling. . Van Dijke stelt teleur Voor de volledigheid: Mick van Dijke volgt bij het tweede tussenpunt op 41 seconden. Ook het podium lijkt te hoog gegrepen voor de Nederlander. Een teleurstelling.

clock 07:10 07 uur 10. Van Eetvelt: "Het verliep niet zoals verwacht". Van Eetvelt: "Het verliep niet zoals verwacht"

clock 07:09 07 uur 09. Wie zijn de volgende die Hayter kunnen bedreigen? Wij denken aan de Duitser Michel Hessmann en vooral de Noor Sören Waerenskjold - die misschien wel de topfavoriet is voor de wereldtitel. De volgende wave, binnen een kwartiertje, wordt dus een heel interessante. . Wie zijn de volgende die Hayter kunnen bedreigen? Wij denken aan de Duitser Michel Hessmann en vooral de Noor Sören Waerenskjold - die misschien wel de topfavoriet is voor de wereldtitel. De volgende wave, binnen een kwartiertje, wordt dus een heel interessante.

clock 07:08 07 uur 08. Na de eerste lokale ronde verliest Van Dijke nog wat meer tijd. Het zal toch niet voor de Nederlander zijn vandaag. Hayter zal zijn toptijd minstens tot de volgende wave houden. . Na de eerste lokale ronde verliest Van Dijke nog wat meer tijd. Het zal toch niet voor de Nederlander zijn vandaag. Hayter zal zijn toptijd minstens tot de volgende wave houden.

clock 07:05 07 uur 05. Hayter belt al met het thuisfront. Hayter belt al met het thuisfront

clock 07:02 07 uur 02. Van Dijke bewees in de afgelopen Ronde van Duitsland zijn goede tijdritvorm. In de ultrakorte openingsproloog werd hij vierde, achter toppers als Ganna, Mollema en Pollit. . Van Dijke bewees in de afgelopen Ronde van Duitsland zijn goede tijdritvorm. In de ultrakorte openingsproloog werd hij vierde, achter toppers als Ganna, Mollema en Pollit.

clock 07:02 07 uur 02. Het is de toekomst waar we naar zitten kijken. José De Cauwer. Het is de toekomst waar we naar zitten kijken. José De Cauwer

clock 07:00 07 uur . Schakel in op Eén. Ook op Eén beginnen ze eraan. Geniet van de ontknoping met commentaar van Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer. . Schakel in op Eén Ook op Eén beginnen ze eraan. Geniet van de ontknoping met commentaar van Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer.

clock 06:57 Van Dijke 13" trager. Mick van Dijke heeft na 7 kilometer al wat extra werk voor de boeg. Hij klokt de derde tussentijd en is 13 seconden trager dan Hayter. Dat hoeft nog niet veel te betekenen, maar de Nederlander zal toch wat moeten versnellen in het tweede gedeelte. . 06 uur 57. time point Van Dijke 13" trager Mick van Dijke heeft na 7 kilometer al wat extra werk voor de boeg. Hij klokt de derde tussentijd en is 13 seconden trager dan Hayter. Dat hoeft nog niet veel te betekenen, maar de Nederlander zal toch wat moeten versnellen in het tweede gedeelte.

clock 06:52 06 uur 52. Hayter pakt de toptijd . Hayter pakt de toptijd

clock 06:51 06 uur 51. Leo Hayter valt beetje stil, maar is toch snelste. Leo Hayter pakt zoals verwacht de toptijd aan de finish, maar is in het laatste deel toch nog wat van zijn voorgift verloren. Hij heeft 15 seconden over op Bévort. . Leo Hayter valt beetje stil, maar is toch snelste Leo Hayter pakt zoals verwacht de toptijd aan de finish, maar is in het laatste deel toch nog wat van zijn voorgift verloren. Hij heeft 15 seconden over op Bévort.

