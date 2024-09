LIVESTREAM WK tijdrijden: Eerste rensters gaan van start, aftellen naar grote kanonnen met Lotte Kopecky

Verenigde Staten vs. Nederland?

De laatste 8 WK's tijdrijden bij de vrouwen werden telkens gewonnen door een Amerikaanse of een Nederlandse vrouw. Chloe Dygert kan zichzelf vandaag opvolgen met haar derde wereldtitel, Ellen van Dijk mikt zelfs op een vierde. De Amerikaanse oudgediende Amber Neben, die haar rekening al in 2008 (!) opende, telt ook twee wereldtitels op haar 49e.



8-8 is de stand tot vandaag tussen de Verenigde Staten en Nederland wat regenboogtruien betreft. Scoort een van die landen een negende, of België of Australië een eerste met Lotte Kopecky of olympisch kampioene Grace Brown, tweede op de laatste 2 WK's?