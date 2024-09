LIVESTREAM WK vrouwen: Drie vroege vluchtsters krijgen wat ruimte, grote landen zijn alert in het peloton

Vos: "Rijden voor Vollering op loodzwaar parcours"

Marianne Vos is ook een van de speerpunten in het Nederlandse team, waar Demi Vollering de absolute kopvrouw is.



Vos werd 3 keer wereldkampioen (2006, 2012, 2013) en is in vorm: ze pakte zilver op de Spelen in Parijs en veroverde de groene puntentrui in de Tour. De 37-jarige bereidde zich in Andorra voor op het WK.



"Ik voel me goed. Het is een loodzwaar parcours, maar dat is mooi voor een WK. We rijden voor kopvrouw Vollering, ze is heel goed in vorm, dat zag je in de tijdrit."