clock 06:50 06 uur 50. Verrassing uit Bermuda. Kaden Luke Hopkins is verrassend sterk gefinisht. De man uit Bermuda doet zowaar beter dan Van Eetvelt. De Belg zakt zo naar de derde plaats bij de finish. . Verrassing uit Bermuda Kaden Luke Hopkins is verrassend sterk gefinisht. De man uit Bermuda doet zowaar beter dan Van Eetvelt. De Belg zakt zo naar de derde plaats bij de finish.



clock 06:46 06 uur 46. Van Dijke. Daar is Van Dijke, de Nederlandse hoop. Hij is al anderhalf jaar prof, maar mag toch nog starten bij de beloften. . Van Dijke Daar is Van Dijke, de Nederlandse hoop. Hij is al anderhalf jaar prof, maar mag toch nog starten bij de beloften.

clock 06:44 06 uur 44. Wave 3. De Zwitser Balmer trekt de derde wave op gang. Binnen twee minuten begint de Nederlander Mick van Dijke eraan. De Jumbo-Visma-prof kan als een echte specialist worden beschouwd. . Wave 3 De Zwitser Balmer trekt de derde wave op gang. Binnen twee minuten begint de Nederlander Mick van Dijke eraan. De Jumbo-Visma-prof kan als een echte specialist worden beschouwd.

clock 06:42 06 uur 42. Hayter bevestigt. Ook op tussenpunt twee is Hayter sneller dan Bévort. De Brit vergroot zijn voorsprong naar 23 seconden. . Hayter bevestigt Ook op tussenpunt twee is Hayter sneller dan Bévort. De Brit vergroot zijn voorsprong naar 23 seconden.

clock 06:34 06 uur 34. De Kazach Andrey Remkhe doet het niet slecht. Hij heeft aan het tweede tussenpunt de derde tussentijd, net na Van Eetvelt. . De Kazach Andrey Remkhe doet het niet slecht. Hij heeft aan het tweede tussenpunt de derde tussentijd, net na Van Eetvelt.

clock 06:33 06 uur 33. Met Piganzoli en Romeo Abad zijn ook de eerste renners van wielerlanden Italië en Spanje onderweg. Zij komen er voorlopig wel niet aan te pas. . Met Piganzoli en Romeo Abad zijn ook de eerste renners van wielerlanden Italië en Spanje onderweg. Zij komen er voorlopig wel niet aan te pas.

clock 06:28 06 uur 28. Op de volgende favoriet moeten we nog een kwartiertje wachten. Dan gaat Mick van Dijke van start. . Op de volgende favoriet moeten we nog een kwartiertje wachten. Dan gaat Mick van Dijke van start.

clock 06:25 Hayter doet beter dan Bévort. Op het eerste tussenpunt na 7 kilometer bewijst Hayter zijn talent. De Brit doet iets meer dan 7 seconden beter dan Bévort. De Deen zal vermoedelijk dus niet heel lang op de hot seat zitten. . 06 uur 25. time point Hayter doet beter dan Bévort Op het eerste tussenpunt na 7 kilometer bewijst Hayter zijn talent. De Brit doet iets meer dan 7 seconden beter dan Bévort. De Deen zal vermoedelijk dus niet heel lang op de hot seat zitten.

clock 06:23 06 uur 23. Mount Ousley . Net als gisteren is Mount Ousley de grootste hindernis op het parcours. 700 meter aan 6,7% is zeker niet de zwaarste col die je kan vinden op Australische bodem, maar het is al gebleken dat deze klim je helemaal uit je ritme kan halen. . Mount Ousley Net als gisteren is Mount Ousley de grootste hindernis op het parcours. 700 meter aan 6,7% is zeker niet de zwaarste col die je kan vinden op Australische bodem, maar het is al gebleken dat deze klim je helemaal uit je ritme kan halen.

