LIVESTREAM WK beloften: Roert het peloton zich in de lus rond Overijse?

Het peloton slingert zich richting de hellingenzone die we kennen van de Brabantse Pijl. Gelukkig is ons telraam met valpartijen al een tijdje onaangeroerd.

We zijn net voorbij halfkoers en verlaten nu het pand voor de voorlopig onbekende factor, het Flandrien Circuit. Met onder meer de Smeysberg en de Moskesstraat krijgen de renners over zo'n 10 kilometer de gelegenheid om elkaars benen eens af te tasten.

Wat de Nederlanders doen, is kloek. Maar vergeet vooral niet dat er nog 84 kilometer weggetikt moet worden. Niet te overmoedig worden, denken we dan. Onze landgenoten spelen verstoppertje in de buik van de grote groep.

Bij de koplopers hangt de tong uit de bek. Als de Wijnpers nu al in de kleren kruipt, wat gaat dat straks dan geven? In totaal krijgen deze jongens 20 hellingen voor de wielen geschoven.

Voor wie de aanvangsfase heeft genegeerd: u heeft nog niet te veel gemist. 3 musketiers vormen de klassieke vlucht, in het peloton hebben ze nog niet in hun kaarten laten kijken. Er zijn wel al veel valpartijen geweest, met Stan Van Tricht als Belgische grondmagneet.

Verschillende teams hebben baat bij een harde koers. Ook de Britten doen hun duit in het zakje. Het trio houdt intussen nog 3'29" over.

Daar is de kennismaking met de aankomstzone, waar het wegdek dus helt tot 250 meter voor de finish. Er volgt nu nog een Leuvens rondje voor we afslaan richting de Flandrien-lus.

Het peloton betreedt de Wijnpers en meteen wordt duidelijk waarom positionering zo cruciaal is. Bij het opdraaien zetten ze achteraan voet aan de grond, voorin spelen ze met de pedalen. Daar is de echte WK-sfeer.

