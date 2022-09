Het WK maandagochtend: kijk vanaf 5.10 u naar de tijdrit bij de beloften

clock 21:01 21 uur 01. Belangrijkste starttijden. 5.35 u Lennert Van Eetvelt 6.15 u Davide Piganzoli (Ita) 6.17 u Leo Hayter (GBr) 6.47 u Mick van Dijke (Ned) 7.27 u Raul Garcia (Spa) 7.29 u Michel Hessmann (Dui) 7.31 u Soren Waerenskjold (Noo) 7.37 u Mathias Vacek (Tsj) 7.39 u Axel van der Tuuk (Ned) 7.41 u Lorenzo Milesi (Ita) 8.15 u Eddy Le Huitouze (Fra) 8.19 u Fran Miholjevic (Kro) 8.21 u Logan Currie (Nzl) 8.23 u Alec Segaert 8.25 u Adam Holm Jorgensen (Den) . Belangrijkste starttijden

5.35 u Lennert Van Eetvelt

6.15 u Davide Piganzoli (Ita) 6.17 u Leo Hayter (GBr) 6.47 u Mick van Dijke (Ned) 7.27 u Raul Garcia (Spa) 7.29 u Michel Hessmann (Dui) 7.31 u Soren Waerenskjold (Noo)

7.37 u Mathias Vacek (Tsj) 7.39 u Axel van der Tuuk (Ned) 7.41 u Lorenzo Milesi (Ita) 8.15 u Eddy Le Huitouze (Fra) 8.19 u Fran Miholjevic (Kro) 8.21 u Logan Currie (Nzl) 8.23 u Alec Segaert 8.25 u Adam Holm Jorgensen (Den)



clock 14:59 14 uur 59. Wie zijn de grote favorieten? . De Deense hegemonie wordt normaal gezien doorbroken. De Noor Soren Waerenskjold, vorig jaar 4e, wordt door veel collega-beloften getipt als de te kloppen man op het parcours van ruim 28 kilometer. In deze mix van beloften en vroegrijpe profs zullen ook onder meer Mick van Dijke, Michel Hessmann (beiden Jumbo-Visma), Leo Hayter (winnaar Baby Giro, volgend jaar Ineos Grenadiers), Fran Miholjevic (volgend jaar Bahrain Victorious) en dus Alec Segaert en Lennert Van Eetvelt (beiden Lotto-Soudal) een woordje meespreken. . Wie zijn de grote favorieten? De Deense hegemonie wordt normaal gezien doorbroken. De Noor Soren Waerenskjold, vorig jaar 4e, wordt door veel collega-beloften getipt als de te kloppen man op het parcours van ruim 28 kilometer. In deze mix van beloften en vroegrijpe profs zullen ook onder meer Mick van Dijke, Michel Hessmann (beiden Jumbo-Visma), Leo Hayter (winnaar Baby Giro, volgend jaar Ineos Grenadiers), Fran Miholjevic (volgend jaar Bahrain Victorious) en dus Alec Segaert en Lennert Van Eetvelt (beiden Lotto-Soudal) een woordje meespreken.

clock 14:55 14 uur 55. Alec Segaert, nog maar 19 jaar, werd vorig jaar Europees kampioen bij de junioren tegen de klok in Trento en pakte daarna brons op het WK in Vlaanderen. Dit seizoen maakte hij de overstap naar de beloften en wist hij al meteen goud te veroveren op het EK in Portugal. Maakt hem dat de topfavoriet voor het WK bij de beloften? "Ik droom zeker van een podium, dat zou heel erg mooi zijn, maar als ik er alles heb uitgehaald en het wordt een vijfde plaats, dan zal ik daar mee kunnen leven. Ik heb hierna nog drie jaar bij de beloften om mijn droom na te streven." . Alec Segaert, nog maar 19 jaar, werd vorig jaar Europees kampioen bij de junioren tegen de klok in Trento en pakte daarna brons op het WK in Vlaanderen. Dit seizoen maakte hij de overstap naar de beloften en wist hij al meteen goud te veroveren op het EK in Portugal. Maakt hem dat de topfavoriet voor het WK bij de beloften? "Ik droom zeker van een podium, dat zou heel erg mooi zijn, maar als ik er alles heb uitgehaald en het wordt een vijfde plaats, dan zal ik daar mee kunnen leven. Ik heb hierna nog drie jaar bij de beloften om mijn droom na te streven."



clock 14:54 14 uur 54. Ik heb hoge verwachtingen en ik wil alles uit de kast halen en de best mogelijke tijdrit rijden, maar als dat dan geen goud oplevert, ga ik niet meteen ontgoocheld zijn. De tegenstand is hier van veel grotere kwaliteit dan op het EK in Portugal. Er komen enkele sterke jongens bij die al profwielrenner zijn. Bovendien waren er geen internationale wedstrijden, ik weet dus niet goed waar ik sta ten opzichte van mijn tegenstanders. Alec Segaert. Ik heb hoge verwachtingen en ik wil alles uit de kast halen en de best mogelijke tijdrit rijden, maar als dat dan geen goud oplevert, ga ik niet meteen ontgoocheld zijn. De tegenstand is hier van veel grotere kwaliteit dan op het EK in Portugal. Er komen enkele sterke jongens bij die al profwielrenner zijn. Bovendien waren er geen internationale wedstrijden, ik weet dus niet goed waar ik sta ten opzichte van mijn tegenstanders. Alec Segaert

clock 14:53 14 uur 53. Bekijk de ontknoping van het WK vorig jaar:. Bekijk de ontknoping van het WK vorig jaar:

clock 14:51 14 uur 51. De Denen hebben de jongste jaren een abonnement op dit WK. Tussen 2017 en 2019 won Mikkel Bjerg drie keer op een rij. In 2020 was er geen editie, vorig jaar was Johan Price-Pejtersen de beste in Brugge. De Deen kreeg Luke Plapp en Florian Vermeersch naast zich op het podium. Soren Waerenskjold en Mick van Dijke vervolledigden de top 5. . De Denen hebben de jongste jaren een abonnement op dit WK. Tussen 2017 en 2019 won Mikkel Bjerg drie keer op een rij. In 2020 was er geen editie, vorig jaar was Johan Price-Pejtersen de beste in Brugge. De Deen kreeg Luke Plapp en Florian Vermeersch naast zich op het podium. Soren Waerenskjold en Mick van Dijke vervolledigden de top 5.

clock 14:45 Alec Segaert bestudeerde de profs zondag tijdens hun tijdrit. . 14 uur 45. Alec Segaert bestudeerde de profs zondag tijdens hun tijdrit.