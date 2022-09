LIVESTREAM: Alec Segaert (19) bezorgt België zilver, Waerenskjold (22) Noorwegen weer goud

Het WK is goed begonnen voor ons land. Na twee dagen kennen

we al twee medailles. Enkel goud ontbreekt.

De beloften kregen een gelijkaardig tijdritparcours als de profs voorgeschoteld, maar dan 5 kilometer korter. De Denen hadden een streak lopen op dit WK, met vier titels op rij, en dat inspireerde Carl Frederik Bevort om als een kanon te starten.

De specialist ploegenachtervolging zette de eerste toptijd neer na de eerste golf. Lennert Van Eetvelt kon er niet aan tippen en stelde een beetje teleur.

Daarna was het tijd aan Leo Hayter om een echte referentietijd neer te zetten. De broer van Ethan – die gisteren bij de profs net naast het podium eindigde – ging als een speer van start en kon dat doortrekken tot op de streep.



Sören Waerenskjold was de volgende die de handschoen opnam. De Noor, die prof is bij Uno-X, werd op voorhand beschouwd als de topfavoriet en stelde niet teleur. Net als zijn landgenoot Foss raasde hij over het Australische parcours richting een absolute knaltijd.

Onze Belgische medaillehoop rustte op de schouders van de 19-jarige Alec Segaert. De eerstejaarsbelofte heeft zich gespecialiseerd in dit werk en werd dit jaar al Europees kampioen.

In een prachtige aerodynamische stijl opende Segaert heel snel. Bij het eerste tussenpunt zette hij de beste tijd neer. Even konden we dromen van de wereldtitel, maar die hoop werd bij het tweede tussenpunt de kop in gedrukt. Segaert kreeg 9 seconden aan de broek gesmeerd door de drie jaar oudere Waerenskjold.

Dat verschil kon de jonge burgerlijk ingenieur-student niet meer goedmaken in het laatste gedeelte. Segaert moest vrede nemen met een zilveren plak. Hayter vervolledigde het podium. Van Eetvelt werd uiteindelijk 14e.