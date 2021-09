LIVESTREAM WK beloften: Zetten de Belgen scheve situatie nog recht?

Je moet het Schmid nageven: de Zwitser, winnaar van de Strade-rit in de Giro, verachtert niet. Het verschil blijft status quo.

17 uur 22. Je moet het Schmid nageven: de Zwitser, winnaar van de Strade-rit in de Giro, verachtert niet. Het verschil blijft status quo. .

17 uur 20. Nog 8 kilometer en we hebben nog 3 hellingen. Nys zit in het wiel van Vermeersch. .

17 uur 19. Het is nu één tegen allen. Traag, maar gestaag vlammen de Nederlanders het gat dicht. Nog 12 seconden. .

17 uur 17. Nog 10 kilometer. Mauro Schmid is nog lang niet thuis. De dreiging komt uit alle hoeken. .

17 uur 15. Nederland lijkt de sleutel in handen te hebben, maar de achtervolgers zijn nog altijd niet ingerekend. Hoole probeert hen te neutraliseren en wil zijn makkers zo snel mogelijk laten aansluiten. .

17 uur 13. Het was te voorspellen: Nederland verandert het geweer van schouder en begint mee te jagen nu de Zwitser Schmid soleert. Hij rijdt niet zo ver weg. .

17 uur 10. Laatste ronde. Daar is de bel en verandert de koers opnieuw? Schmid zet zijn voormalige metgezellen op 7 seconden, een groepje met Vermeersch rijdt op 20 tellen. Daarna zien we het peloton met Nys. .

17 uur 08. Nog 17 kilometer. Schmid, kamergenoot van Campenaerts in de Giro en ginds ritwinnaar, is een van de motoren voorin. Richting de aankomstzone snelt hij weer weg. Wie haalt hem terug? .

17 uur 07. We leven nog altijd op hoop. Thibau Nys blijft aanklampen rond positie 15. .

17 uur 05. "Ah, Vermeersch! Dat zien we graag".

17 uur 04. Vermeersch gooit niemand echt los en zit dan met een hoopje afstoppers op de achterbank. Het verschil is wel gesmolten tot 17 seconden. .

17 uur 03. Terwijl Schmid superbenen lijkt te hebben, gaat het licht uit bij Fisher-Black. In het peloton geeft Vermeersch er een lel op en dan is het alle hens aan dek! .

17 uur 02. Hebben we nog wel de juiste papieren? Michel Wuyts .

17 uur . De samenwerking is lang niet optimaal voorin, onder meer door een gokker als Hoole. Achteraan zien we ook impulsen, maar de Belgen volgen niet. Kunnen we niet beter? .