clock 06:18 06 uur 18. Leo Hayter heeft een beetje een vergelijkbaar palmares als Lennert Van Eetvelt, alleen een trapje beter. Waar Van Eetvelt runner-up was in de Baby Giro en Luik-Bastenaken-Luik, heeft Hayter beide wedstrijden al op zijn naam geschreven. Een absoluut toptalent dus. . Leo Hayter heeft een beetje een vergelijkbaar palmares als Lennert Van Eetvelt, alleen een trapje beter. Waar Van Eetvelt runner-up was in de Baby Giro en Luik-Bastenaken-Luik, heeft Hayter beide wedstrijden al op zijn naam geschreven. Een absoluut toptalent dus.

clock 06:16 06 uur 16. Leo Hayter. Leo Hayter begint aan zijn opdracht. En daar zijn we toch wel benieuwd naar. Leo is de broer van Ethan, die gisteren vierde werd bij de profs. Volgend jaar wordt Leo ploegmaat van zijn broer bij Ineos Grenadiers. . Leo Hayter Leo Hayter begint aan zijn opdracht. En daar zijn we toch wel benieuwd naar. Leo is de broer van Ethan, die gisteren vierde werd bij de profs. Volgend jaar wordt Leo ploegmaat van zijn broer bij Ineos Grenadiers.

clock 06:13 06 uur 13. Alle hoop op eremetaal voor ons land rust dus op de schouders van Alec Segaert. Daar is het wel nog even op wachten. De eerstejaarsbelofte gaat pas om 8.23 uur van start. . Alle hoop op eremetaal voor ons land rust dus op de schouders van Alec Segaert. Daar is het wel nog even op wachten. De eerstejaarsbelofte gaat pas om 8.23 uur van start.

clock 06:10 06 uur 10. Van Eetvelt is duidelijk niet tevreden aan de finish. Van Eetvelt is duidelijk niet tevreden aan de finish

clock 06:09 06 uur 09. Van Eetvelt teleurgesteld. Van Eetvelt verliest aan de finish nog wat meer tijd. De jonge Belg is een kleine minuut trager dan Bévort. Daarmee is hij niet tevreden. Hij schudt van nee. . Van Eetvelt teleurgesteld Van Eetvelt verliest aan de finish nog wat meer tijd. De jonge Belg is een kleine minuut trager dan Bévort. Daarmee is hij niet tevreden. Hij schudt van nee.

clock 06:07 06 uur 07. De tweede wave is begonnen en daar kijken we vooral uit naar Leo Hayter. Hij behoort toch tot het ruime favorietenkransje voor de wereldtitel. . De tweede wave is begonnen en daar kijken we vooral uit naar Leo Hayter. Hij behoort toch tot het ruime favorietenkransje voor de wereldtitel.

clock 06:04 06 uur 04. Bévort finisht. Bévort komt binnen aan de finish na 34'52". Dat is goed voor een gemiddelde snelheid van 49,5 km/uur. Hij mag meteen doorfietsen tot aan de hot seat. Benieuwd hoe lang hij daar mag blijven zitten. . Bévort finisht Bévort komt binnen aan de finish na 34'52". Dat is goed voor een gemiddelde snelheid van 49,5 km/uur. Hij mag meteen doorfietsen tot aan de hot seat. Benieuwd hoe lang hij daar mag blijven zitten.

clock 06:02 06 uur 02. Van Eetvelt verliest terrein. Lennert Van Eetvelt komt aan het tweede tussenpunt door op 31 seconden van Bévort. Toch een lichte teleurstelling. Of onderschatten we de Deen? . Van Eetvelt verliest terrein Lennert Van Eetvelt komt aan het tweede tussenpunt door op 31 seconden van Bévort. Toch een lichte teleurstelling. Of onderschatten we de Deen?

clock 06:01 06 uur 01. Kazach finisht als eerste van de dag. Gleb Brussenkiy heeft de Eritreeër die voor hem is gestart ingehaald en komt als eerste renner over de streep. Zijn tijd zal in principe snel van de tabellen geveegd worden. . Kazach finisht als eerste van de dag Gleb Brussenkiy heeft de Eritreeër die voor hem is gestart ingehaald en komt als eerste renner over de streep. Zijn tijd zal in principe snel van de tabellen geveegd worden.

