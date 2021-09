LIVESTREAM WK tijdrijden: Kijk naar de tijdrit met de mannen beloften

Fase per fase

Fase per fase

11:30 11 uur 30. We willen de starters in het komende halfuur niet negeren, maar we moeten vooral vanaf 12 u weer meer naar Knokke-Heist schakelen voor de laatste 15 deelnemers. Daar zitten de kanonnen verborgen. . We willen de starters in het komende halfuur niet negeren, maar we moeten vooral vanaf 12 u weer meer naar Knokke-Heist schakelen voor de laatste 15 deelnemers. Daar zitten de kanonnen verborgen.

11:28 11 uur 28. Commentator Renaat Schotte besprak zonet de corona-uitdaging van Jenno Berckmoes. Bekijk zijn onderneming hieronder. Commentator Renaat Schotte besprak zonet de corona-uitdaging van Jenno Berckmoes. Bekijk zijn onderneming hieronder.

11:26 11 uur 26. We onthouden u de eerste tussenchrono van Jenno Berckmoes niet: hij staat er net geen halve minuut in het krijt. . We onthouden u de eerste tussenchrono van Jenno Berckmoes niet: hij staat er net geen halve minuut in het krijt.

11:24 11 uur 24. Schokschouderend bereikt Magnus Sheffield de finish. De Amerikaan vecht met zichzelf en valt vrijwel compleet stil: 35'28"70 is zijn eindtijd. . Schokschouderend bereikt Magnus Sheffield de finish. De Amerikaan vecht met zichzelf en valt vrijwel compleet stil: 35'28"70 is zijn eindtijd.

11:22 11 uur 22. Intussen is Lucas Plapp zijn achterstand tegenover Magnus Sheffield aan het wegpoetsen. De Australiër en de Amerikaan stormen op Brugge af. . Intussen is Lucas Plapp zijn achterstand tegenover Magnus Sheffield aan het wegpoetsen. De Australiër en de Amerikaan stormen op Brugge af.

11:19 11 uur 19. Finn Fisher-Black. Daar staat de nummer 4 uit de Baloise Belgium Tour: Finn Fisher-Black (19). De Nieuw-Zeelander heeft een deel van deze tijdrit dus al kunnen verkennen tijdens de Belgische rittenkoers. Het rondetalent maakte dit seizoen de gevoelige overstap van Jumbo-Visma naar UAE. . Finn Fisher-Black Daar staat de nummer 4 uit de Baloise Belgium Tour: Finn Fisher-Black (19). De Nieuw-Zeelander heeft een deel van deze tijdrit dus al kunnen verkennen tijdens de Belgische rittenkoers. Het rondetalent maakte dit seizoen de gevoelige overstap van Jumbo-Visma naar UAE.

11:17 11 uur 17.

11:15 Tussenpunt 1. Bij het eerste tussenpunt is Magnus Sheffield nog altijd de primus. Lucas Plapp staat er twee tellen in het rood. . 11 uur 15. Tussenpunt 1 Bij het eerste tussenpunt is Magnus Sheffield nog altijd de primus. Lucas Plapp staat er twee tellen in het rood.

11:14 11 uur 14. Als wereldkampioen tijdrijden bij de beloften de overstap maken naar de profs, het is geen garantie op succes. Mikkel Bjerg won tussen 2017 en 2019, maar moet nog veel boterhammen eten om ook bij de profs te oogsten. Hij werd gisteren 17e. Ook zijn voorgangers Marco Mathis (2016), Mads Würtz Schmidt (2015), Campbell Flakemore (2014) en Damien Howson (2013) hebben nog niet meteen potten gebroken in de tijdritten bij de grote jongens. . Als wereldkampioen tijdrijden bij de beloften de overstap maken naar de profs, het is geen garantie op succes. Mikkel Bjerg won tussen 2017 en 2019, maar moet nog veel boterhammen eten om ook bij de profs te oogsten. Hij werd gisteren 17e.



Ook zijn voorgangers Marco Mathis (2016), Mads Würtz Schmidt (2015), Campbell Flakemore (2014) en Damien Howson (2013) hebben nog niet meteen potten gebroken in de tijdritten bij de grote jongens.

