Deense emoties op WK tijdrijden voor beloften, brons voor Florian Vermeersch

Deense tranen, Australische vloek en Belgische glimlach

Het verschil tussen net wel en net niet draaide in zijn voordeel uit dankzij een geweldige slotkilometer. Jenno Berckmoes werd 22e.

Hij barstte na zijn gouden triomf in tranen uit: voor de Denen is het een pleister op een onherstelbare wonde na het overlijden van ex-renner en analist Chris Anker Sorensen zaterdag.

Europees kampioen Johan Price-Pejtersen (22) liet Plapp bij het eerste tussenpunt niet los, had zijn inhaalbeweging al ingezet bij het tweede meetpunt en werkte zijn slotoffensief in stijl af.

Nagenoeg iedereen beet zijn tanden stuk op de tijd van de toekomstige prof van Ineos Grenadiers, maar het venijn zat toch in de staart.

De 20-jarige Australiër had enkele weken geleden zijn elleboog gebroken in de Ronde van de Toekomst, maar maalde het asfalt tussen Knokke-Heist en Brugge fijn.

Een grote afspraak voorbereiden op de rollen? Mathew Hayman bewees in Parijs-Roubaix van 2016 dat het geen hinderpaal mag zijn, landgenoot Lucas Plapp bevestigde dat voorbeeld.

Vermeersch pakt brons na spannende ontknoping:

Oeps! Colombiaanse belofte schuift al onderuit op het startpodium

Wereldkampioen: "Ik stond altijd in de schaduw van Mikkel Bjerg"

De boomlange Johan Price-Pejtersen, lid van opleidingsploeg Uno-X, is na de beste van Europa nu ook de beste van de wereld.

"Op het EK was ik op het einde een beetje ontploft, nu wou ik iets meer de controle bewaren", reageerde hij nadat hij zijn tranen de vrije loop had gelaten.

"Het was een voordeel dat ik als laatste kon starten. Ik kon de tussentijden van mijn concurrenten inschatten. Ik wist dat ik moest versnellen en ik heb alles gegeven."

Denemarken blijft dus de topnatie bij de beloften na 3 titels voor Mikkel Bjerg. "Dit geeft voldoening, want ik stond altijd in de schaduw van Mikkel. Hij was altijd beter dan ik, maar ook ouder."

"Ik wist dat ik hem kon kloppen, maar hij was altijd de sterkste op het WK. Nu hij bij de profs reed, kreeg ik een vrije kans. Het is mooi dat ik kon winnen."