clock 05:59 05 uur 59. Ook aan het tweede tussenpunt heeft Bévort voorlopig de beste tijd neergezet. Van Eetvelt moet daar wel nog passeren. De Deen zit op drie kilometer van het einde. . Ook aan het tweede tussenpunt heeft Bévort voorlopig de beste tijd neergezet. Van Eetvelt moet daar wel nog passeren. De Deen zit op drie kilometer van het einde.

clock 05:55 05 uur 55. Alle renners van de eerste wave zijn ondertussen onderweg. Aan de finish kijken we vooral uit naar de tijden van de Deen Bévort en onze landgenoot Van Eetvelt. Zij zijn in principe in staat om een eerste richttijd neer te zetten. De meeste toppers zitten verscholen in de volgende waves. . Alle renners van de eerste wave zijn ondertussen onderweg. Aan de finish kijken we vooral uit naar de tijden van de Deen Bévort en onze landgenoot Van Eetvelt. Zij zijn in principe in staat om een eerste richttijd neer te zetten. De meeste toppers zitten verscholen in de volgende waves.

clock 05:46 05 uur 46. Van Eetvelt maakt vaart en rijdt nu vlot boven de 50 km/uur. Aan zijn aerodynamische houding is misschien wel nog wat werk. Zijn bovenlichaam schudt behoorlijk heen en weer. . Van Eetvelt maakt vaart en rijdt nu vlot boven de 50 km/uur. Aan zijn aerodynamische houding is misschien wel nog wat werk. Zijn bovenlichaam schudt behoorlijk heen en weer.

clock 05:45 05 uur 45. Van Eetvelt moet zeven seconden toegeven aan het eerste tussenpunt. Van Eetvelt moet zeven seconden toegeven aan het eerste tussenpunt

clock 05:44 05 uur 44. Van Eetvelt start behoudend. Lennert Van Eetvelt klokt voorlopig de tweede tijd aan het eerste tussenpunt. Hij moet 7 seconden toegeven aan Carl-Frederic Bevort. . Van Eetvelt start behoudend Lennert Van Eetvelt klokt voorlopig de tweede tijd aan het eerste tussenpunt. Hij moet 7 seconden toegeven aan Carl-Frederic Bevort.

clock 05:41 05 uur 41. Beelden via de livestream, vanaf 7 uur ook op Eén. Via de livestream hierboven hoef u niets te missen van deze tijdrit. Vanaf 7 uur zijn ook Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer wakker. Zij praten de ontknoping aan elkaar op Eén. . Beelden via de livestream, vanaf 7 uur ook op Eén Via de livestream hierboven hoef u niets te missen van deze tijdrit. Vanaf 7 uur zijn ook Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer wakker. Zij praten de ontknoping aan elkaar op Eén.

clock 05:38 05 uur 38. "Ge zit op dezelfde tijd als Lampaert", krijgt Van Eetvelt te horen. "Ge zit op dezelfde tijd als Lampaert", krijgt Van Eetvelt te horen

clock 05:36 05 uur 36. Van Eetvelt is geen pure specialist, maar wel een groot talent. Hij hielp Cian Uijtdebroeks afgelopen jaar aan de eindzege in de Ronde van de Toekomst, maar Van Eetvelt kan het ook als kopman. De 21-jarige jongeman werd ook al tweede in de Baby Giro en komt volgend seizoen uit voor Lotto-Dstny. . Van Eetvelt is geen pure specialist, maar wel een groot talent. Hij hielp Cian Uijtdebroeks afgelopen jaar aan de eindzege in de Ronde van de Toekomst, maar Van Eetvelt kan het ook als kopman. De 21-jarige jongeman werd ook al tweede in de Baby Giro en komt volgend seizoen uit voor Lotto-Dstny.