11:12 11 uur 12. Bij deze categorie kun je de tussentijden moeilijker inschatten. Is dit nu een toptijd of niet? . José De Cauwer. Bij deze categorie kun je de tussentijden moeilijker inschatten. Is dit nu een toptijd of niet? José De Cauwer

11:11 11 uur 11. Jenno Berckmoes is gestart aan zijn tijdrit. Jenno Berckmoes is gestart aan zijn tijdrit

11:10 11 uur 10. Jenno Berckmoes. Daar spotten we de eerste Belgische trui: Jenno Berckmoes wordt volgend jaar prof bij Sport Vlaanderen-Baloise. Bondscoach Sven Vanthourenhout zag bij het ontbijt toch wat gezonde stress. . Jenno Berckmoes Daar spotten we de eerste Belgische trui: Jenno Berckmoes wordt volgend jaar prof bij Sport Vlaanderen-Baloise. Bondscoach Sven Vanthourenhout zag bij het ontbijt toch wat gezonde stress.

11:08 11 uur 08. Terwijl er bij de junioren nog een begrenzing is voor welke versnelling gemonteerd mag worden, is die limiet er bij de beloften niet. Lucas Plapp kiest alvast voor de grote molen. . Terwijl er bij de junioren nog een begrenzing is voor welke versnelling gemonteerd mag worden, is die limiet er bij de beloften niet. Lucas Plapp kiest alvast voor de grote molen.

11:04 11 uur 04. Ook vandaag hebben we twee tussenpunten die ons iets kunnen leren over de verhoudingen. Als toekomstige ploegmaats Sheffield en Plapp daar gepasseerd zijn, krijgen we al een indicatie. . Ook vandaag hebben we twee tussenpunten die ons iets kunnen leren over de verhoudingen. Als toekomstige ploegmaats Sheffield en Plapp daar gepasseerd zijn, krijgen we al een indicatie.

10:59 10 uur 59. Lucas Plapp. Australië stuurde gisteren zijn kat naar het WK voor de profs, bij de beloften hebben ze met Lucas Plapp een van de grote favorieten. Hij brak zijn elleboog in de Ronde van de Toekomst en heeft zijn voorbereiding op de rollen afgewerkt. Landgenoot Mathew Hayman bewees in Parijs-Roubaix van 2016 dat dat geen probleem mag zijn. Ook Plapp wordt prof bij Ineos Grenadiers. Op het WK bij de junioren van 2018 botste hij nog op een ongenaakbare Remco Evenepoel. . Lucas Plapp Australië stuurde gisteren zijn kat naar het WK voor de profs, bij de beloften hebben ze met Lucas Plapp een van de grote favorieten.



Hij brak zijn elleboog in de Ronde van de Toekomst en heeft zijn voorbereiding op de rollen afgewerkt. Landgenoot Mathew Hayman bewees in Parijs-Roubaix van 2016 dat dat geen probleem mag zijn.



Ook Plapp wordt prof bij Ineos Grenadiers. Op het WK bij de junioren van 2018 botste hij nog op een ongenaakbare Remco Evenepoel.

10:56 Wind. De mensenzee van gisteren is vandaag uiteraard minder indrukwekkend. Daardoor zullen deze beloften de wind ook iets meer voelen snijden. Die lijkt alvast wat krachtiger te blazen dan gisteren. . 10 uur 56. Wind De mensenzee van gisteren is vandaag uiteraard minder indrukwekkend. Daardoor zullen deze beloften de wind ook iets meer voelen snijden. Die lijkt alvast wat krachtiger te blazen dan gisteren.

10:55 10 uur 55.

10:48 10 uur 48. Magnus Sheffield. Daar staat de eerste renner die we met wat meer aandacht zullen volgen. De 19-jarige Magnus Sheffield is wereldrecordhouder op de achtervolging bij de junioren. Zijn lichaamsbouw is alvast imposant. Zoals hieronder gemeld: Ineos Grenadiers heeft net zijn komst geofficialiseerd. . Magnus Sheffield Daar staat de eerste renner die we met wat meer aandacht zullen volgen. De 19-jarige Magnus Sheffield is wereldrecordhouder op de achtervolging bij de junioren. Zijn lichaamsbouw is alvast imposant. Zoals hieronder gemeld: Ineos Grenadiers heeft net zijn komst geofficialiseerd.

10:48 10 uur 48. WK wielrennen Alles over het WK tijdrijden: bekijk het parcours en de uitzendingen bij Sporza