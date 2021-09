LIVESTREAM WK beloften: Valpartijen veroorzaakten uitgestelde start

14:09 14 uur 09.

14:08 14 uur 08. De voorgift van het trio is zeer beperkt omdat het peloton nog hongerig is. Vooral de Nederlanders zijn late lunchers. Ze tonen zich bedrijvig.

14:04 14 uur 04. Er waren eens een Est, een Ier en een Nieuw-Zeelander. Zij gaan op veroveringstocht door Vlaanderen. Ook Nicolas, een van de zonen van Aleksandr Vinokoerov, roert zich.

14:01 14 uur 01. Het doet een beetje denken aan de Ronde van Vlaanderen, waarbij je ook een poosje moet wachten op de eerste helling na de start in Antwerpen. Vier renners slaan de handen in elkaar, maar op deze betonbaan in Kontich valt de puzzel nog niet in elkaar.

14:00 14 uur . Hebben die vele valpartijen te maken met cowboygedrag? . Karl Vannieuwkerke.

13:58 13 uur 58. Conor White uit Bermuda wil bewijzen dat hij zijn plekje in dit peloton waard is. Moedig, maar de grote groep geeft zijn zegen niet.

13:54 13 uur 54. Start! Met een kwartiertje vertraging worden de duiven nu toch gelost. Het regent meteen versnellingen.

13:53 13 uur 53. De start van het WK laat op zich wachten na een zoveelste valpartij.

13:52 13 uur 52. Het zijn vreemde beelden met een peloton dat gewoon stilstaat op de Ring van Antwerpen, al doe je dat daar altijd... De deelnemer uit Marokko krijgt zowaar een portie peptalk van iemand uit de karavaan of was het gewoon een toeschouwer?

13:50 13 uur 50. Omdat we in een straatje zonder einde zitten, houdt het peloton halt. Iedereen stopt nog voor de race goed en wel op gang is gevlagd.

13:48 Nieuwe crash. 13 uur 48. Er komt maar geen einde aan de complexe aanloop. Weer likt een deel van het peloton zijn wonden. Bij de Italianen zien we hoe Filippo Zana tegen de grond is gegaan.

13:47 13 uur 47. Florian Vermeersch: "Er moet een Belgische ploeg staan, want er zal naar ons gekeken worden".

13:45 13 uur 45. Ik heb na vanochtend geleerd dat het circuit in Leuven heel snel is, maar je kunt de boel uit elkaar rijden als er in Overijse al gekoerst is. Ik wil graag een harde koers met verbrokkeling halfweg. . Florian Vermeersch.

13:44 13 uur 44. De Litouwers waren stipter dan vanochtend, maar een van hun pionnen moet langs bij de dokter. Het lijkt alsof zijn vinger gehecht wordt.

13:43 Problemen bij Van Tricht. 13 uur 43. Voor Stan Van Tricht is het WK ook niet zonder kopzorgen begonnen. De stagiair van Deceuninck-Quick Step laat sleutelen aan zijn tweewieler. En zo wachten we nog altijd op de start.

13:41 13 uur 41. De meeste slachtoffers snellen tussen de volgwagens weer richting de staart van het peloton. Als iedereen op post is, kan de jurywagen zo meteen versnellen.

13:38 13 uur 38. Bij het eerste pechmomentje was ook een van onze landgenoten betrokken, maar de schade leek vooral mechanisch. Fysiek leed was er niet meteen te bespeuren.

13:35 13 uur 35. De beloften imiteren de junioren: een val in de geneutraliseerde zone.

13:34 De geschiedenis herhaalt zich. 13 uur 34. Ook in dit peloton zijn niet alle renners even stuurvaardig. Enkele jongens komen ten val. Onder meer Mick van Dijke, een van de Nederlandse uithangborden, tast even naar zijn dij.