clock 05:36 05 uur 36. Lennert Van Eetvelt gaat als eerste Belg van start. Lennert Van Eetvelt gaat als eerste Belg van start

clock 05:35 05 uur 35. Van Eetvelt begint eraan. We zijn nog maar pas begonnen en we schuiven al een klein beetje meer naar het puntje van onze stoel. Lennert Van Eetvelt gaat als eerste Belg van start. Hopelijk kan hij een mooie eerste referentietijd neerzetten. . Van Eetvelt begint eraan We zijn nog maar pas begonnen en we schuiven al een klein beetje meer naar het puntje van onze stoel. Lennert Van Eetvelt gaat als eerste Belg van start. Hopelijk kan hij een mooie eerste referentietijd neerzetten.

clock 05:28 05 uur 28. Eerste Deen. Denemarken heeft een streak lopen van vier zeges op rij in dit beloften-WK. Er ligt dus heel wat druk op de schouders van de Deense deelnemers. Carl-Frederik Bévort is de eerste Deen die daar mee mag proberen om te gaan. De specialist ploegenachtervolging kan een goede tijd neerzetten, maar winnen zal in principe niet lukken. . Eerste Deen Denemarken heeft een streak lopen van vier zeges op rij in dit beloften-WK. Er ligt dus heel wat druk op de schouders van de Deense deelnemers. Carl-Frederik Bévort is de eerste Deen die daar mee mag proberen om te gaan. De specialist ploegenachtervolging kan een goede tijd neerzetten, maar winnen zal in principe niet lukken.

clock 05:26 05 uur 26. Een Pakistaan, een Canadees, een Bahreiner... Altijd leuk om eens wat andere nationaliteiten aan het werk te zien tijdens zo'n WK. . Een Pakistaan, een Canadees, een Bahreiner... Altijd leuk om eens wat andere nationaliteiten aan het werk te zien tijdens zo'n WK.

clock 05:23 05 uur 23. There we go! Een 20-jarige Eritreeër heeft de eer gekregen om het tijdritfestival op gang te trekken. Simon Tesfagaber is de naam. . There we go! Een 20-jarige Eritreeër heeft de eer gekregen om het tijdritfestival op gang te trekken. Simon Tesfagaber is de naam.

clock 05:02 05 uur 02. De eersten die we zo meteen aan het werk zullen zien, zijn vooral renners uit niet-traditionele wielerlanden. Op de grootste kanshebbers is het nog even wachten. Lennert Van Eetvelt is de eerste echt interessante renner die van het startpodium zal bollen. Hij begint aan zijn opdracht om 5.35 uur. . De eersten die we zo meteen aan het werk zullen zien, zijn vooral renners uit niet-traditionele wielerlanden. Op de grootste kanshebbers is het nog even wachten. Lennert Van Eetvelt is de eerste echt interessante renner die van het startpodium zal bollen. Hij begint aan zijn opdracht om 5.35 uur.

clock 04:42 04 uur 42. Guazzini wereldkampioen bij de vrouwen. De beloftencategorie heeft geen aparte vrouwencompetitie. Die wereldtitel werd gisteren al uitgereikt tijdens het WK tijdrijden voor profs. De Italiaanse Vittoria Guazzini klokte de snelste tijd van alle rensters onder de 23 jaar en mag zichzelf daarom beloften-wereldkampioen noemen. . Guazzini wereldkampioen bij de vrouwen De beloftencategorie heeft geen aparte vrouwencompetitie. Die wereldtitel werd gisteren al uitgereikt tijdens het WK tijdrijden voor profs. De Italiaanse Vittoria Guazzini klokte de snelste tijd van alle rensters onder de 23 jaar en mag zichzelf daarom beloften-wereldkampioen noemen.

