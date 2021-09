LIVE vanaf 13.25 u: IJzersterke Belgische ploeg op het WK voor beloften

07:20 07 uur 20. Ik ben in de vorm van mijn leven, maar ik voel me niet de grote favoriet, dit is een WK. Hier komen veel jongens aan de start die al veel koersen gereden hebben, ook vaak op WorldTour-niveau. Dus ik weet niet wat dat zal geven. Noem me eerder een schaduwfavoriet. Thibau Nys. Ik ben in de vorm van mijn leven, maar ik voel me niet de grote favoriet, dit is een WK. Hier komen veel jongens aan de start die al veel koersen gereden hebben, ook vaak op WorldTour-niveau. Dus ik weet niet wat dat zal geven. Noem me eerder een schaduwfavoriet. Thibau Nys

Parcours. Terwijl de junioren de hele ochtend in Leuven kamperen, geven de beloften wel al een voorsmaakje van wat de profs dit weekend te wachten staat. De renners tot 23 jaar gaan van start in Antwerpen en maken zich daarna klaar voor 1,5 keer het Leuven Circuit. Na één verkenning van het Flandrien Circuit valt de beslissing op de laatste brok, 2,5 keer het Leuven Circuit. Voor wie de draad kwijtgeraakt is: na Leuven (1,5), Flandrien (1) en Leuven (2,5) klokken we af op 20 hellingen, 160 kilometer en 1.049 hoogtemeters.