clock 04:24 04 uur 24. Parcours. Het parcours voor de beloften komt grotendeels overeen met dat van de profs gisteren. Kuststad Wollongong vormt uiteraard opnieuw het decor. De totale afstand van vandaag is zo'n 5 kilometer korter dan die van gisteren. De beloften moeten eveneens twee lokale rondes afleggen, maar die zijn een klein beetje ingekort. Het bochtige, en dus technische begin en de beklimming van Mount Ousley blijven deel van het parcours. Eindigen doen we vandaag met 6 relatief vlakke kilometers langs de kustlijn. Daar kan de wind zijn rol spelen. In totaal liggen er zo'n 264 hoogtemeters verspreid op het parcours. . Parcours Het parcours voor de beloften komt grotendeels overeen met dat van de profs gisteren. Kuststad Wollongong vormt uiteraard opnieuw het decor. De totale afstand van vandaag is zo'n 5 kilometer korter dan die van gisteren. De beloften moeten eveneens twee lokale rondes afleggen, maar die zijn een klein beetje ingekort. Het bochtige, en dus technische begin en de beklimming van Mount Ousley blijven deel van het parcours. Eindigen doen we vandaag met 6 relatief vlakke kilometers langs de kustlijn. Daar kan de wind zijn rol spelen. In totaal liggen er zo'n 264 hoogtemeters verspreid op het parcours.

clock 21:01 21 uur 01. Belangrijkste starttijden. 5.35 u Lennert Van Eetvelt 6.15 u Davide Piganzoli (Ita) 6.17 u Leo Hayter (GBr) 6.47 u Mick van Dijke (Ned) 7.27 u Raul Garcia (Spa) 7.29 u Michel Hessmann (Dui) 7.31 u Soren Waerenskjold (Noo) 7.37 u Mathias Vacek (Tsj) 7.39 u Axel van der Tuuk (Ned) 7.41 u Lorenzo Milesi (Ita) 8.15 u Eddy Le Huitouze (Fra) 8.19 u Fran Miholjevic (Kro) 8.21 u Logan Currie (Nzl) 8.23 u Alec Segaert 8.25 u Adam Holm Jorgensen (Den) . Belangrijkste starttijden

5.35 u Lennert Van Eetvelt

6.15 u Davide Piganzoli (Ita) 6.17 u Leo Hayter (GBr) 6.47 u Mick van Dijke (Ned) 7.27 u Raul Garcia (Spa) 7.29 u Michel Hessmann (Dui) 7.31 u Soren Waerenskjold (Noo)

7.37 u Mathias Vacek (Tsj) 7.39 u Axel van der Tuuk (Ned) 7.41 u Lorenzo Milesi (Ita) 8.15 u Eddy Le Huitouze (Fra) 8.19 u Fran Miholjevic (Kro) 8.21 u Logan Currie (Nzl) 8.23 u Alec Segaert 8.25 u Adam Holm Jorgensen (Den)



clock 14:59 14 uur 59. Wie zijn de grote favorieten? . De Deense hegemonie wordt normaal gezien doorbroken. De Noor Soren Waerenskjold, vorig jaar 4e, wordt door veel collega-beloften getipt als de te kloppen man op het parcours van ruim 28 kilometer. In deze mix van beloften en vroegrijpe profs zullen ook onder meer Mick van Dijke, Michel Hessmann (beiden Jumbo-Visma), Leo Hayter (winnaar Baby Giro, volgend jaar Ineos Grenadiers), Fran Miholjevic (volgend jaar Bahrain Victorious) en dus Alec Segaert en Lennert Van Eetvelt (beiden Lotto-Soudal) een woordje meespreken. . Wie zijn de grote favorieten? De Deense hegemonie wordt normaal gezien doorbroken. De Noor Soren Waerenskjold, vorig jaar 4e, wordt door veel collega-beloften getipt als de te kloppen man op het parcours van ruim 28 kilometer. In deze mix van beloften en vroegrijpe profs zullen ook onder meer Mick van Dijke, Michel Hessmann (beiden Jumbo-Visma), Leo Hayter (winnaar Baby Giro, volgend jaar Ineos Grenadiers), Fran Miholjevic (volgend jaar Bahrain Victorious) en dus Alec Segaert en Lennert Van Eetvelt (beiden Lotto-Soudal) een woordje meespreken.

clock 14:55 14 uur 55. Alec Segaert, nog maar 19 jaar, werd vorig jaar Europees kampioen bij de junioren tegen de klok in Trento en pakte daarna brons op het WK in Vlaanderen. Dit seizoen maakte hij de overstap naar de beloften en wist hij al meteen goud te veroveren op het EK in Portugal. Maakt hem dat de topfavoriet voor het WK bij de beloften? "Ik droom zeker van een podium, dat zou heel erg mooi zijn, maar als ik er alles heb uitgehaald en het wordt een vijfde plaats, dan zal ik daar mee kunnen leven. Ik heb hierna nog drie jaar bij de beloften om mijn droom na te streven." . Alec Segaert, nog maar 19 jaar, werd vorig jaar Europees kampioen bij de junioren tegen de klok in Trento en pakte daarna brons op het WK in Vlaanderen. Dit seizoen maakte hij de overstap naar de beloften en wist hij al meteen goud te veroveren op het EK in Portugal. Maakt hem dat de topfavoriet voor het WK bij de beloften? "Ik droom zeker van een podium, dat zou heel erg mooi zijn, maar als ik er alles heb uitgehaald en het wordt een vijfde plaats, dan zal ik daar mee kunnen leven. Ik heb hierna nog drie jaar bij de beloften om mijn droom na te streven."



clock 14:54 14 uur 54. Ik heb hoge verwachtingen en ik wil alles uit de kast halen en de best mogelijke tijdrit rijden, maar als dat dan geen goud oplevert, ga ik niet meteen ontgoocheld zijn. De tegenstand is hier van veel grotere kwaliteit dan op het EK in Portugal. Er komen enkele sterke jongens bij die al profwielrenner zijn. Bovendien waren er geen internationale wedstrijden, ik weet dus niet goed waar ik sta ten opzichte van mijn tegenstanders. Alec Segaert. Ik heb hoge verwachtingen en ik wil alles uit de kast halen en de best mogelijke tijdrit rijden, maar als dat dan geen goud oplevert, ga ik niet meteen ontgoocheld zijn. De tegenstand is hier van veel grotere kwaliteit dan op het EK in Portugal. Er komen enkele sterke jongens bij die al profwielrenner zijn. Bovendien waren er geen internationale wedstrijden, ik weet dus niet goed waar ik sta ten opzichte van mijn tegenstanders. Alec Segaert

clock 14:53 14 uur 53. Bekijk de ontknoping van het WK vorig jaar:. Bekijk de ontknoping van het WK vorig jaar:

clock 14:51 14 uur 51. De Denen hebben de jongste jaren een abonnement op dit WK. Tussen 2017 en 2019 won Mikkel Bjerg drie keer op een rij. In 2020 was er geen editie, vorig jaar was Johan Price-Pejtersen de beste in Brugge. De Deen kreeg Luke Plapp en Florian Vermeersch naast zich op het podium. Soren Waerenskjold en Mick van Dijke vervolledigden de top 5. . De Denen hebben de jongste jaren een abonnement op dit WK. Tussen 2017 en 2019 won Mikkel Bjerg drie keer op een rij. In 2020 was er geen editie, vorig jaar was Johan Price-Pejtersen de beste in Brugge. De Deen kreeg Luke Plapp en Florian Vermeersch naast zich op het podium. Soren Waerenskjold en Mick van Dijke vervolledigden de top 5.

clock 14:45 Alec Segaert bestudeerde de profs zondag tijdens hun tijdrit. . 14 uur 45. Alec Segaert bestudeerde de profs zondag tijdens hun tijdrit.